OTTAWA, ON, le 11 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) ont conclu une entente de principe à la table de négociation pour le groupe Services frontaliers. À la ratification, la convention collective renouvelée de ce groupe s'appliquera à environ 11 000 fonctionnaires.

Le gouvernement et l'AFPC ont passé de longues heures à la table de négociation pour trouver des solutions et un terrain d'entente. En fin de compte, ils ont conclu une entente qui est équitable pour les fonctionnaires et raisonnable pour les Canadiens et Canadiennes.

La convention collective renouvelée du groupe Services frontaliers comprendra des augmentations salariales et d'autres avantages pour les fonctionnaires. Par respect pour le processus de ratification en cours, le gouvernement ne communiquera pas les détails de l'entente de principe pour le moment.

Si cette entente de principe est ratifiée par les membres, le gouvernement aura conclu des ententes avec 18 unités de négociation couvrant plus de 84 % de la fonction publique.

Citation

« Cette entente de principe démontre que les meilleures ententes sont toujours conclues à la table de négociation. Les fonctionnaires du groupe Services frontaliers jouent un rôle essentiel dans la sûreté et la sécurité de nos frontières et cette entente de principe reconnaît l'importance de ce travail tout en demeurant raisonnable pour les contribuables. Nous poursuivons les négociations pour les autres tables de négociation actives et nous nous engageons à parvenir à des résultats positifs similaires. »

- L'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor

Les faits en bref

Les postes du groupe Services frontaliers sont situés à l'Agence des services frontaliers du Canada et sont principalement liés à la planification, à l'élaboration, à la mise en œuvre ou à la gestion de l'inspection et du contrôle des personnes et des marchandises qui entrent au Canada .

SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Myah Tomasi, Attachée de presse, Cabinet de la présidente, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, [email protected], 343-543-7210; Relations avec les médias, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Téléphone : 613-369-9400, Sans frais : 1-855-TBS-9-SCT (1-855-827-9728), Courriel : [email protected]