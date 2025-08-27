Le gouvernement du Canada appuie Découvrir ma cité

QUÉBEC, le 27 août 2025 /CNW/ - L'identité et la culture canadiennes favorisent l'innovation, la croissance économique et la fierté nationale. En soutenant des activités qui célèbrent notre diversité culturelle, rassemblent les gens et créent des occasions de faire connaître nos histoires, notre patrimoine et nos traditions diverses, nous renforçons les liens qui nous unissent et bâtissons un Canada où tout le monde a sa place.

Aujourd'hui, Steeve Lavoie, député de Beauport-Limoilou, a annoncé l'octroi d'une aide financière de 20 000 dollars à l'organisme Découvrir ma cité qui œuvre à Québec. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Ce financement est octroyé par l'entremise du volet Événements du Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme de Patrimoine canadien.

Grâce à cette aide, l'organisme propose un parcours patrimonial à Québec ainsi qu'une soirée interculturelle remplie de découvertes musicales et culinaires de diverses cultures du monde. Ces activités, qui rassemblent les gens et créent des occasions de se rapprocher et de s'unir, sont offertes depuis 2022.

« En plus d'être l'expression de ce que nous sommes, notre culture et notre patrimoine sont des piliers fondamentaux de notre souveraineté et de notre force économique. En appuyant des projets comme Découvrir ma cité, notre nouveau gouvernement reconnaît l'apport important de toutes les communautés au façonnement de l'identité canadienne. De tels projets mettent en lumière la richesse de la diversité canadienne et témoignent de la force du pays. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Je suis très heureux que notre gouvernement soutienne le projet de Découvrir ma cité qui favorise l'intégration sociale et culturelle des personnes immigrantes. Je tiens à saluer l'engagement de tous les membres de l'organisme. Votre travail permet aux gens de Québec de tisser des liens durables et de bâtir des milieux de vie inclusifs. Merci de votre dévouement! »

- Steeve Lavoie, député de Beauport-Limoilou

« L'équipe de Découvrir ma cité est fière d'offrir, pour une troisième année consécutive, des activités qui facilitent l'intégration des nouveaux arrivants et favorisent le développement d'un sentiment d'appartenance à la société canadienne. Le soutien du Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme contribue grandement au succès de nos projets. »

- Robinson Ngametche, directeur, Découvrir ma cité

L'organisme Découvrir ma cité a été créé en 2018. Il a pour mission de faciliter l'intégration des immigrants et immigrantes à Québec au moyen d'un programme socioculturel qui met en valeur leur apport au patrimoine local.

Le volet Événements du Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme offre du financement à des événements communautaires qui favorisent la compréhension interculturelle ou interconfessionnelle; les discussions sur le multiculturalisme, la diversité, le racisme et la discrimination religieuse; ou célèbrent l'histoire et la culture d'une communauté, comme les mois du patrimoine reconnus par le Parlement.

Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/multiculturalisme-lutte-contre-racisme.html Découvrir ma cité https://decouvrirmacite.com/

