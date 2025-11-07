Cet investissement renouvelé reflète l'engagement continu de l'Ontario à faire progresser la recherche, l'innovation et la participation du public à la science.

TORONTO , le 7 nov. 2025 /CNW/ - La Fondation Gairdner est fière d'annoncer le renouvellement du soutien reçu du gouvernement de l'Ontario, soit un investissement de 200 000 $ par année pendant trois ans. Cet investissement est réalisé par l'intermédiaire du ministère des Collèges, des Universités, de l'Excellence en recherche et de la Sécurité, et reflète l'engagement de la province à faire progresser l'excellence en recherche et l'innovation scientifique. Le financement, annoncé dans l'Énoncé économique de l'automne 2025 de l'Ontario, souligne la reconnaissance par la province du rôle essentiel que jouent la découverte et l'éducation scientifique sur les plans de la santé, de l'innovation et de la croissance économique.

Nolan Quinn, ministre des Collèges, des Universités et de l’Excellence en recherche. Grâce à cet investissement. lors du gala des prix Gairdner (Groupe CNW/Fondation Gairdner)

« Cet investissement renouvelé démontre la confiance de l'Ontario dans la mission de Gairdner, qui consiste à célébrer et à promouvoir ce qu'il y a de meilleur en recherche biomédicale dans le monde, a déclaré la Dre Janet Rossant, présidente et directrice scientifique de la Fondation Gairdner. En reconnaissant des chefs de file mondiaux en science et en inspirant la prochaine génération de chercheurs par le biais de nos programmes, Gairdner renforce la position de l'Ontario comme plaque tournante de la découverte et de l'innovation, renforçant ainsi notre vision commune de faire progresser l'excellence en recherche.

Depuis plus de six décennies, la Fondation Gairdner met en lumière et soutient des percées scientifiques qui améliorent la vie de collectivités dans le monde entier. Chaque année, la Fondation décerne huit Prix Canada Gairdner qui visent à récompenser des chefs de file mondiaux de la recherche biomédicale, tout en mobilisant des étudiants, des chercheurs en début de carrière et des collectivités de partout au Canada par l'intermédiaire de ses programmes de sensibilisation Gairdner Connects.

« L'Ontario est fier d'abriter une communauté de chercheurs de calibre mondial qui non seulement font des découvertes biomédicales révolutionnaires, mais stimulent également notre économie, a déclaré Nolan Quinn, ministre des Collèges, des Universités et de l'Excellence en recherche. Grâce à cet investissement, notre gouvernement s'associe à la Fondation Gairdner pour rehausser la stature de l'Ontario en tant qu'épicentre de la recherche en sciences de la vie, faire progresser l'innovation, attirer des investissements et créer des emplois bien rémunérés qui contribueront à protéger l'Ontario. Ce soutien renouvelé garantit que Gairdner pourra continuer à faire appuyer le rayonnement mondial de l'Ontario en matière d'excellence en recherche.

À propos de la Fondation Gairdner

La mission de la Fondation Gairdner est de célébrer, d'informer et d'inspirer l'excellence scientifique dans le monde entier.

Créée en 1957, la Fondation Gairdner est vouée à la concrétisation de la vision de James A. Gairdner de reconnaître des contributions majeures à la recherche sur le traitement de la maladie et l'atténuation de la souffrance humaine. Par l'entremise des prestigieux Prix Canada Gairdner remis annuellement, la Fondation célèbre les chercheurs les plus créatifs et les plus accomplis dont les travaux améliorent la santé et le bien-être des gens de partout dans le monde. Depuis sa création, 434 prix ont été décernés à des lauréats de plus de 40 pays, et parmi ces lauréats, 103 ont par la suite reçu le prix Nobel.

www.gairdner.org

SOURCE Fondation Gairdner

Pour plus de renseignements, veuillez contacter : Emma Stewart, Conseillère en communications, Fondation Gairdner, [email protected]