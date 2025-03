TORONTO, le 11 mars 2025 /CNW/ - La Fondation Gairdner est heureuse d'annoncer un engagement de 5 millions de dollars de la part de la Fondation Peter Gilgan destiné à accroître la valeur des Prix Canada Gairdner Momentum. Cet investissement permettra à la Fondation Gairdner de hausser la valeur de chaque bourse Momentum à 100 000 $, ce qui appuiera sa mission de reconnaître des chercheurs canadiens exceptionnels et de faire du Canada un chef de file en matière de science et d'innovation. En reconnaissance de ce soutien, ces prix seront désormais connus sous le nom Prix Peter Gilgan Canada Gairdner Momentum.

Décernés annuellement, les Prix Peter Gilgan Canada Gairdner Momentum récompensent deux chercheurs en milieu de carrière -- généralement 10 à 15 ans après leur premier poste de chercheur indépendant -- qui travaillent au Canada et qui, au cours de leurs six dernières années d'activité, ont apporté une contribution exceptionnelle à la recherche scientifique avec un potentiel continu d'impact sur la santé humaine. Ce prix permet non seulement de reconnaître des chercheurs exceptionnels, mais aussi de faire du Canada une destination où les chercheurs talentueux préféreront demeurer et travailler.

Les lauréats des Prix Canada Gairdner 2025 seront annoncés le 11 avril 2025 à Toronto et diffusés en direct.

Citations

« Au cours des dernières années, un écart évident a été observé dans le domaine des récompenses canadiennes en santé. Des chercheurs exceptionnels en milieu de carrière travaillant au Canada ont été à l'origine de contributions transformatrices, mais il n'existe que peu de mécanismes pour reconnaître leur excellence. Il s'agit d'une période cruciale dans la carrière des chercheurs canadiens d'avant-garde, une période où nous risquons de les voir partir à l'étranger pour saisir de meilleures possibilités. Nous sommes reconnaissants envers la Fondation Peter Gilgan qui intervient pour appuyer la mission de Gairdner, soit de reconnaître l'excellence scientifique et de renforcer la réputation du Canada en tant que chef de file en science et en innovation.

- Dre Janet Rossant, présidente et directrice scientifique, Fondation Gairdner

« La Fondation Peter Gilgan est fière d'appuyer la mission de la Fondation Gairdner, qui consiste notamment à célébrer, reconnaître et retenir au pays des chercheurs canadiens qui œuvrent en vue d'améliorer la santé et le bien-être des gens partout dans le monde. Le Prix Peter Gilgan Canada Gairdner Momentum offre une reconnaissance bien méritée à des chercheurs exceptionnels et nous sommes résolus à les soutenir dans leur parcours.

- Mary Federau, présidente du conseil d'administration, Fondation Peter Gilgan

Faits saillants

La Fondation Peter Gilgan fait un don de 5 millions de dollars à la Fondation Gairdner, ce qui lui permettra d'augmenter la valeur du Prix Canada Gairdner Momentum, qui s'appellera désormais le Prix Peter Gilgan Canada Gairdner Momentum, et de renforcer sa compétitivité.

La mission de la Fondation Gairdner est de célébrer, d'éclairer et d'inspirer l'excellence scientifique dans le monde entier.

est de célébrer, d'éclairer et d'inspirer l'excellence scientifique dans le monde entier. La mission de la Fondation Peter Gilgan est d'améliorer la vie des enfants et des familles en appuyant des initiatives qui favoriseront, partout dans le monde, la transition vers un avenir plus sain, plus prospère et plus durable.

À propos de la Fondation Gairdner

La mission de la Fondation Gairdner est de célébrer, d'éclairer et d'inspirer l'excellence scientifique dans le monde entier.

Fondée en 1957, la Fondation Gairdner se consacre à la réalisation de la vision de James A. Gairdner de reconnaître des contributions majeures à la recherche sur le traitement de la maladie et l'atténuation de la souffrance humaine. Par l'entremise des prestigieux Prix Canada Gairdner décernés annuellement, la Fondation célèbre les chercheurs les plus créatifs et les plus accomplis dont les travaux améliorent la santé et le bien-être des gens du monde entier. Depuis sa création, 426 prix ont été remis à des lauréats de plus de 40 pays, et parmi ceux-ci, 102 ont reçu un Prix Nobel.

La Fondation Gairdner croit qu'il est important de se rassembler pour discuter ouvertement de la science afin de mieux mobiliser le public, de comprendre les problèmes auxquels nous sommes confrontés et de travailler ensemble pour trouver des solutions. Par l'entremise de Gairdner Connects, notre programme national de sensibilisation, nous faisons connaître la science dans des collectivités partout au Canada afin d'inspirer de futurs innovateurs et d'engager un dialogue public sur le rôle de la recherche pour surmonter les défis les plus pressants en santé dans le monde.

https://gairdner.org/

SOURCE Fondation Gairdner

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : Jordana Rosen, Conseillère principale en communications, Fondation Gairdner, [email protected]