KENORA, ON, le 23 sept. 2024 /CNW/ - Nos maisons et nos bâtiments sont importants pour notre bien-être, notre économie et sont aussi des espaces de rassemblement importants. C'est pourquoi le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités (FCM) investissent dans des projets de logements abordables verts qui contribuent en outre à l'atteinte de la cible climatique du Canada de 2030 et de l'économie carboneutre visée d'ici 2050.

Aujourd'hui, Terry Sheehan, secrétaire parlementaire du ministre du Travail et des Aînés, au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressoources naturelles, et accompagné de Geoff Steward, président de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), ont annoncé un investissement de plus de 9,4 millions de dollars en appui aux efforts déployés par le Kenora District Services Board (KDSB) afin de répondre aux besoins de logements abordables et durables pour les aînés de Kenora et de Dryden, deux villes situées dans le nord-ouest de l'Ontario.



À Kenora, des fonds totalisant 5 492 560 $ (soit une subvention de 3 295 540 $ et un prêt de 2 197 020 $) aideront à construire un complexe de 56 logements carboneutres pour les aînés. Conçu selon la norme Passivhaus (maison passive), le bâtiment consommera 43 % moins d'énergie qu'un bâtiment comparable et comprendra des caractéristiques permettant l'installation future de panneaux solaires afin de réduire davantage les émissions de gaz à effet de serre (GES). Les résidents de ce complexe bénéficieront également d'un soutien social.



À Dryden, des fonds de 4 005 100 $ (soit une subvention de 2 403 100 $ et un prêt de 1 602 070 $) seront injectés dans la construction d'un autre complexe carboneutre de 40 logements destiné aux aînés. En respectant les normes « prêt à la consommation d'énergie nette zéro », ce nouveau bâtiment pourrait atteindre une consommation d'énergie réduite de 72 % et une réduction de 85 % des émissions de GES. Les leçons apprises dans le cours de ce projet seront mises à profit dans le projet de Kenora.

Le programme Logement abordable durable du Fonds municipal vert de la FCM s'emploie à faciliter la réalisation de tels projets.

Par son soutien à ces deux projets, le FMV aide à construire de nouveaux logements abordables essentiels pour les aînés de ces collectivités nordiques, ce qui permet non seulement de réduire les besoins énergétiques et les émissions de GES, mais aussi de démontrer qu'il est possible d'appliquer des normes de construction ambitieuses.

À propos du Fonds municipal vert de la FCM



Le Fonds municipal vert (FMV) de la FCM est une organisation unique au monde qui fournit du financement et un renforcement des capacités aux municipalités, tant afin de les aider à atteindre la carboneutralité qu'à bâtir des collectivités résilientes, tout en profitant d'avantages économiques et sociaux tels que des emplois, des logements et des infrastructures. Depuis son établissement en 2000, le FMV a contribué à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 2,9 millions de tonnes, a financé près de 13 000 années-personnes d'emploi, a soutenu près de 30 000 logements abordables durables et a accru le PIB national de 1,24 milliard de dollars grâce à plus de 2 300 projets qu'il a approuvés. Le FMV gère des programmes d'une valeur d'environ 2,4 milliards de données par suite de dotations reçues du gouvernement du Canada.

Citations

« L'efficacité énergétique se traduit par des économies de coûts pour les Canadiens. À l'heure où le coût de la vie et les changements climatiques sont des sources de préoccupation pour nos populations, les travaux de collaboration entre la Fédération canadienne des municipalités et le Kenora District Services Board viendront répondre aux besoins de résidents du nord-ouest de l'Ontario en permettant la construction de près de 100 unités de logement abordables et à haut rendement énergétique pour les personnes âgées. Les projets comme celui-ci contribuent au respect des engagements annoncés récemment dans la toute première Stratégie canadienne pour les bâtiments verts, qui propose un plan pour faire économiser les Canadiens, créer des emplois et saisir les possibilités économiques que présente un avenir durable. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Par cette initiative verte, le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités aident les citoyens les plus vulnérables de l'Ontario à trouver un endroit sûr et confortable où habiter. Ce partenariat souligne l'attachement du Canada à l'abordabilité du logement et à la réduction des besoins énergétiques. Félicitations à la Fédération canadienne des municipalités et à tous les partenaires de la région qui se sont impliqués. »

Terry Sheehan

Secrétaire parlementaire de la ministre du Travail et des Aînés et député de Sault Ste. Marie

« En investissant dans des bâtiments écoénergétiques dans le Nord de l'Ontario, nous fournissons aux personnes âgées des logements confortables, abordables et durables. L'engagement continu du Canada à l'égard d'une économie carboneutre exige des solutions de logement novatrices qui créent des emplois et renforcent la résilience climatique, tout en rendant la vie plus abordable. Des projets comme l'initiative Logement abordable durable du Fonds municipal vert nous aident à y parvenir. »

L'honorable Steven Guilbeault, C.P., député

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Depuis près de 25 ans, le Fonds municipal vert est à l'avant-garde de la lutte contre les changements climatiques et de l'amélioration de la vie des Canadiens. L'investissement du Fonds municipal vert en vue d'accroître les options de logement pour les personnes âgées à Kenora et à Dryden témoigne des effets positifs que peuvent avoir les initiatives environnementales proactives dans les collectivités locales. Cet engagement répond au besoin pressant de logements pour les personnes âgées et démontre que les solutions durables peuvent stimuler des changements positifs. Dans l'avenir, il est clair que des initiatives comme celles-ci joueront un rôle essentiel dans la construction de collectivités résilientes et peu polluantes et dans la réalisation de notre objectif collectif d'atteindre la carboneutralité d'ici à 2050. »

Geoff Stewart

Président de la FCM

« Ces 96 logements changeront la vie de personnes âgées de nos municipalités. Je suis reconnaissant qu'ils aient été concrétisés grâce à d'uniques partenariats entre la Fédération canadienne des municipalités, le gouvernement du Canada, l'Ontario, et les villes de Kenora et de Dryden. Je tiens aussi à féliciter le personnel du Kenora District Services Board pour son travail inlassable dans le cadre de ces projets. En travaillant ensemble, nous pouvons construire plus de logements, réduire l'impact global sur l'environnement, garantir un développement durable et améliorer la qualité de vie de la population de notre district. »

Fred Mota

Président du conseil d'administration, Kenora District Services Board

Liens connexes

Fédération canadienne des municipalités

Fonds municipal vert

Plan de réduction des émissions pour 2030 : Un air pur, une économie forte

Suivez-nous sur LinkedIn

SOURCE Fédération canadienne des municipalités (FCM)

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343 292-6100, [email protected]; Cindy Caturao, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, 613 795-5638, [email protected]; Relations avec les médias, FCM, 613 907-6395, [email protected]