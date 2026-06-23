Le gouvernement annonce le début des travaux de restauration du pont Prud'homme à Brébeuf

SAINT-JÉRÔME, QC , le 23 juin 2026 /CNW/ - Les travaux de restauration du pont Prud'homme, à Brébeuf, ont débuté le 22 juin 2026. Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Benoit Charette, et le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, soulignent l'importance de cette mise en chantier qui permettra de redonner pleinement accès à cet ouvrage patrimonial.

Le projet, représentant un investissement d'environ 4,1 M$, s'échelonnera sur deux ans et prévoit notamment la reconstruction des unités de fondation, le rehaussement des approches afin d'augmenter la résistance de la structure face aux futures crues printanières, ainsi que le remplacement de divers éléments structuraux. Cette démarche s'inscrit ainsi dans les priorités du Ministère en matière de maintien des infrastructures et de sécurité face aux changements climatiques.

Citations

« Notre gouvernement poursuit ses investissements afin d'assurer la sécurité et la pérennité de nos infrastructures partout au Québec. La restauration du pont Prud'homme permettra non seulement de rétablir un lien essentiel pour la communauté de Brébeuf, mais aussi de préserver un ouvrage ayant une valeur patrimoniale importante en raison de son authenticité. Ce projet démontre notre volonté d'offrir aux citoyens des infrastructures durables et adaptées aux réalités climatiques. »

Benoit Charette, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« La restauration du pont Prud'homme est un geste concret pour préserver notre histoire régionale. Ce pont centenaire fait indéniablement partie de notre patrimoine culturel et occupe une place importante au sein de la région. Ainsi, ces travaux assureront la conservation des éléments qui témoignent de notre passé, tout en garantissant sa continuité dans le temps. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

« Enfin le début des travaux tant attendus! Je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui a la culture et le patrimoine à cœur. Je remercie la communauté qui s'est mobilisée et les équipes du ministère des Transports et de la Mobilité durable. »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle

Faits saillants

Construit en 1918, le pont Prud'homme présente un intérêt patrimonial en raison de sa valeur architecturale, caractérisée par sa structure de bois, sa travée unique et sa longueur de 44,1 m.

Afin de mieux équilibrer les charges, de protéger les éléments structuraux et d'augmenter le niveau de protection des piétons et des cyclistes, la largeur carrossable du pont sera diminuée. Ainsi, la surface de roulement passera de 4,52 m à 3,3 m.

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SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Sources : Tania Michaud, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 998-7583, [email protected]; Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, Tél. : 418 802-6833, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]