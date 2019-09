Le gouvernement doit mettre à jour sa politique en matière de tabac et de nicotine et y intégrer des approches de réduction des risques fondées sur des données scientifiques

TORONTO, le 26 sept. 2019 /CNW/ - L'une des sociétés productrices de tabac de premier ordre au Canada affirme que de nouveaux règlements sont nécessaires pour suivre le rythme de l'évolution dynamique des innovations en matière de technologies sans combustion afin de s'assurer que ces produits ne sont accessibles qu'aux personnes auxquelles ils sont destinés, c'est-à-dire les adultes qui fument déjà.

Dans leur plan d'action en cinq points, « Unsmoke : Ideas for a Smoke-Free Canada », Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH) a demandé que des mesures décisives soient prises en ce qui concerne la sécurité, les normes, l'attrait et l'accès aux technologies sans combustion comme le vapotage ou la consommation de tabac chauffé.

De telles initiatives pour protéger les jeunes pourraient inclure des tests de sécurité plus poussés, des contenants inviolables, des étiquettes d'avertissement, la production régulière de rapports, des contraintes promotionnelles et une réglementation de la commercialisation des saveurs de manière à ce qu'elle ne cible pas les mineurs. Des mesures permettant de garantir que les fabricants et les détaillants se conforment aux limites d'âge et à leur vérification doivent également être envisagées.

RBH reconnaît que la meilleure politique est de s'abstenir entièrement de consommer des produits du tabac ou de la nicotine, ou d'arrêter complètement leur consommation.

Mais pour les adultes qui font le choix de fumer, le gouvernement doit adopter une politique d'appui aux nouvelles approches en matière de réduction des risques associés à la consommation de produits du tabac et de nicotine.

Malgré des décennies de programmes gouvernementaux visant à promouvoir l'abstinence ou l'abandon du tabac, près de cinq millions de Canadiens et de Canadiennes continuent de fumer.

Les politiques et la réglementation en vigueur au Canada n'ont pas suivi le rythme des percées scientifiques et technologiques qui offrent de meilleures solutions de rechange à la cigarette qui, même si elles ne sont pas sans risque, peuvent réduire considérablement l'exposition aux produits chimiques toxiques et dangereux pour la santé.

Pour aider les fumeurs adultes actuels à passer de la cigarette à ces nouvelles technologies, lorsqu'ils décident de ne pas cesser de fumer, RBH propose que le gouvernement envisage les réformes réglementaires suivantes :

Une meilleure définition de la catégorie des produits de vapotage; La communication aux fumeurs adultes d'informations portant sur les effets du passage aux produits sans combustion; La réglementation de la vente et de la livraison des achats en ligne; L'imposition de limites raisonnables à la publicité sur les produits de vapotage; et Le niveau de taxation des produits du tabac doit directement refléter les risques qu'ils représentent pour la santé, afin de prévenir leur consommation nocive.

RBH est investie auprès de son programme Unsmoke Canada et elle souhaite éliminer la cigarette d'ici 2035.

CITATIONS : Peter Luongo, directeur général, RBH

La meilleure politique est de ne jamais commencer à fumer, ou d'arrêter cette habitude complètement. Les gouvernements du Canada doivent donc continuer d'appuyer ces deux approches pour protéger la santé des jeunes et celle de la population.

Les gouvernements doivent également appuyer de nouvelles approches de réduction des risques associés au tabagisme et à la consommation de nicotine au Canada, afin d'améliorer la santé et la vie de millions de fumeurs adultes et des personnes qui leur sont chères.

Il y a beaucoup de travail à faire au Canada afin de s'assurer que les solutions de rechange sans fumée, comme le vapotage ou la consommation de tabac chauffé, sont utilisées de façon responsable que par les fumeurs adultes actuels qui veulent abandonner la cigarette.

Les jeunes ne devraient jamais consommer un produit contenant de la nicotine, qu'il s'agisse d'une cigarette ou d'un produit de vapotage. Les produits de vapotage s'adressent uniquement aux fumeurs adultes. La vente et la commercialisation de ces produits ne doivent être tolérées qu'en tenant compte de cette exigence.

Nous sommes prêts à collaborer avec Santé Canada dans leurs efforts de dissuasion de la consommation de produits de vapotage par les adolescents et d'accompagnement des fumeurs adultes dans leur passage à de meilleures solutions de rechange.

Certaines saveurs de produits de vapotage sont également importantes, afin d'aider ces personnes à délaisser les cigarettes nocives. Parallèlement, des pratiques responsables de marketing devraient être élaborées pour proscrire l'attrait du vapotage chez les jeunes.

Nous soutenons l'objectif de Unsmoke Canada. Pour qu'un tel changement survienne, il faut que les décideurs, les consommateurs et la société jouent tous leur rôle.

Le message au cœur de la campagne Unsmoke est : Si vous ne fumez pas, ne vous y mettez pas. Si vous fumez, arrêtez. Si vous n'arrêtez pas, changez.

Une description complète de la plateforme de RBH est disponible à l'adresse www.RBHinc.ca.

Rothmans, Benson & Hedges Inc.

Rothmans, Benson & Hedges Inc, une filiale de Philip Morris International Inc., est une société productrice de tabac de premier ordre au Canada qui compte près de 800 employés à l'échelle du pays. Son siège social est situé à Toronto, et elle exploite une usine à Québec. RBH a officiellement été reconnue en tant qu'employeur de choix au Canada en 2019 pour l'excellence des conditions de travail offertes à ses salariés. Pour de plus amples renseignements, visitez les sites rbhinc.ca et unsmoke.ca

