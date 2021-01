Le projet vise à renforcer la capacité de l'organisme afin de lui permettre de continuer à promouvoir des changements sociaux et systémiques favorisant l'égalité des genres et de venir en aide aux personnes survivantes de la violence fondée sur le sexe

QUÉBEC, le 28 janv. 2021 /CNW Telbec/ - La COVID-19 est une crise qui ne ressemble à aucune autre. Elle a frappé plus durement les femmes, qui ont été plus nombreuses à perdre leur emploi et à effectuer davantage de travail non rémunéré, notamment en s'occupant de leurs enfants ainsi que de leurs aînées et aînés. Les femmes constituent la majorité des personnes en première ligne dans la lutte contre la COVID.

Les organismes de femmes fournissent des services essentiels et cruciaux, aidant les femmes et les filles à accéder à une sécurité financière, à prévenir la violence et à participer pleinement à tous les aspects de notre économie et de notre société. Il reste malgré tout beaucoup à faire afin de garantir que ces organismes disposent des ressources dont ils ont besoin pour poursuivre leur travail essentiel. Notre gouvernement est déterminé à continuer de les soutenir le mieux possible.

C'est pourquoi aujourd'hui, Joël Lightbound, secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, a annoncé l'octroi d'un investissement de 249 750$ à l'organisme La Maison pour femmes immigrantes. Ce financement améliorera la capacité organisationnelle de l'organisme afin qu'il puisse poursuivre son important travail visant à répondre aux besoins des femmes immigrantes et québécoises de même que leurs enfants victimes de violence conjugale dans la région de Québec.

La Maison pour femmes immigrantes est l'un des quelque 250 organismes de femmes et organismes autochtones au service des femmes partout au Canada à recevoir un financement du Fonds de renforcement des capacités de Femmes et Égalité des genres Canada. Cet investissement découle de l'annonce faite dans le budget de 2018 d'affecter 100 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir un mouvement des femmes viable et durable partout au pays.

Citations

« Je suis heureux d'annoncer aujourd'hui cette aide importante, car toutes les femmes, y compris les femmes immigrantes, méritent que leurs droits et leurs intérêts soient respectés, d'être protégées et d'avoir toutes les possibilités de réaliser leur plein potentiel. Cet investissement du gouvernement du Canada donnera un coup de main à l'organisme afin de s'ajuster à la nouvelle réalité que nous vivons, d'améliorer sa capacité de planification stratégique et de planifier ses ressources humaines pour donner aux femmes la sécurité dont elles ont besoin. » Joël Lightbound Secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Depuis son ouverture en 1986, la Maison pour femmes immigrantes a participé dans différents projets structurants de la lutte contre la violence conjugale et elle a grandement contribué par ses actions de sensibilisation et de revendication ainsi que ses implications dans la promotion des valeurs et des principes d'égalité entre les femmes et les hommes. Depuis ses débuts, notre organisme s'engage à investir des ressources financières et humaines pour maintenir sa santé globale. Toutefois, les investissements se sont avérés insuffisants au fil du temps et nous étions confrontées à des difficultés organisationnelles récurrentes. Nous remercions le gouvernement du Canada pour ce financement. Nous apprécions grandement ces investissements dans le renforcement de la capacité organisationnelle des organismes des femmes comme le nôtre. Ce financement nous aidera à poursuivre les démarches de développement organisationnel et de développer les capacités nécessaires pour améliorer l'efficacité de notre organisme et, en conséquence, notre pouvoir d'agir sur les enjeux politiques et sociaux qui auront un impact positif sur les conditions de vie des femmes au Québec. » La Maison pour femmes immigrantes

Faits en bref

Dans le cadre de sa réponse à la COVID-19, le gouvernement du Canada investit 350 millions de dollars dans le Fonds d'urgence pour l'appui communautaire pour aider les organismes de bienfaisance et sans but lucratif qui ont besoin d'une aide financière pour lutter contre la pandémie.

Dans le cadre de sa réponse à la COVID-19, le gouvernement du Canada investit 350 millions de dollars dans le Fonds d'urgence pour l'appui communautaire pour aider les organismes de bienfaisance et sans but lucratif qui ont besoin d'une aide financière pour lutter contre la pandémie.

Dans le cadre du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19, 50 millions de dollars ont été alloués pour soutenir les organismes qui fournissent des services aux femmes fuyant la violence et à leur famille, dont 40 millions de dollars ont été alloués par Femmes et Égalité des genres Canada. Dans le cadre de la première phase de ce financement, 30 millions de dollars ont été directement versés à près de 700 maisons d'hébergement pour femmes et organismes au service des personnes survivantes d'agressions sexuelles. Au cours de la deuxième phase, les 10 millions de dollars restants sont distribués à d'autres organismes qui fournissent des services importants aux personnes victimes de violence fondée sur le sexe. Le gouvernement fédéral soutient près de 1 000 organismes dans tout le pays dans ces deux phases du financement.

Une somme de 100 millions de dollars sur cinq ans a été annoncée dans le budget de 2018 pour soutenir un mouvement des femmes viable et durable partout au Canada. Outre cet investissement historique, le budget de 2019 a prévu l'investissement de 160 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans, à compter de 2019-2020, dans le Programme de promotion de la femme de Femmes et Égalité des genres Canada. En d'autres termes, en 2023-2024, le Programme de promotion de la femme, qui aide les organismes admissibles à réaliser des projets visant à faire progresser l'égalité en s'attaquant aux obstacles systémiques, totalisera 100 millions de dollars.

. Outre cet investissement historique, le budget de 2019 a prévu l'investissement de 160 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans, à compter de 2019-2020, dans le Programme de promotion de la femme de Femmes et Égalité des genres . En d'autres termes, en 2023-2024, le Programme de promotion de la femme, qui aide les organismes admissibles à réaliser des projets visant à faire progresser l'égalité en s'attaquant aux obstacles systémiques, totalisera 100 millions de dollars. Ce financement permettra aux organismes de femmes et aux organismes autochtones au service des femmes de s'attaquer aux obstacles systémiques qui entravent la progression des femmes, tout en reconnaissant et en abordant les diverses expériences liées au genre et à l'inégalité dans tout le pays.

En juin 2017, Femmes et Égalité des genres Canada (anciennement Condition féminine Canada ) a annoncé la toute première stratégie fédérale visant à prévenir et à contrer la violence fondée sur le sexe. À ce jour, le gouvernement du Canada a investi plus de 200 millions de dollars dans la prévention de la violence fondée sur le sexe, le soutien aux victimes et à leurs familles et la création de systèmes juridiques et judiciaires mieux adaptés.

Liens connexes

