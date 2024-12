La ministre Kamal Khera annonce l'octroi d'un financement à la Friends United Foundation du Cap-Breton

CLEVELAND, NS, le 12 déc. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à bâtir des communautés plus résilientes, plus diversifiées et plus inclusives dans tout le pays, en veillant à ce que tout le monde puisse participer pleinement à la société et à l'économie canadiennes.

Aujourd'hui, l'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, a annoncé que le gouvernement du Canada verserait un financement totalisant 67 980 dollars à la Friends United Foundation pour son projet de planification stratégique.

La Friends United Foundation soutient les artistes autochtones, combat les préjugés et favorise la compréhension interculturelle au moyen des arts. Ces fonds serviront à mettre en place un plan stratégique et des séances en personne pour renforcer les capacités de l'organisme et améliorer l'accès au marché pour les artistes autochtones qui vendent leurs œuvres. Ce projet permettra d'aider une trentaine d'artistes qui vendent actuellement leurs œuvres sur les marchés national et international par l'entremise de la galerie située au Friends United International Convention Centre, à Cleveland, sur l'île du Cap-Breton. Ce financement permettra également à la fondation de joindre un public plus large et de mieux faire connaitre les œuvres des artistes autochtones.

Le gouvernement du Canada accordera ce financement dans le cadre du volet Renforcement des capacités organisationnelles du Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme, qui aide les organismes à développer et à renforcer leur capacité interne pour faire progresser la lutte contre le racisme et promouvoir la compréhension interculturelle et interconfessionnelle; soutenir l'offre d'occasions équitables; promouvoir le dialogue sur le multiculturalisme et la lutte contre le racisme; et favoriser la compréhension des disparités.

Cet investissement est issu de l'approche pangouvernementale du Canada pour s'attaquer au racisme et à la discrimination systémiques dans le cadre de la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2024-2028, laquelle combine 70 mesures fédérales visant à rendre le Canada plus diversifié et plus inclusif. Depuis 2017-2018, le Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme a soutenu plus de 3 460 projets axés sur la promotion du multiculturalisme et la lutte contre le racisme.

Citations

« La Friends United Foundation accomplit un travail important en vue de donner les moyens d'agir aux artistes autochtones et de promouvoir leurs créations non seulement au Canada, mais partout dans le monde. Notre gouvernement est fier d'appuyer ce projet qui aidera les artistes autochtones à obtenir la visibilité et la reconnaissance qu'ils méritent, ainsi qu'à acquérir les compétences entrepreneuriales nécessaires pour promouvoir et vendre leurs œuvres. L'art est un moyen puissant de rassembler les gens, de raconter leurs histoires et de tisser des liens. Grâce à ce projet, nous multiplierons les occasions de participer à des discussions significatives sur la diversité et la réconciliation. »

- L'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap

« Grâce à ce financement, la galerie pourra jouer un rôle essentiel afin d'aider les artistes autochtones locaux à se faire connaitre partout dans le monde. Ces artistes pourront obtenir le soutien dont ils ont besoin dans un secteur en constante évolution et développer leur créativité. »

- Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et député de Cape Breton-Canso

« Au nom des artistes autochtones et du conseil d'administration de Friends United, je souhaite remercier le gouvernement fédéral de soutenir l'art, la culture et le patrimoine autochtones. La contribution financière de Patrimoine canadien nous permettra de renforcer notre organisme et ainsi de contribuer à bien des égards aux efforts de réconciliation avec les peuples autochtones au Canada. »

- Rolf Bouman, fondateur, Friends United Foundation

Faits en bref

La Friends United Foundation est un organisme sans but lucratif qui a été constitué en société en 2023 au Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. Son mandat est de fournir aux artistes autochtones talentueux et émergents, les compétences commerciales, le soutien et l'encouragement nécessaires pour devenir des entrepreneuses et entrepreneurs indépendants et autosuffisants. L'organisme vise à rehausser le profil des artistes autochtones et à réduire les obstacles à la promotion de leur culture en leur offrant des salles d'exposition pour présenter leur travail, des studios pour collaborer, et des possibilités de dialogue avec les visiteurs et visiteuses du monde entier.

Le Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme offre un appui financier pour promouvoir la compréhension interculturelle ou interconfessionnelle et les discussions sur le multiculturalisme, la diversité, le racisme et la discrimination religieuse, ainsi que pour célébrer l'histoire et la culture d'une communauté.

Le 24 septembre 2024, le gouvernement du Canada a lancé le Plan d'action canadien de lutte contre la haine. Ce nouveau plan d'action constitue la première mesure globale du gouvernement fédéral pour lutter contre la haine grâce à des actions concrètes visant à donner les moyens d'agir aux communautés; à accroître la recherche et la collecte de données; et à établir des partenariats pour rendre le Canada plus sécuritaire et plus inclusif. Le Plan d'action rassemble près de 20 mesures nouvelles ou existantes, afin de favoriser une meilleure coordination et collaboration entre 6 organismes fédéraux pour lutter contre la haine.

Dans le budget de 2022, le gouvernement du Canada a alloué 85 millions de dollars sur 4 ans dès 2022-2023 au ministère du Patrimoine canadien pour lancer et mettre en œuvre la nouvelle Stratégie canadienne de lutte contre le racisme et un plan d'action national pour lutter contre la haine. Dans le budget de 2024, le gouvernement prévoit 273,6 millions de dollars de plus sur 6 ans dès 2024-2025, et 29,3 millions de dollars par an par la suite, pour mettre en œuvre le Plan d'action canadien de lutte contre la haine.

Liens connexes

Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme - https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/multiculturalisme-lutte-contre-racisme.html

Friends United Foundation (en anglais seulement) - https://www.friends-united.ca/

