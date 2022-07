OTTAWA, ON, le 28 juill. 2022 /CNW/ - Garantir que le personnel de la Garde côtière canadienne dispose de l'équipement dont il a besoin, pour assurer l'ouverture et la sécurité des voies navigables du Canada, est une priorité capitale pour le gouvernement du Canada.

Aujourd'hui, la Garde côtière canadienne annonce l'attribution d'un contrat de prolongation de la durée de vie d'un navire de 36,14 millions de dollars pour le navire George R. Pearkes de la Garde côtière canadienne (NGCC). Le navire sera placé en cale sèche pour amorcer une période de maintenance prolongée conçue pour augmenter sa durée de vie opérationnelle.

À la suite d'un processus ouvert et concurrentiel, Services publics et Approvisionnement Canada, au nom de la Garde côtière canadienne, a attribué à l'entreprise Heddle Shipyards de Hamilton, en Ontario, le contrat pour procéder aux travaux de prolongation de la durée de vie du NGCC George R. Pearkes. Le navire effectue principalement des missions de déglaçage léger et l'entretien des bouées, et est disponible pour des opérations de recherche et de sauvetage, ainsi que d'intervention environnementale sur la côte est du Canada.

Les travaux de prolongation de la durée de vie du navire comprennent :

Le renforcement de la coque en acier

Le nouveau revêtement de la coque, de la superstructure, du pont, et du mât

La modernisation de la cuisine

Le remplacement du propulseur d'étrave, du cycloconvertisseur, de la génératrice de propulsion, et du système de communication interne

Les inspections de l'arbre porte-hélice et du gouvernail

Les mises à niveau des intérieurs et des systèmes auxiliaires.

L'attribution de ce contrat s'inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale et notamment de son pilier concernant la réparation, le radoub et l'entretien, contribuant à garantir que le Canada dispose d'une flotte de navires sécuritaire et efficace, en vue de servir et de protéger les Canadiens pour les années à venir, tout en offrant des possibilités continues aux chantiers navals et aux fournisseurs dans l'ensemble du Canada.

Pendant que la durée de vie du navire est prolongée de l'hiver 2023 au printemps 2024, la Garde côtière canadienne réorientera ses autres ressources maritimes en vue de s'assurer que les voies navigables du Canada continuent d'être sécuritaires pour tous les gens de mer dans les eaux canadiennes.

Citations

« Une flotte solide et bien équipée de la Garde côtière canadienne est essentielle pour protéger les Canadiens sur l'eau et le milieu marin. Ce gouvernement continue de faire d'importants investissements dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, pour que le personnel de la Garde côtière canadienne dispose d'équipement de pointe en vue d'effectuer son travail crucial. Grâce à la prolongation de la durée de vie du NGCC George R. Pearkes, le personnel de la Garde côtière canadienne continuera à jouer un rôle clé dans le soutien de l'économie bleue du Canada. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Les Canadiens, d'un océan à l'autre, connaissent l'importance de notre Garde côtière. Je suis ravie qu'une société de Hamilton puisse contribuer à faire en sorte que le personnel de la Garde côtière canadienne disposent d'une flotte de navires sécuritaires et efficaces pour servir et protéger. L'attribution du contrat d'aujourd'hui démontre que la Stratégie nationale de construction navale offre des possibilités économiques aux chantiers navals partout au Canada. La main-d'œuvre qualifiée du Canada dans le secteur de la construction navale nous aide à réparer et à entretenir nos flottes, tout en soutenant la croissance économique dans l'ensemble du pays. »

L'honorable Filomena Tassi, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

Faits en bref :

Le NGCC George R. Pearkes est entré en service en 1986.

est entré en service en 1986. Stationné à St. John's , à Terre-Neuve-et- Labrador , le NGCC George R. Pearkes est principalement un brise-glace léger et un navire d'entretien de bouées, nommé en l'honneur de George Randolph Pearkes , récipiendaire de la Croix de Victoria .

, à Terre-Neuve-et- , le NGCC est principalement un brise-glace léger et un navire d'entretien de bouées, nommé en l'honneur de , récipiendaire de la . Bien que le navire soit principalement utilisé pour l'entretien des bouées et le déglaçage, il effectue également des opérations de recherche et de sauvetage, de recherche scientifique et d'intervention environnementale.

Liens associés :

Restez branchés

Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

SOURCE Garde côtière canadienne

Renseignements: Claire Teichman, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, 604-679-5462, [email protected]; Relations avec les médias: Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]