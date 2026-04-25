Le gouvernement du Canada soutient les travaux d'aménagement de la salle de spectacle du Rucher Boltonnois

BOLTON-EST, QC, le 25 avril 2026 /CNW/ - Notre gouvernement est fier d'investir dans des espaces culturels diversifiés qui contribuent au rayonnement de notre culture et des artistes d'ici. Moteurs de l'économie locale, ces lieux conviviaux rassemblent et renforcent nos communautés grâce à des projets créatifs, innovants et inclusifs.

Aujourd'hui, Louis Villeneuve, député de Brome-Missisquoi, a annoncé l'octroi d'un appui financier de 188 777 $ à l'organisme Le Rucher Boltonnois, situé dans la région de l'Estrie. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Accordé par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, ce financement servira à aménager une salle de spectacle professionnelle vivante, chaleureuse et propice à la création, qui accueillera des artistes de renom tout en faisant rayonner des talents émergents. Le projet prévoit l'installation d'une scène et d'une loge, ainsi que l'acquisition d'équipements spécialisés. Cette modernisation permettra à l'organisme d'offrir des conditions de diffusion qui respectent les plus hautes normes de l'industrie aux artistes et aux techniciens, tout en enrichissant et en diversifiant l'offre culturelle de la région.

Citations

« Nous sommes fiers d'appuyer des projets locaux d'infrastructures artistiques qui contribuent à la vitalité culturelle et économique des régions, partout au pays. Le Rucher Boltonnois, en Estrie, permettra aux citoyennes et aux citoyens de vivre pleinement la culture au cœur de leur région. Ensemble, nous bâtissons des communautés fortes et un Canada encore plus fort pour toutes et tous. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Je suis heureux que notre gouvernement investisse dans la modernisation de la salle de spectacle du Rucher Boltonnois. En améliorant les conditions de diffusion, nous soutenons concrètement le travail des artistes en plus d'offrir au public des expériences culturelles de grande qualité. Ce financement contribuera assurément à la vitalité et au dynamisme de notre région. »

- Louis Villeneuve, député de Brome-Missisquoi

« Le Rucher Boltonnois tient à remercier le gouvernement du Canada pour son appui essentiel. Grâce à ce soutien financier, nous pourrons améliorer les installations du Bistro du Rucher et offrir un cadre de diffusion plus confortable et professionnel, tant pour les artistes que pour le public. Ce projet nous permettra également d'accueillir un plus grand nombre de spectacles et de renforcer l'offre culturelle dans la région. »

- Alain Déry, président, Le Rucher Boltonnois

Les faits en bref

Fondé en 2018, Le Rucher Boltonnois est un organisme à but non lucratif qui œuvre en Estrie, au Québec. Il a pour mission de favoriser le développement social et culturel de la communauté de Bolton-Est et de ses environs.

En 2024, l'organisme a présenté près de 60 spectacles professionnels de musique et d'humour. C'est aussi le programmateur officiel du Festival Folk & Blues des Cantons, dont la 3e mouture se tiendra à l'été 2026.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la planification, la conception et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels des arts et du patrimoine.

Liens connexes

Le Rucher Boltonnois

Fonds du Canada pour les espaces culturels

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]