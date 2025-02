OTTAWA, ON, le 13 févr. 2025 /CNW/ - Les Canadiens et les Canadiennes devraient avoir accès à des services et à des ressources en matière de santé sexuelle et reproductive qui sont sûrs, exacts et sans jugement. Cependant, les membres des groupes marginalisés font souvent face à des obstacles en matière de soins. En améliorant les soins culturellement adaptés et pertinents pour les populations mal desservies, notamment celles des communautés 2ELGBTQI+, les personnes autochtones et racisées, les femmes et les jeunes nous permettra d'assurer que tous au pays obtiendront les soins dont ils ont besoin.

À l'occasion de la Semaine de la santé sexuelle, l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, a annoncé l'octroi de plus de 1,7 million de dollars pour soutenir des projets menés par la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada et le Conseil canadien d'information et d'éducation sexuelles. Grâce au Fonds pour la santé sexuelle et reproductive, ces projets amélioreront l'accès aux services essentiels en matière de santé sexuelle et reproductive et réduiront les obstacles aux soins pour ces communautés mal desservies, par le biais de formation pour les prestataires de soins, de campagnes de sensibilisation et de ressources culturellement adaptés. La sélection de ces projets a fait suite à un appel à propositions ciblé, lancé en 2024, dont l'objectif était de financer des organisations communautaires qui facilitent l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive pour l'ensemble de la population canadienne.

La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada recevra plus de 1,2 million de dollars sur trois ans pour mettre au point et distribuer des aides et des ressources destinées aux prestataires de soins et aux personnes en ménopause afin d'améliorer l'accès aux services de santé axés sur la ménopause. Le projet permettra également de mettre à jour les directives de pratique clinique pour les soins en matière de ménopause, en accordant une attention particulière aux femmes mal desservies (personnes autochtones, noires et de couleur, et personnes 2ELGBTQI+) et aux personnes non binaires.

Le Sex Information and Education Council of Canada (Conseil canadien d'information et d'éducation sexuelles) recevra plus de 544 000 $ sur trois ans pour lutter contre la désinformation en matière de santé sexuelle et reproductive et d'éducation sexuelle chez les parents et les soignants d'enfants d'âge scolaire. Un conseil consultatif composé d'experts en la matière et de personnes ayant une expérience vécue, ainsi que les constatations issues des groupes de discussion et d'intervenants du domaine de l'éducation guideront les activités.

Depuis 2021, le gouvernement du Canada a versé 81 millions de dollars par l'intermédiaire du Fonds pour la santé sexuelle et reproductive afin que les Canadiens puissent accéder à des services de santé sexuelle et reproductive sûrs et pertinents. Le gouvernement du Canada demeure engagé à améliorer la disponibilité et l'accessibilité de services et d'informations fiables et fondés sur des preuves en matière de santé sexuelle et reproductive.

Citations

« Les services de santé sexuelle et reproductive sont essentiels, mais bon nombre de personnes font face à des obstacles et à la stigmatisation lorsqu'elles tentent d'accéder à ces services ou à ces ressources. Des organisations telles que la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada et le Sex Information and Education Council of Canada réalisent une œuvre considérable afin de soutenir et d'améliorer l'accès pour tous, et nous sommes fiers de les épauler. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

« Plus de la moitié de la population canadienne vivra la ménopause au cours de sa vie, et pourtant nombre de femmes sont laissées sans réponse ou sans renseignements essentiels. Ce financement permettra à la SOGC de briser le silence qui entoure la ménopause, de lutter contre la stigmatisation et de veiller à ce que les prestataires de soins de santé et les patientes disposent des outils et des soins factuels dont ils ont besoin à mesure que la science évolue. Grâce à sa mission, la SOGC vise à rendre les soins de la ménopause plus inclusifs et plus adaptés, en tenant compte des expériences et des perspectives culturelles diverses de celles qui la traversent. »

Dre Lynn Murphy-Kaulbeck,

Présidente de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC)

« Les jeunes ont le droit d'accéder aux renseignements qui leur permettront de prendre des décisions autonomes concernant leur santé sexuelle. Pour contrer la désinformation, les parents et tuteurs doivent être en mesure d'identifier des sources d'information crédibles et éprouvées en matière de santé sexuelle et d'éducation à la santé sexuelle. »

Alexander McKay

Directeur général du Sex Information and Education Council of Canada (SIECCAN)

Fait en bref

Le Fonds pour la santé sexuelle et reproductive a été créé pour appuyer une vaste gamme de projets novateurs et éprouvés destinés aux personnes au Canada susceptibles de connaitre des résultats moins favorables en matière de santé sexuelle et reproductive, notamment les membres des communautés 2ELGBTQI+, les personnes autochtones et racialisées, les femmes et les jeunes.

susceptibles de connaitre des résultats moins favorables en matière de santé sexuelle et reproductive, notamment les membres des communautés 2ELGBTQI+, les personnes autochtones et racialisées, les femmes et les jeunes. La présente est la première d'une série d'annonces de financement en matière de santé sexuelle et reproductive mettant en avant les projets retenus dans le cadre de l'appel à propositions de 2024.

À ce jour, vingt-trois projets ont été financés par le Fonds pour la santé sexuelle et reproductive. Ces projets abordent l'accès à l'avortement, les besoins en matière de santé sexuelle et reproductive des communautés 2ELGBTQI+, ainsi que les besoins des communautés autochtones, y compris les jeunes autochtones et les personnes bispirituelles, les besoins des personnes racialisées ou des nouveaux arrivants, et les jeunes de diverses populations. En outre, des fonds ont été alloués à la province de Québec pour aider les organisations communautaires à entreprendre des projets de santé sexuelle et reproductive dans la province.

Dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne, le gouvernement fédéral s'est engagé à fournir 90 millions de dollars sur six ans, à compter de 2024-2025, dont 20 millions de dollars seront versés de façon continue pour l'expansion et la pérennisation du Fonds pour la santé sexuelle et reproductive. Ce financement sera essentiel pour les organisations qui apportent un soutien à l'amélioration de l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive au Canada .

