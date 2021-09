Le gouvernement accorde 8,8 M$ pour la réalisation de 31 projets de réduction et de recyclage de la matière organique

MONTRÉAL, le 14 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde 8,8 M$ à des projets visant la réduction, la récupération et le recyclage des matières organiques du secteur des industries, commerces et institutions (ICI). Ces 31 projets porteurs ont été retenus par RECYC-QUÉBEC dans le cadre d'un appel de propositions lancé en juillet dernier dans la foulée du lancement de la Stratégie de valorisation de la matière organique par le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette.

Selon les plus récentes données 2019, la quantité de matières organiques éliminées par le secteur des ICI s'élève à 540 000 tonnes annuellement. Les projets retenus contribueront à détourner de l'enfouissement des matières organiques produites, notamment au sein de petits et grands commerces, d'établissements d'enseignement et de regroupements d'établissements de santé. À terme, la quantité totale potentielle de matières organiques déviées de l'élimination par les projets retenus est estimée à plus de 48 000 tonnes par année. Une fois les projets entièrement déployés, la réduction d'émissions de GES est estimée à 9 200 t.eq CO2 par année, ce qui équivaut au retrait de près de 2 820 véhicules automobiles de nos routes.

Citations :

« Je me réjouis que des réalisations concrètes voient le jour à la suite du lancement de la Stratégie de valorisation de la matière organique. Grâce à ces projets qui se réaliseront un peu partout au Québec, nous détournerons de grandes quantités de matières organiques des lieux d'enfouissement et réduirons du même coup les émissions de gaz à effet de serre. Bravo aux initiateurs de tous ces projets qui ont su faire preuve d'innovation! C'est gagnant pour la planète. C'est gagnant pour le Québec. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Ces 31 projets nous démontrent que l'innovation pour favoriser la réduction, le recyclage et le traitement de la matière organique est au rendez-vous., Le Québec et ses industries, commerces et institutions répondent présents à l'objectif d'un Québec sans gaspillage.»

Sonia Gagné, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC

Pour consulter l'ensemble de la liste, visitez le www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/appels-propositions/appel-propositions-mo-ici

SOURCE Société québécoise de récupération et de recyclage

Renseignements: Source : Rosalie Tremblay-Cloutier, Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Tél. : 418 521-3911; Information : Brigitte Geoffroy, Relations médias, [email protected], RECYC-QUÉBEC, Tél. : 514 351-7838

Liens connexes

http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca