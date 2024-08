SARNIA, ON, le 19 août 2024 /CNW/ - Le renforcement du secteur bioindustriel canadien par la recherche et l'innovation permet de créer des possibilités, d'accroître la compétitivité et d'amener le Canada à bâtir un avenir plus durable.

Aujourd'hui, Peter Fragiskatos, député de London-Centre-Nord, au nom de l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé l'octroi d'une somme pouvant atteindre 6 592 913 $ à Bioindustrial Innovation Canada (BIC) par l'entremise du volet Grappes du programme Agri-science, une initiative du Partenariat canadien pour une agriculture durable.

La grappe des bioproduits, dirigée par BIC, mettra au point des technologies spécialisées qui transforment les ressources renouvelables, telles que les résidus agricoles, en bioénergie utile, en biocarburants et en biomatériaux tels que l'éthanol et les plastiques biodégradables. Les activités de recherche visent à soutenir le passage à une économie fondée sur les énergies renouvelables et à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES). Cet objectif sera atteint en améliorant la production de biomasse, en mettant au point de nouveaux bioproduits à partir des cultures canadiennes et en transformant les sous-produits en bioproduits à valeur ajoutée.

Citations

« La grappe des bioproduits, dirigée par Bioindustrial Innovation Canada, nous aide à trouver des solutions vertes qui permettent de tirer le meilleur parti de nos ressources. Ce financement offrira à nos agriculteurs de nouvelles possibilités de tirer profit de sous-produits agricoles qui auraient autrement été jetés. C'est une victoire pour les agriculteurs et un pas vers un avenir plus durable pour tous les Canadiens. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Ce financement souligne notre engagement à faire progresser les technologies qui permettront de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'augmenter la valeur des produits agricoles canadiens. Ensemble, nous renforçons notre secteur agricole et bâtissons un avenir plus vert. »

- Peter Fragiskatos, député de London-Centre-Nord

« BIC est heureux de recevoir le soutien d'AAC pour continuer de contribuer au développement de technologies émergentes qui profitent au Canada et aux agriculteurs canadiens. Le secteur agricole canadien offre d'importantes possibilités de développement et de commercialisation de bioproduits issus de la chimie verte. L'intégration des matières premières agricoles et des bioproduits en aval dans diverses chaînes de valeur industrielles permettra non seulement d'accroître les débouchés agricoles du Canada, mais aussi de soutenir la décarbonisation de l'industrie. La grappe soutient les activités de projet axées sur les produits biochimiques, les biomatériaux, les biocarburants et l'énergie, ainsi que sur les nouveaux outils et les nouvelles pratiques agricoles qui aideront à fournir à ces applications des matières premières et des coproduits durables. Ces technologies offrent au secteur des possibilités de valeur ajoutée et d'autres possibilités, complètent les chaînes de valeur traditionnelles existantes et soutiennent la décarbonisation de l'industrie, en réduisant l'intensité en carbone globale de tous les secteurs concernés. »

- Meaghan Seagrave, directrice générale, Bioindustrial Innovation Canada

Les faits en bref

En 2015, la quantité totale de biomasse fournie aux producteurs canadiens de bioproduits industriels était d'environ 22 millions de tonnes métriques, dont 43 % provenaient du secteur agricole.

Les recettes tirées des bioproduits industriels canadiens en 2015 sont estimées à 4,27 milliards de dollars. D'ici 2030, la bioéconomie mondiale devrait atteindre 10,5 billions de dollars canadiens par an, la part du Canada étant estimée à 240 milliards de dollars canadiens.

étant estimée à 240 milliards de dollars canadiens. La bioéconomie consiste à utiliser des ressources biologiques renouvelables pour produire des aliments, des biens et de l'énergie de manière durable afin de stimuler la croissance économique.

BIC a déjà reçu un financement de 5,5 millions de dollars au titre du cadre Cultivons l'avenir 2 et de 11,2 millions de dollars dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture.

a déjà reçu un financement de 5,5 millions de dollars au titre du cadre Cultivons l'avenir 2 et de 11,2 millions de dollars dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture. Le programme Agri-Science, dans le cadre du Partenariat canadien pour une agriculture durable, vise à accélérer le rythme de l'innovation en finançant et en appuyant des activités scientifiques à l'étape de la précommercialisation et des activités de recherche qui profitent au secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire ainsi qu'à la population canadienne.

Le volet Grappes du programme Agri science soutient les projets qui ont comme objectif de mobiliser l'industrie, le gouvernement et le milieu universitaire par l'intermédiaire de partenariats, et d'aborder les thèmes nationaux prioritaires et les questions d'intérêt général.

Bioindustrial Innovation Canada est un organisme à but non lucratif accélérateur d'entreprises de portée nationale qui fournit des investissements, des conseils et des services stratégiques essentiels aux entreprises qui développent des technologies propres, vertes et durables.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Personnes‑ressources : Pour les médias : Bradley Henstock, Directeur des affaires parlementaires, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 1-613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]