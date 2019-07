Le gouvernement du Canada accroît l'accès aux traitements pour le trouble de consommation d'opioïdes en Alberta

Un projet de l'Université de Calgary permettra d'offrir le traitement par agonistes opioïdes dans des communautés rurales et autochtones

OTTAWA, le 30 juill. 2019 /CNW/ - La crise des opioïdes constitue l'un des problèmes de santé publique les plus graves des dernières décennies. Elle frappe non seulement les centres urbains, mais aussi les régions rurales et éloignées et les communautés autochtones du pays. Malheureusement, l'Alberta a été particulièrement touchée.

Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé, a annoncé l'octroi d'environ 713 000 $ à l'Université de Calgary pour l'élaboration d'un modèle de télésanté visant à accroître l'accès au traitement par agonistes opioïdes (TAO) dans les régions éloignées et les communautés autochtones de l'Alberta. Le TAO consiste en la distribution en toute sécurité de médicaments, comme le Suboxone, pour traiter un trouble de consommation d'opioïdes en milieu clinique.

Le recours aux opioïdes pour le traitement de ce trouble dans un établissement de soins primaires est souvent complexe et peut nécessiter un soutien considérable de la part de médecins afin d'aider le patient pendant le sevrage et jusqu'à la stabilisation. Le modèle de traitement de l'Université de Calgary fournira de l'aide virtuelle qui permettra aux médecins d'offrir un traitement indispensable dans des régions éloignées de l'Alberta. Par exemple, de la formation sera donnée aux professionnels de la santé au moyen de webinaires, et ces derniers pourront consulter directement des médecins et des pharmaciens grâce à une plateforme en ligne. De plus, un vaste réseau en ligne assurera aux médecins un accès plus direct aux spécialistes.

Les personnes voulant suivre un TAO pour un trouble de consommation d'opioïdes doivent souvent parcourir de longues distances tous les jours afin de se procurer les médicaments dans une ville voisine. Le projet éliminera ces obstacles au traitement en aidant les médecins à offrir un TAO dans leur propre communauté.

Cette initiative est le fruit d'une étroite collaboration avec l'Alberta Health Services et les membres des communautés autochtones de la province.

« Il y a encore des décès et des surdoses liés aux opioïdes, qui bouleversent des familles et des communautés de partout au pays. De 2016 à 2018, la crise des opioïdes a coûté la vie à 2 118 personnes de l'Alberta. Cette initiative contribuera à faire en sorte que tous les Albertains ayant un trouble de consommation d'opioïdes aient accès à des options de traitement, où qu'ils habitent dans la province. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor

Ministre de la Santé

« Pour améliorer la capacité des établissements de soins primaires à offrir de la buprénorphine‑naloxone dans les communautés autochtones, il faut tenir compte de facteurs contextuels tels que la présence de fournisseurs voulant le faire et disposant d'infrastructures adéquates pour soutenir les patients, la distance séparant ces derniers des pharmacies et la capacité de répondre aux nouveaux besoins des clients. Des partenariats doivent être établis sur le terrain entre les systèmes de santé, de services sociaux et culturels afin de mettre en place des services complets et des réseaux interdisciplinaires qui favorisent la guérison des traumatismes multigénérationnels provoqués par la colonisation. »

Dre Rita Hender

Faculté de médecine familiale

Université de Calgary

La crise des opioïdes a entraîné des milliers d'hospitalisations et de décès au Canada , dont 2 118 décès en Alberta de 2016 à 2018.

, dont 2 118 décès en 2016 à 2018. Selon le rapport de 2017 du gouvernement de l'Alberta intitulé Opioids and Substances of Misuse among First Nations People in Alberta , les membres des Premières Nations sont trois fois plus susceptibles de mourir d'une surdose d'opioïdes et cinq fois plus susceptibles d'être hospitalisés en raison d'une intoxication par des substances. C'est pourquoi la mobilisation des communautés autochtones est un aspect essentiel des actions menées par le gouvernement du Canada pour remédier à la crise des opioïdes.

, les membres des Premières Nations sont trois fois plus susceptibles de mourir d'une surdose d'opioïdes et cinq fois plus susceptibles d'être hospitalisés en raison d'une intoxication par des substances. C'est pourquoi la mobilisation des communautés autochtones est un aspect essentiel des actions menées par le gouvernement du pour remédier à la crise des opioïdes. Le gouvernement du Canada vient d'investir plus de 100 millions de dollars pour faire face à la crise des opioïdes et aux nouvelles menaces liées aux drogues, comme aux méthamphétamines

vient d'investir plus de 100 millions de dollars pour faire face à la crise des opioïdes et aux nouvelles menaces liées aux drogues, comme aux méthamphétamines Services aux Autochtones Canada a prévu plus de 425 millions de dollars en 2019-2020 pour fournir aux Premières Nations et aux Inuits des services de santé mentale et des services de prévention et de traitement de la toxicomanie en milieu communautaire qui sont adaptés à leur culture.

L'Agence de la santé publique du Canada affectera environ 3 millions de dollars à la collecte de données afin de mieux comprendre les répercussions de la crise des opioïdes et des méfaits de la consommation de substances sur les communautés autochtones.

affectera environ 3 millions de dollars à la collecte de données afin de mieux comprendre les répercussions de la crise des opioïdes et des méfaits de la consommation de substances sur les communautés autochtones. Les fonds accordés à l'Université de Calgary pour ce projet proviennent du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé Canada . Ce programme offre de l'aide financière aux provinces, aux territoires, à des organismes non gouvernementaux et aux principaux intervenants pour des programmes et des initiatives visant à prévenir et à traiter les problèmes de consommation et à atténuer leurs méfaits.

