L'investissement annoncé aujourd'hui aide des entreprises de Colombie-Britannique à faire progresser les technologies minières et manufacturières

RICHMOND, BC, le 11 oct. 2024 /CNW/ - De l'exploitation responsable des ressources aux technologies d'automatisation avancées, les gens de la Colombie-Britannique élaborent des solutions créatives pour relever les défis modernes. À Richmond, deux entreprises renforcent la réputation de la Colombie-Britannique en tant que terre d'accueil d'innovatrices et d'innovateurs de classe mondiale prêts à saisir les occasions d'affaires, à poursuivre une croissance durable et à créer des emplois locaux de qualité.

Image de la solution de tomographie muonique d'Ideon Technologies utilisée dans les mines. Le texte se lit comme suit : Des entreprises de Richmond en C.-B. reçoivent 4,7 millions de dollars pour soutenir une croissance durable et créer des emplois de qualité (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé un financement de 4,7 millions de dollars de PacifiCan pour aider deux entreprises à croître localement et à être compétitives à l'échelle internationale.

Ideon Technologies inc. recevra 2,7 millions de dollars pour commercialiser son système d'intelligence souterraine, qui permet aux sociétés d'exploration minière de repérer, de cartographier, de caractériser et de surveiller les caractéristiques géologiques sous la surface de la Terre avec une précision sans précédent. La technologie d'Ideon diminue au maximum l'incidence sur l'environnement en réduisant le nombre de forages et d'activités invasives habituellement nécessaires pour comprendre les gisements de minéraux, les vides et autres caractéristiques géologiques dans les profondeurs du sous-sol.

Ce soutien permettra d'augmenter la production d'Ideon, qui pourra investir dans l'équipement et la modernisation de ses installations, ce qui permettra également à Ideon de faire la démonstration de sa technologie, à mesure qu'elle se développe sur de nouveaux marchés.

Le ministre Sajjan a également annoncé une aide de 2 millions de dollars à Lucid Vision Labs inc. pour augmenter les ventes et la capacité de production de ses caméras de vision industrielle. Les caméras de vision industrielle jouent un rôle crucial en fournissant une rétroaction en temps réel aux systèmes automatisés, ce qui permet à ces derniers d'optimiser leur travail.

Les caméras de vision industrielle ont de nombreuses applications, notamment dans le secteur manufacturier où elles peuvent automatiser les chariots élévateurs, améliorer le tri, l'inspection et l'assemblage, ainsi que dans le domaine de la médecine, où elles sont utilisées pour l'imagerie cellulaire, aidant à détecter les types et les états cellulaires et à déterminer les biomarqueurs. Grâce à ce financement, Lucid achètera des équipements de pointe qui lui permettront d'accroître sa productivité et d'augmenter sa production.

Les projets annoncés aujourd'hui aideront les entreprises à se développer et à tirer parti des possibilités offertes par les marchés nationaux et internationaux. Ils soutiendront la croissance des revenus et des ventes à l'exportation et créeront des emplois de qualité.

Le financement provient du programme Croissance et productivité des entreprises de PacifiCan. Ce programme appuie les entreprises à forte croissance qui se développent et produisent des technologies, des biens ou des services novateurs en leur fournissant un financement remboursable et sans intérêt.

Citations

« À l'instar de nombreuses collectivités de notre province, Richmond abrite des entrepreneures et entrepreneurs ambitieux qui conçoivent les innovations de demain. Les projets annoncés aujourd'hui montrent que les Britanno-Colombiennes et les Britanno-Colombiens disposent des technologies dont le monde a besoin pour réduire les répercussions sur l'environnement et accélérer la fabrication de pointe. Grâce à l'investissement de PacifiCan, ces entreprises pourront continuer à se développer localement, à créer des emplois de qualité chez nous et à être compétitives sur la scène internationale. »

-L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan)

« Richmond, qui accueille des entreprises novatrices, contribue au secteur technologique et fait croître notre économie, ici en Colombie-Britannique, mais aussi au Canada et dans le monde. L'investissement de 4,7 millions de dollars de PacifiCan permettra de créer des emplois de qualité ici même, à Richmond, afin que les entreprises locales puissent continuer de réussir au Canada et à l'échelle mondiale. »

-Parm Bains, député, Steveston-Richmond-Est

« PacifiCan aide Ideon Technologies à accélérer la transition vers l'exploitation minière à faible impact et à transformer la façon dont les entreprises produisent les métaux critiques nécessaires pour alimenter la transition mondiale vers l'énergie propre. Il s'agit d'un défi qui concerne toute la population canadienne. Ce soutien nous aidera à développer dans le monde entier notre entreprise solide, basée en Colombie-Britannique, en réalisant des percées qui débloqueront les réserves de métaux, stimuleront la croissance économique, amélioreront la sécurité et l'efficacité, et promouvront une approche plus durable et respectueuse de l'environnement dans les opérations minières à l'échelle mondiale. Merci! »

-Gary Agnew, PDG et cofondateur, Ideon Technologies inc.

« Le financement de PacifiCan augmentera la capacité globale de Lucid Vision Labs inc., ce qui nous permettra de produire des caméras de vision industrielle de pointe adaptées à diverses applications dans le monde entier. Notre technologie soutiendra les innovations dans le domaine de l'agriculture intelligente, en améliorant la surveillance des cultures et la prévision des rendements, ainsi qu'en faisant progresser les applications de recherche dans le domaine médical, y compris l'imagerie diagnostique et les analyses de laboratoire. En renforçant nos capacités, nous visons à accroître l'efficacité et la productivité dans divers secteurs, en aidant les entreprises à atteindre leurs objectifs opérationnels. »

-Victor Mok, dirigeant principal des finances, Lucid Vision Labs inc.

Faits en bref

PacifiCan est l'agence fédérale dédiée au développement économique de la Colombie-Britannique. Elle travaille avec des partenaires qui développent des entreprises innovantes, créent des emplois de qualité et soutiennent une croissance inclusive dans toute la province.

Le programme Croissance et productivité des entreprises réalise des investissements stratégiques dans des secteurs économiques clés, afin d'aider les entreprises innovantes à accélérer leur croissance et à être compétitives à l'échelle mondiale.

Depuis août 2021, PacifiCan a annoncé plus de 400 projets en Colombie-Britannique.

