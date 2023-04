OTTAWA, ON, le 13 avril 2023 /CNW/ - Le 6 avril 2023, le gouvernement du Canada et la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, local 2228 (FIOE), ont conclu une entente de principe qui, lors de la ratification, s'appliquera à près de 1 100 fonctionnaires de l'unité de négociation Électronique (EL).

L'entente prévoit des augmentations salariales de plus de 10 % sur quatre ans et un certain nombre d'autres bonifications des avantages sociaux.

Le gouvernement et la FIOE ont également convenu de simplifier les règles et les processus de rémunération et de collaborer à la mise en œuvre continue du milieu de travail hybride.

Les négociations entre le gouvernement et la FIOE ont été productives et ont mis l'accent sur les priorités clés. Les deux parties ont démontré leur engagement à négocier de bonne foi à la table de négociation dans le meilleur intérêt des fonctionnaires.

Une fois l'entente approuvée, les employés et employées verront des améliorations apportées à leurs conventions collectives, y compris les augmentations salariales, selon les délais habituels. Cela apportera aux employés et employées une prévisibilité quant à la rémunération et aux autres conditions de la convention collective.

Le gouvernement du Canada négocie actuellement avec 26 des 28 unités de négociation de la fonction publique, et deux ententes ont été signées. Nous sommes convaincus que nous pouvons continuer de conclure des ententes avantageuses à la table de négociation en négociant de bonne foi. Le gouvernement demeure résolu à conclure des conventions collectives qui sont équitables pour les fonctionnaires et raisonnables pour les contribuables.

Citation

« Nous sommes très heureux d'être parvenus à une entente pour le groupe Électronique. Les deux parties sont arrivées à la table en se concentrant sur les priorités clés, ce qui a permis de conclure une entente équitable pour les fonctionnaires et raisonnable pour les contribuables. Je remercie la FIOE pour sa collaboration à la table de négociation, qui profite à ses membres et à nos fonctionnaires. »

- L'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor

Les faits en bref

Le groupe EL représente environ 1 100 membres travaillant comme technologues et techniciens de l'électronique qui se spécialisent dans l'installation et l'entretien d'équipement électronique pour les installations météorologiques, l'attribution et la surveillance des radiofréquences, ainsi que les systèmes de transport aérien, terrestre et maritime. Les employées et employés du groupe EL travaillent dans des ministères partout au Canada , notamment Pêches et Océans et la Garde côtière canadienne, la Défense nationale, et Innovation, Sciences et Développement économique.

