Créé en 1901 autour d'une usine de production de pâtes et papiers, ce lieu est un bel exemple de village de compagnie construit pour conserver sa main-d'œuvre. Il se distingue par la diversité de ses maisons et par un large éventail d'édifices institutionnels et commerciaux pour un ensemble industriel de l'époque.

Le 13 septembre dernier, Yolande Cohen, représentante de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, a souligné l'importance historique nationale du village historique de Val-Jalbert. Une cérémonie spéciale a eu lieu à Chambord, en plein cœur du village historique de Val-Jalbert, pour dévoiler une plaque commémorative.

La fermeture de l'usine en 1927 a causé l'abandon progressif du site qui est devenu un « village fantôme ». La conservation et la mise en valeur de ce site à partir des années 1960 s'inscrivent dans un mouvement de sauvegarde du patrimoine bâti au pays. La préservation et l'authenticité des lieux attirent aujourd'hui des milliers de visiteurs qui découvrent sa riche histoire et revivent sa belle époque.

Par l'entremise de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, le gouvernement du Canada commémore les lieux, personnages et les événements importants qui ont façonné notre pays afin d'aider les Canadiens et Canadiennes ainsi que les jeunes à se rapprocher de leur passé. Le processus de commémoration repose en grande partie sur des nominations publiques. À ce jour, plus de 2 200 sujets ont été désignés.

Les désignations historiques nationales témoignent des tournants de l'histoire du Canada. Ensemble, ils racontent qui nous sommes et nous rapprochent de notre passé, enrichissant notre compréhension de nous-mêmes, des uns les autres et de notre pays. Les sites patrimoniaux offrent un vaste éventail d'avantages culturels, sociaux, économiques et environnementaux à leurs collectivités.

« Le gouvernement du Canada est heureux de commémorer l'importance historique nationale du Village historique de Val-Jalbert. Grâce à l'authenticité et à la préservation de l'environnement bâti, nous avons la chance de mieux comprendre un pan du passé industriel de notre pays. Les endroits comme le Village historique de Val-Jalbert racontent qui nous sommes et nous rapprochent de notre passé. J'encourage tous les Canadiens et Canadiennes à en apprendre davantage au sujet de l'histoire de notre pays. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Le conseil d'administration, ainsi que toute l'équipe des employés du Village historique de Val-Jalbert sont honorés que leur site soit reconnu Lieu historique national. Cette reconnaissance souligne le travail et la persévérance autant des pionniers fondateurs (Damase Jalbert et J.E.A. Dubuc) que de tous les gestionnaires suivants qui ont contribué à la restauration et à la conservation du patrimoine de ce musée à ciel ouvert, reconnu internationalement. »

Monsieur Jacques Girard

Président du conseil d'administration de la Corporation du parc régional de Val-Jalbert

Le village historique de Val-Jalbert, d'une superficie d'environ 1,7 kilomètre carré, est situé dans la municipalité régionale de comté (MRC) du Domaine-du-Roy, au sud-ouest du lac Saint-Jean, ou Pekuakami en ilnu. Depuis 2009, la MRC du Domaine-du-Roy gère le site.

Le village et ses installations se trouvent aux abords de la rivière Ouiatchouan (« endroit où l'on passe souvent » en ilnu). La chute de la rivière alimentait le moulin pour fabriquer la pulpe de bois.

Le village historique de Val-Jalbert est un bel exemple de village de compagnie construit pour conserver sa main-d'œuvre. Créé en 1901 autour d'une usine de production de pâtes et papiers, il se distingue par la diversité de ses maisons et par un large éventail d'édifices institutionnels et commerciaux pour un ensemble industriel de l'époque. Au début des années 1920, le confort caractérise la vie à Val Jalbert .

. La grande majorité des candidatures soumises à l'examen de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada le sont par des membres du public. Pour plus d'information sur la Commission et sur la façon de soumettre une candidature, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada : www.pc.gc.ca/fr/culture/clmhc-hsmbc/ncp-pcn/application

Fiche d'information : Lieu historique national du Canada du Village-Historique-de-Val-Jalbert

Village historique de Val-Jalbert

Agence Parcs Canada

Commission des lieux et monuments historiques du Canada

