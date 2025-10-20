La plus prestigieuse célébration de la découverte scientifique au Canada se tiendra du 20 au 23 octobre pour souligner la recherche qui transforme la santé mondiale et l'avenir de la médecine.

TORONTO, le 20 oct. 2025 /CNW/ - La Fondation Gairdner, qui remet les prix les plus convoités au Canada afin de reconnaître l'excellence en recherche biomédicale et en santé mondiale, est fière de présenter la Semaine de la science Gairdner 2025 qui, quatre jours durant, célébrera la découverte scientifique, l'innovation et les esprits les plus brillants qui façonnent l'avenir de la santé humaine. De nombreuses activités en personne et en ligne sont gratuites et ouvertes au public.

À propos de l'événement

Du 20 au 23 octobre 2025, la Semaine de la science Gairdner réunira des chercheurs, des étudiants, des éducateurs et des établissements de partout au Canada et d'ailleurs dans le cadre de toute une série d'événements en personne et virtuels. Cette vitrine nationale mettra en évidence le pouvoir transformateur de la science pour faire progresser la santé et le bien-être humain dans le monde.

Points saillants, chaque jour

20 octobre - Gairdner Connects : Sensibilisation nationale des étudiants

Des lauréats interagiront avec des étudiants de plus de 20 universités dans le cadre de conférences, de sessions interactives et de programmes numériques.





- Des lauréats interagiront avec des étudiants de plus de 20 universités dans le cadre de conférences, de sessions interactives et de programmes numériques. 21 octobre - Symposium sur la santé mondiale (14 h à 18 h HAE, Montréal et en ligne)

Des experts internationaux et canadiens analyseront les défis mondiaux en matière de nutrition et leur impact dans un contexte canadien.





- (14 h à 18 h HAE, Montréal et en ligne) Des experts internationaux et canadiens analyseront les défis mondiaux en matière de nutrition et leur impact dans un contexte canadien. 22 octobre - Symposium international (9 h à 13 h HAE, Toronto et en ligne)

Hommage aux lauréats des prix internationaux Canada Gairdner 2025, les Drs Michael J. Welsh et Paul Negulescu, dont les recherches pionnières sur la fibrose kystique ont catalysé des thérapies qui changent la vie.





- (9 h à 13 h HAE, Toronto et en ligne) Hommage aux lauréats des prix internationaux Canada Gairdner 2025, les Drs Michael J. Welsh et Paul Negulescu, dont les recherches pionnières sur la fibrose kystique ont catalysé des thérapies qui changent la vie. 22 octobre - Les femmes de Gairdner (9 h 30 à 11 h 30 HAE, en ligne)

Des étudiants, des chercheurs et des chefs de file du milieu universitaire exploreront des stratégies pour favoriser l'inclusion et l'équité au sein de la communauté scientifique.





- (9 h 30 à 11 h 30 HAE, en ligne) Des étudiants, des chercheurs et des chefs de file du milieu universitaire exploreront des stratégies pour favoriser l'inclusion et l'équité au sein de la communauté scientifique. 23 octobre - Conférences des lauréats 2025 (9 h À 13 h HAE, Toronto et en ligne)

Écoutez les histoires derrière la science primée des lauréats des prix Gairdner 2025.





- (9 h À 13 h HAE, Toronto et en ligne) Écoutez les histoires derrière la science primée des lauréats des prix Gairdner 2025. 23 octobre - Déjeuner étudiant Gairdner Connects (13 h 30 À 14 h 30)

Des étudiants du secondaire et du premier cycle universitaire rencontreront des lauréats des prix Gairdner et des chercheurs de premier plan lors de ce déjeuner.





- (13 h 30 À 14 h 30) Des étudiants du secondaire et du premier cycle universitaire rencontreront des lauréats des prix Gairdner et des chercheurs de premier plan lors de ce déjeuner. 23 octobre (soir) - Gala des prix Canada Gairdner (18 h 30 à 23 h)

Une soirée de célébration et de reconnaissance des lauréats des prix Gairdner 2025 et de leurs contributions transformatrices à la science.

Inscription et accès

L'inscription gratuite aux événements en personne et virtuels est désormais ouverte à gairdner.org . Les sessions clés, notamment le Symposium sur la santé mondiale, le Symposium international, Les femmes de Gairdner et les conférences des lauréats, seront également diffusées en direct.

Pourquoi la Semaine de la science Gairdner est importante

Depuis plus de six décennies, la Fondation Gairdner récompense des avancées scientifiques transformatrices et environ un lauréat sur quatre reçoit subséquemment un prix Nobel. La Semaine de la science Gairdner perpétue cet héritage en célébrant des découvertes et en favorisant le dialogue sur la façon dont la science peut apporter des solutions aux défis en santé mondiale.

« La Semaine de la science Gairdner célèbre non seulement la science qui change des vies, mais aussi les personnes et les idées qui rendent la découverte possible. C'est l'occasion de nouer des liens à l'échelle mondiale et d'inspirer la prochaine génération d'innovateurs. » - Dre Janet Rossant (présidente et directrice scientifique, Fondation Gairdner)

À propos de la Fondation Gairdner

La mission de la Fondation Gairdner est de célébrer, d'éclairer et d'inspirer l'excellence scientifique partout dans le monde.

Créée en 1957, la Fondation Gairdner se consacre à la réalisation de la vision de James A. Gairdner : reconnaître des contributions majeures à la recherche sur le traitement de la maladie et l'atténuation de la souffrance humaine. Par le biais des prestigieux prix annuels Canada Gairdner, la Fondation célèbre les chercheurs les plus créatifs et les plus accomplis au monde dont les travaux améliorent la santé et le bien-être des gens du monde entier. Depuis sa création, 434 prix ont été décernés à des lauréats de plus de 40 pays, et parmi ces lauréats, 103 ont reçu un prix Nobel.

La Fondation Gairdner rassemble des gens pour discuter ouvertement de la science afin de mieux mobiliser le public, de comprendre les problèmes auxquels nous sommes confrontés et de travailler ensemble pour trouver des solutions. Par le biais de Gairdner Connects, notre programme national de sensibilisation, nous faisons connaître la science dans des collectivités partout au Canada afin d'inspirer de futurs innovateurs et de susciter un dialogue public sur le rôle de la recherche dans la résolution des défis les plus pressants en santé dans le monde.

https://gairdner.org/

SOURCE Fondation Gairdner

Pour plus de renseignements, veuillez contacter : Emma Stewart, Conseillère en communications, Fondation Gairdner, [email protected]