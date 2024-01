Le tabac haché fin de contrebande a coûté jusqu'à 1,7 milliard de dollars aux Ontariens

TORONTO, le 25 janv. 2024 /CNW/ - Dans le cadre de ses efforts pour faire de Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH) un chef de file en matière de réduction des méfaits du tabac, Kory McDonald, chef des affaires externes de l'entreprise a comparu devant le Comité permanent des finances et des affaires économiques de l'Assemblée législative de l'Ontario pour exposer les recommandations de RBH pour le budget de 2024, principalement celles visant à lutter contre le tabac haché fin de contrebande.

Le marché du tabac haché fin de contrebande de l'Ontario est contrôlé et financé par le crime organisé. Les groupes criminels tirent des profits du tabac haché fin de contrebande pour financer d'autres activités illégales, y compris les armes à feu, la drogue et la traite des personnes. Le marché du tabac haché fin de contrebande de l'Ontario augmente le risque que les jeunes aient accès à des produits contenant de la nicotine, parce que rien n'incite les vendeurs de tabac haché fin de contrebande à vérifier l'âge des jeunes clients.

Selon un récent rapport d'Ernst and Young et du Conseil canadien de l'industrie des dépanneurs, une cigarette sur deux, soit de 39 à 50 % des ventes de tabac, est illégale. Ce marché croissant du tabac haché fin de contrebande pourrait représenter jusqu'à 1,7 milliard de dollars en recettes fiscales provinciales perdues de 2019 à 2023.

Pour aider à lutter contre le marché du tabac haché fin de contrebande qui profite au crime organisé, RBH a formulé les recommandations suivantes pour la province de l'Ontario :

Alourdir les peines prévues dans la Loi de la taxe sur le tabac pour décourager la fabrication, la distribution et la vente de produits du tabac haché fin de contrebande;

taxe sur le tabac pour décourager la fabrication, la distribution et la vente de produits du tabac haché fin de contrebande; Lancer une campagne d'éducation du public axée sur les règles d'achat du tabac légal et les risques des produits de contrebande;

Accroître la capacité des policiers d'inspecter les véhicules soupçonnés de contenir des produits de contrebande;

Affecter des enquêteurs du ministère des Finances pour surveiller et signaler le commerce illégal du tabac en ligne;

Rationaliser les inspections des magasins de vente au détail qui vendent des produits du tabac afin d'assurer l'uniformité à l'échelle de la province;

Intégrer la différenciation des catégories dans la Loi de la taxe sur le tabac pour inciter les fumeurs adultes, qui autrement continueraient de fumer, à adopter des solutions de rechange potentiellement moins nocives.

CITATION : Kory McDonald, chef des affaires externes, RBH

« Si rien n'est fait, les 1,5 million de fumeurs adultes de l'Ontario continueront de se heurter à des obstacles pour avoir accès à des solutions de rechange potentiellement moins nocives. Les gouvernements devraient reconnaître les catégories de produits à moindre risque dans la Loi de la taxe sur le tabac afin d'encourager les consommateurs adultes à opter pour des solutions de rechange potentiellement moins nocives que les cigarettes. Ces mesures modestes pourraient faire une énorme différence dans la protection des Ontariens contre le crime organisé, accroître les recettes fiscales provinciales et aider à réduire l'accès des jeunes aux produits du tabac et de la nicotine. »

CITATION : Danny Fournier, responsable, Prévention du commerce illicite, RBH :

« Il s'agit de mesures sensées qui peuvent avoir une grande incidence sur le ralentissement de la croissance continue du marché du tabac haché fin de contrebande et sur la sécurité des Ontariens. De plus, les gouvernements doivent s'attaquer au problème du commerce illicite en ligne, qui prend de plus en plus d'ampleur, et établir leur propre programme de détection et d'interdiction en ligne. Bien que cet espace représente une menace claire, il peut aussi être une excellente occasion d'améliorer la coopération entre le gouvernement et le secteur privé. »

Pour en savoir plus sur RBH, visitez le :https://www.rbhinc.ca/.

À propos de Rothmans, Benson & Hedges Inc.

Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH), une filiale de Philip Morris International Inc., figure parmi les plus importantes sociétés de fabrication de produits du tabac et de nicotine au Canada et s'efforce d'offrir un avenir sans fumée. RBH s'engage à soutenir la durabilité et à créer un impact positif sur les collectivités, l'économie et l'environnement. RBH emploie actuellement près de 800 personnes à l'échelle du pays. Son siège social est situé à Toronto, et elle exploite une usine à Québec. Pour en savoir plus sur l'entreprise, consultez le https://www.rbhinc.ca/. Restez au fait de la transformation de RBH en nous suivant sur Twitter et LinkedIn.

SOURCE Rothmans, Benson & Hedges Inc.

Renseignements: Demandes de renseignements des médias : Relations avec les médias, Brayden Akers, responsable des relations avec les médias, [email protected]