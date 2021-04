Le gouvernement caquiste doit reconnaître la crise des services de garde

QUÉBEC, le 6 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le porte-parole de l'opposition officielle en matière de famille, M. Marc Tanguay, interpelle à nouveau le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, concernant le manque de place en services de garde dans toutes les régions. Depuis quelques semaines, des parents de partout au Québec sont réunis à travers le mouvement Ma Place au travail et s'activent pour sensibiliser l'ensemble de la société sur cet enjeu qui ne cesse de s'aggraver.

Grandement touché par le désespoir des parents, M. Tanguay déplore que ces derniers n'aient plus de ressources vers qui se tourner. Ils sont maintenant trop souvent résignés à faire des curriculums vitae à leurs enfants pour aider leurs démarches ou encore afficher leurs enfants sur Internet, par exemple sur Facebook et Kijiji, allant même jusqu'à imiter un profil Tinder, pour se trouver des places en services de garde. Le Parti libéral du Québec souhaite que le gouvernement reconnaisse l'ampleur de la crise des services de garde et qu'il apporte rapidement des solutions pour permettre de résoudre l'impasse.

« Le ministre Lacombe et le gouvernement caquiste ne semblent pas saisir l'ampleur de la crise actuelle, même si tout le monde sonne l'alarme. La page Facebook de Ma Place au travail, est remplie de témoignages poignants de parents qui sont obligés de faire des choses impensables, par exemple publier les qualités de leur poupon afin de se trouver plus facilement une place. Notre système est censé être équitable pour tous et ce n'est malheureusement pas le cas actuellement. Le gouvernement caquiste doit offrir plus que des promesses aux familles. Les besoins sont criants maintenant. Les parents sont mobilisés. Monsieur le Ministre Lacombe, quand allez-vous finalement les entendre ? »

Marc Tanguay, porte-parole de l'opposition officielle en matière de famille.

Rappelons que depuis 2 ans, la liste d'attente pour une place en service de garde a augmenté de 9000 noms.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

