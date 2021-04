RÉGION DE WATERLOO, ON, le 12 avril 2021 /CNW/ - Nous devons absolument redoubler d'efforts pour ralentir la propagation de la COVID-19 et assurer la sécurité des Canadiens. Pour veiller à ce que ceux-ci aient accès aux outils dont ils ont besoin, le gouvernement du Canada achète des dispositifs de dépistage et les distribue aux provinces, aux territoires et aux localités de tout le pays. Les tests et le dépistage, conjugués à la recherche de contacts, à l'isolement, au port du masque, à la vaccination et à l'application Alerte COVID, font partie de notre réponse multidimensionnelle face à la pandémie.

L'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, annonce aujourd'hui, au nom de l'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, le lancement de StaySafeMD, un programme de dépistage rapide de la COVID-19 qui sera mené dans la région de Waterloo, en Ontario, grâce à un investissement de 430 000 $ découlant de l'Accord sur la relance sécuritaire.

Le programme StaySafeMD vise à fournir gratuitement des tests de dépistage rapides aux travailleurs locaux des petites et moyennes entreprises, avec une cible de 3 000 tests rapides effectués chaque semaine. Ainsi, les travailleurs auront un meilleur accès aux tests et les cas de COVID-19 seront détectés plus rapidement, avant qu'ils ne se multiplient dans les lieux de travail et les collectivités, assurant ainsi la sécurité des travailleurs et de leurs familles.

La collaboration avec les acteurs de l'industrie et les organisations de partout au pays, notamment les petites et moyennes entreprises ainsi que les organismes sans but lucratif, se poursuivra afin d'élargir l'accès aux initiatives de dépistage sur le lieu de travail. Les pratiques qui se sont avérées efficaces dans le cadre du programme StaySafeMD seront consignées et communiquées aux parties prenantes d'autres régions du Canada pour les aider à mettre sur pied des programmes de dépistage similaires.

Le dépistage grâce aux tests rapides constitue un moyen de défense supplémentaire contre la propagation du virus parce qu'il permet de déceler les personnes qui n'ont pas de symptômes de la COVID-19, mais qui peuvent avoir contracté le virus et le transmettre à d'autres personnes dans leur lieu de travail ou leur collectivité. Les initiatives de dépistage dans les lieux de travail sont d'importants outils de détection des cas de COVID-19, mais ne viennent pas remplacer les mesures qui nous protègent tous, à savoir la distanciation physique, le port du masque, le lavage des mains et le confinement à la maison en cas de maladie.

Le gouvernement du Canada poursuit son travail avec des partenaires de partout au pays pour s'assurer que les Canadiens sont protégés contre la COVID-19.

« Le dépistage en lieu de travail est un outil essentiel servant à limiter la propagation de la COVID-19 et à garder les travailleurs en sécurité. Par l'entremise du programme de dépistage rapide des antigènes StaySafeMD dans la région de Waterloo, nous fournissons des options gratuites en matière de dépistage en lieu de travail, pour garder les gens en sécurité et favoriser la réouverture des entreprises dans la région. Avec la collaboration des agents de la santé publique, ce programme repose sur les mesures déjà en place dans la région de Waterloo, qui visent à assurer la sécurité des collectivités. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

« Pendant que nous continuons de combattre la COVID-19, le programme de dépistage rapide StaySafeMD sera indispensable pour permettre aux petites et moyennes entreprises dans la région de Waterloo de mener leurs activités de façon sécuritaire. Rendre les tests en milieu de travail plus accessibles est l'un des nombreux éléments de l'approche pancanadienne adoptée par le gouvernement du Canada, qui consiste à collaborer avec ses partenaires provinciaux et municipaux pour protéger les Canadiens et soutenir les "rues principales" et les petites entreprises qui forment l'épine dorsale de notre économie pendant la pandémie. Ensemble, nous arriverons à traverser cette crise et nous en ressortirons encore plus forts. »

L'honorable Mary Ng

Ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international

« Le programme de dépistage rapide des antigènes StaySafeMD constitue une autre mesure importante pour protéger les citoyens de la région de Waterloo. Il fait partie de la stratégie globale du gouvernement du Canada visant à ralentir la propagation de la COVID-19. Les résultats du programme seront consignés afin de servir de base pour que les collectivités de partout au pays puissent mettre en place des initiatives semblables. Nous rebâtirons en mieux en collaborant avec l'industrie, les organisations, les experts ainsi que les provinces, territoires, régions et municipalités, car la santé et la sécurité des Canadiens demeurent notre priorité et constituent une responsabilité partagée. »

L'honorable Bardish Chagger

Ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse

« Depuis le début de la pandémie de COVID-19, notre gouvernement a collaboré étroitement avec les industries pour trouver des moyens novateurs de protéger la santé et la sécurité des Canadiens. L'annonce d'aujourd'hui est importante pour les Canadiens, car elle permettra aux entreprises d'avoir accès aux bons outils pour accélérer les activités de dépistage rapide dans leur milieu de travail. Le programme aidera les entreprises à protéger leurs employés et leurs clients pendant que nous travaillons à relancer l'économie de façon sécuritaire. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Notre première priorité consiste à protéger la santé et la sécurité des Ontariens, et le gouvernement de l'Ontario est déterminé à fournir une souplesse accrue et des possibilités novatrices de dépistage pour arrêter la propagation de la COVID-19. Le dépistage rapide en milieu de travail ajoutera une couche de protection supplémentaire pour les travailleurs et les familles de la région de Waterloo. Nous continuons de collaborer étroitement avec nos partenaires de la santé et de l'industrie afin d'étendre l'utilisation des tests rapides. »

L'honorable Christine Elliott

Vice-première ministre et ministre de la Santé de l'Ontario

« En offrant maintenant des tests de dépistage rapides dans les petites et moyennes entreprises et en facilitant leur utilisation, nous serons en mesure de permettre aux gens de continuer de travailler et d'être en sécurité. Ces mesures sont essentielles pour protéger davantage la main-d'œuvre de l'Ontario tandis que nous travaillons ensemble pour nous remettre au plus vite de la pandémie de COVID-19, de façon à faire de l'Ontario une province plus forte et plus résiliente. »

L'honorable Vic Fedeli

Ministre ontarien du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce

« Le programme StaySafe rendra le dépistage rapide gratuit et accessible pour un plus grand nombre d'employés de petites et moyennes entreprises, et contribuera à assurer leur sécurité ainsi que celle de leurs familles. En soutenant ce programme, nous fournissons aux entreprises de l'Ontario, qui font preuve d'ardeur au travail, des outils supplémentaires leur donnant les moyens d'assurer leur sécurité et de continuer de soutenir la relance de notre économie. »

L'honorable Prabmeet Sarkaria

« Nous sommes conscients qu'il nous faut une solution pour assurer la sécurité des travailleurs essentiels des petites et moyennes entreprises pendant que nous mettons tout en œuvre pour continuer à faire fonctionner l'économie. Grâce à l'autoprélèvement à répétition, ce programme de sites improvisés est une autre façon d'aider les gens à rester en santé et les lieux de travail à poursuivre leurs activités. Nous sommes très reconnaissants du soutien fourni par tous les ordres de gouvernement et par nos partenaires régionaux et c'est avec fierté que nous proposons ce modèle comme guide pour les autres régions du Canada. »

Iain Klugman

Président et directeur général, Communitech

« Les propriétaires d'entreprises et leurs employés pourront eux-mêmes faire le prélèvement pour le dépistage rapide. Si une personne obtient un résultat positif à un test de dépistage rapide, nous la recevrons dans l'un de nos centres d'évaluation pour confirmer ce résultat au moyen d'un test diagnostique. J'encourage les entreprises locales qui offrent des services essentiels aux citoyens à participer à ce programme, qui représente une mesure supplémentaire pour contribuer à la sécurité et à la prospérité de notre communauté. »

Lee Fairclough

Présidente, Hôpital général St. Mary's

« Ce programme contribuera à freiner la propagation des virus et à assurer la sécurité des lieux de travail. Nous savons depuis le début que le dépistage rapide est un outil essentiel dans la lutte contre la COVID-19. Nous sommes très heureux de jouer un rôle majeur dans le déploiement du dépistage rapide auprès des petites et moyennes entreprises, en collaboration avec nos partenaires régionaux. »

Greg Durocher

Président et directeur général, Chambre de commerce de Cambridge

