TORONTO, le 12 février 2026 /CNW/ - ADP, chef de file mondial des solutions de ressources humaines et de paie, a signé un contrat avec le golfeur professionnel canadien Sudarshan Yellamaraju, qui fera désormais partie de l'équipe ADP. C'est le premier golfeur canadien à faire partie de la liste de joueurs mondiale de l'équipe ADP, qui inclut actuellement des golfeurs professionnels de l'Afrique du Sud, de l'Australie, des États-Unis et de la France.

Sudarshan Yellamaraju

« L'arrivée de Sudarshan dans l'équipe ADP met en lumière l'engagement de longue date d'ADP sur le marché canadien, où nous opérons depuis près d'un demi-siècle, a indiqué Jim Lord, président d'ADP Canada. Cette association s'harmonise parfaitement avec notre approche commerciale axée sur l'innovation, la constance et la confiance que nous établissons avec des professionnelles talentueuses et des professionels talentueux, qui illustrent la puissance de la performance et l'atteinte de la réussite grâce à une bonne préparation. »

Yellamaraju, qui a grandi à Mississauga, est le premier canadien à se joindre à l'équipe ADP, ce qui témoigne de l'engagement soutenu d'ADP envers le pays où elle œuvre depuis 47 ans comme chef de file des solutions RH et de paie. Depuis 1979, les entreprises canadiennes font confiance aux solutions de main-d'œuvre innovantes et à l'expertise locale d'ADP Canada pour prospérer.

De Mississauga au succès planétaire

Le parcours de Yellamaraju, qui a obtenu sa carte du PGA TOUR pour la saison 2026 et s'est récemment classé T13 au Sony Open de 2026, illustre bien son approche au golf conjuguant discipline, débrouillardise et ingéniosité.

Yellamaraju est né à Visakhapatnam, en Inde. Sa famille et lui ont par la suite déménagé à Winnipeg, et c'est après son déménagement à Mississauga, à l'âge de 11 ans, qu'il a développé sa passion pour le golf. Il a appris à jouer par lui-même en regardant des vidéos sur YouTube et s'est exercé sur des terrains locaux.

À l'âge de 19 ans, Yellamaraju devient professionnel et participe à des mini-tournois locaux en Ontario avant de se joindre au PGA TOUR du Canada (maintenant connu sous le nom de PGA TOUR des Amériques). En 2022, il a remporté la première victoire professionnelle lors du Minor League Golf Tour en Floride. Après s'être classé T14 à l'étape finale du PGA Tour Q-School de 2023, Yellamaraju obtient une place pour le Korn Ferry Tour de la saison 2024.

En 2025, Yellamaraju connaît une saison exceptionnelle au Korn Ferry Tour, dont une victoire au Bahamas Great Abaco Classic, ainsi que trois autres finales au top 10, lui valant de se qualifier pour le PGA TOUR 2026 et de se classer T13 au Sony Open.

Après des années de travail acharné et de détermination, Yellamaraju se joint à l'équipe ADP à un tournant important de sa carrière où son potentiel de croissance et de réussite est infini.

« Faire partie de l'équipe ADP aux côtés des meilleurs golfeurs des quatre coins du monde est un jalon important de ma carrière qui m'enchante, d'affirmer Yellamaraju. Je me réjouis à l'idée de représenter ADP sur le circuit et de poursuivre la longue tradition de ce chef de file de l'innovation propulsée par les données. »

Pour en savoir davantage sur ADP Canada, visitez ici.

