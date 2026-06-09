Avis aux médias - Séance d'information technique et conférence de presse sur le nouveau projet de loi intitulé Loi sur les médias sociaux sécuritaires

Le gouvernement du Canada présentera une nouvelle mesure législative visant à rendre les réseaux sociaux et les agents conversationnels plus sécuritaires pour les enfants.

GATINEAU, QC, le 9 juin 2026 /CNW/ - Des représentants du ministère du Patrimoine canadien tiendront une séance d'information technique à l'intention des médias au sujet du nouveau projet de loi intitulé Loi sur les médias sociaux sécuritaires. Cette séance se déroulera par téléconférence. Les représentants du ministère pourront répondre aux questions des journalistes après leur présentation.

Plus tard dans l'après-midi, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, tiendra une conférence de presse concernant ce nouveau projet de loi.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

1. Séance d'information technique pour les médias (non attribuable)

Activité : Hybride (en personne et virtuel)

Date : Le mercredi 10 juin 2026

Heure : 16 h

Lien Zoom : Fourni par la Tribune de la presse parlementaire

Lieu :



Théâtre national de la presse

Salle 325

180, rue Wellington

Ottawa (Ontario)

Détails : La séance d'information technique sera uniquement à titre d'information et non à des fins d'attribution. Les journalistes auront la possibilité de poser des questions.

2. Conférence de presse

Activités : Hybride (en personne et virtuel)

Date : Le mercredi 10 juin 2026

Heure : 17 h

Lien Zoom : Fourni par la Tribune de la presse parlementaire

Lieu :



Théâtre national de la presse

Salle 325

180, rue Wellington

Ottawa (Ontario)

Remarques à l'intention des médias :



Seuls les membres de la Tribune de la presse parlementaire peuvent participer à la période de questions et réponses, qui aura lieu sur place et sur Zoom. Les journalistes qui ne sont pas membres de la Tribune peuvent communiquer avec [email protected] pour obtenir un accès temporaire.

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Justice, 613-957-4207, [email protected]