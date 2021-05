OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, ON, le 7 mai 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et Pam Damoff, secrétaire parlementaire du ministre des Services aux Autochtones, ont rencontré des partenaires autochtones, provinciaux et territoriaux de partout au pays pour discuter des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis. La Loi affirme le droit des peuples autochtones à exercer leur compétence en matière de services à l'enfance et à la famille pour leurs communautés. Elle établit également des principes directeurs, notamment l'intérêt supérieur de l'enfant, la continuité culturelle et l'égalité matérielle pour guider la prestation de services à l'enfance et à la famille pour les enfants autochtones. Elle répond aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation, aux appels à la justice de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, et soutient la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

La réunion a été l'occasion pour les partenaires de partager leurs points de vue sur la mise en œuvre de la Loi qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Le chef Cadmus Delorme de la Première Nation de Cowessess, Samuel Dyck et Piers Kreps de l'Inuvialuit Regional Corporation, ainsi qu'Al Benoit de la Fédération des Métis du Manitoba, ont respectivement parlé de leurs expériences et des leçons apprises en travaillant à l'exercice de la compétence autochtone sur les services à l'enfance et à la famille. De plus, le gouvernement du Canada a exposé son approche de la mise en œuvre de la Loi et ses intentions de collaboration étroite avec les partenaires autochtones, provinciaux et territoriaux pour l'avenir. Une discussion collective pour identifier les questions clés et la meilleure façon d'avancer a conclu la réunion.

Cette réunion fait suite aux rencontres entre sous-ministres et entre techniciens qui ont eu lieu plus tôt dans l'année. Nous continuerons à travailler ensemble aux niveaux national et régional, ainsi que par le biais de groupes de travail bilatéraux et tripartites fondés sur les distinctions, afin d'aider les communautés autochtones à se préparer à l'exercice de la compétence en matière de services à l'enfance et à la famille, de sorte que tous les enfants autochtones aient la possibilité de grandir dans leur communauté, immergés dans leur culture et entourés de leurs proches.

Le gouvernement du Canada continue de soutenir les initiatives dirigées par les Autochtones pour aider les Premières Nations, les Inuits et les Métis à prendre en main les services à l'enfance et à la famille dans le but de garder leurs enfants et leurs jeunes en contact avec leur famille, leur communauté et leur culture.

