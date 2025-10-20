LA SEMAINE DE LA SCIENCE GAIRDNER ATTIRE AU CANADA DES EXPERTS DE PARTOUT DANS LE MONDE POUR CÉLÉBRER LA RECHERCHE AYANT UN IMPACT SUR LA SANTÉ HUMAINE English
20 oct, 2025, 09:07 ET
La plus prestigieuse célébration de la découverte scientifique au Canada se tiendra du 20 au 23 octobre pour souligner la recherche qui transforme la santé mondiale et l'avenir de la médecine.
TORONTO, le 20 oct. 2025 /CNW/ - La Fondation Gairdner, qui remet les prix les plus convoités au Canada afin de reconnaître l'excellence en recherche biomédicale et en santé mondiale, est fière de présenter la Semaine de la science Gairdner 2025 qui, quatre jours durant, célébrera la découverte scientifique, l'innovation et les esprits les plus brillants qui façonnent l'avenir de la santé humaine. De nombreuses activités en personne et en ligne sont gratuites et ouvertes au public.
À propos de l'événement
Du 20 au 23 octobre 2025, la Semaine de la science Gairdner réunira des chercheurs, des étudiants, des éducateurs et des établissements de partout au Canada et d'ailleurs dans le cadre de toute une série d'événements en personne et virtuels. Cette vitrine nationale mettra en évidence le pouvoir transformateur de la science pour faire progresser la santé et le bien-être humain dans le monde.
Points saillants, chaque jour
Inscription et accès
L'inscription gratuite aux événements en personne et virtuels est désormais ouverte à gairdner.org. Les sessions clés, notamment le Symposium sur la santé mondiale, le Symposium international, Les femmes de Gairdner et les conférences des lauréats, seront également diffusées en direct.
Pourquoi la Semaine de la science Gairdner est importante
Depuis plus de six décennies, la Fondation Gairdner récompense des avancées scientifiques transformatrices et environ un lauréat sur quatre reçoit subséquemment un prix Nobel. La Semaine de la science Gairdner perpétue cet héritage en célébrant des découvertes et en favorisant le dialogue sur la façon dont la science peut apporter des solutions aux défis en santé mondiale.
« La Semaine de la science Gairdner célèbre non seulement la science qui change des vies, mais aussi les personnes et les idées qui rendent la découverte possible. C'est l'occasion de nouer des liens à l'échelle mondiale et d'inspirer la prochaine génération d'innovateurs. » - Dre Janet Rossant (présidente et directrice scientifique, Fondation Gairdner)
À propos de la Fondation Gairdner
La mission de la Fondation Gairdner est de célébrer, d'éclairer et d'inspirer l'excellence scientifique partout dans le monde.
Créée en 1957, la Fondation Gairdner se consacre à la réalisation de la vision de James A. Gairdner : reconnaître des contributions majeures à la recherche sur le traitement de la maladie et l'atténuation de la souffrance humaine. Par le biais des prestigieux prix annuels Canada Gairdner, la Fondation célèbre les chercheurs les plus créatifs et les plus accomplis au monde dont les travaux améliorent la santé et le bien-être des gens du monde entier. Depuis sa création, 434 prix ont été décernés à des lauréats de plus de 40 pays, et parmi ces lauréats, 103 ont reçu un prix Nobel.
La Fondation Gairdner rassemble des gens pour discuter ouvertement de la science afin de mieux mobiliser le public, de comprendre les problèmes auxquels nous sommes confrontés et de travailler ensemble pour trouver des solutions. Par le biais de Gairdner Connects, notre programme national de sensibilisation, nous faisons connaître la science dans des collectivités partout au Canada afin d'inspirer de futurs innovateurs et de susciter un dialogue public sur le rôle de la recherche dans la résolution des défis les plus pressants en santé dans le monde.
https://gairdner.org/
Pour plus de renseignements, veuillez contacter : Emma Stewart, Conseillère en communications, Fondation Gairdner, [email protected]
