La principale solution de gestion de la main-d'œuvre de l'industrie est maintenant intégrée aux principales plateformes de gestion de la paie et de gestion du capital humain d'ADP

Offre une vision claire de la main-d'œuvre mondiale pour les entreprises qui gèrent du personnel dans différents pays grâce à des tableaux de bord axés sur les rôles et à des analyses prédictives

pour les entreprises qui gèrent du personnel dans différents pays grâce à des tableaux de bord axés sur les rôles et à des analyses prédictives Simplifie la gestion de l'effectif mondial , y compris la gestion du temps et des présences, la planification des horaires du personnel, la gestion des absences et l'analyse de l'effectif

, y compris la gestion du temps et des présences, la planification des horaires du personnel, la gestion des absences et l'analyse de l'effectif Automatise la configuration mondiale à l'aide de modèles de pays préétablis pour accélérer la configuration du système et soutenir la mise en œuvre des lois et politiques du travail dans le monde

à l'aide de modèles de pays préétablis pour accélérer la configuration du système et soutenir la mise en œuvre des lois et politiques du travail dans le monde Donne aux travailleurs à distance et sans bureau un accès mobile aux outils de planification des horaires et des présences du personnel

sans bureau un accès mobile aux outils de planification des horaires et des présences du personnel Simplifie les activités du personnel dans des secteurs complexes comme la fabrication, le commerce de détail, les soins de santé, l'énergie, l'éducation et le secteur public, en aidant toutes les entreprises, des moyennes entreprises aux plus grandes entreprises du monde.

comme la fabrication, le commerce de détail, les soins de santé, l'énergie, l'éducation et le secteur public, en aidant toutes les entreprises, des moyennes entreprises aux plus grandes entreprises du monde. Fait progresser la stratégie d'ADP en matière d'outils d'IA spécialisés pour la gestion du temps, la paie et les RH

ROSELAND, New Jersey, 20 novembre 2025 /CNW/ - ADP®, chef de file mondial des solutions de RH et de paie, a annoncé aujourd'hui la disponibilité de la suite Workforce d'ADP®, la solution de gestion de la main-d'œuvre la mieux cotée de l'industrie, qui est maintenant intégrée à ADP Workforce Now®, ADP® Lyric HCM et ADP Global Payroll®. Cela donne aux employeurs et à leurs millions d'employés dans plus de 140 pays et territoires un accès à une technologie efficace de gestion de la main-d'œuvre, y compris la gestion du temps et des présences, la planification des horaires du personnel, la gestion des absences et les outils d'analyse de la main-d'œuvre qui peuvent aider à créer des liens et à renforcer l'autonomie de la main-d'œuvre mondiale. À la suite de l'acquisition de WorkForce Software par ADP en 2024, les entreprises comptant plus de 150 employés disposent maintenant d'une nouvelle plateforme mondiale unique très bien cotée pour gérer efficacement l'ensemble de leur main-d'œuvre dans toutes les régions géographiques.

« Le rythme auquel nous avons intégré WorkForce Software dans l'ensemble de nos plateformes mondiales ne fait que confirmer notre objectif continu de transformer l'expérience des employeurs et des employés à l'échelle mondiale », a déclaré Sreeni Kutam, président, Produits mondiaux et Innovation, ADP. « Nos clients peuvent maintenant offrir à leurs millions d'employés du monde entier une expérience unifiée en matière de gestion du temps, de paie et de RH grâce à des outils de gestion de la main-d'œuvre de premier ordre à portée de main, qu'il s'agisse de donner aux travailleurs de première ligne plus de souplesse en matière de planification des horaires, de permettre aux équipes à distance de rester connectées ou de fournir aux responsables RH une visibilité claire de l'ensemble de leur main-d'œuvre mondiale. Les entreprises n'ont plus besoin de créer elles-mêmes des solutions. Nous avons créé cette solution unique et intelligente pour leur permettre d'offrir à leur personnel une meilleure expérience mondiale qui est davantage centrée sur l'humain. »

La gestion unifiée de la main-d'œuvre; une valeur commerciale réelle

La suite WorkForce d'ADP aide les entreprises à simplifier leurs activités, à améliorer l'exactitude et à réduire les coûts en reliant la gestion de la main-d'œuvre, des RH et de la paie. Les entreprises peuvent automatiser des processus complexes, réduire les efforts manuels et prendre des décisions plus rapides fondées sur des données, tandis que le personnel profite d'une expérience plus harmonieuse. Principaux avantages :

Gestion simplifiée de la conformité : Automatisation des règles de rémunération, des heures supplémentaires, de la gestion des congés et des règles syndicales

Automatisation des règles de rémunération, des heures supplémentaires, de la gestion des congés et des règles syndicales Planification plus intelligente : Les horaires de travail, où il est possible de gérer des contraintes comme la fatigue des travailleurs et les qualifications requises, et les horaires fondés sur la demande, où la main-d'œuvre peut être prévue en fonction des facteurs opérationnels.

Les horaires de travail, où il est possible de gérer des contraintes comme la fatigue des travailleurs et les qualifications requises, et les horaires fondés sur la demande, où la main-d'œuvre peut être prévue en fonction des facteurs opérationnels. Renseignements exploitables : Tableaux de bord axés sur les rôles et analyses prédictives pour une meilleure prise de décisions

Tableaux de bord axés sur les rôles et analyses prédictives pour une meilleure prise de décisions Main-d'œuvre connectée : Accès mobile, messagerie en temps réel et annonces pour le personnel sans bureau et en télétravail

Accès mobile, messagerie en temps réel et annonces pour le personnel sans bureau et en télétravail Saisie de données flexible : De multiples options, y compris des horloges, des appareils mobiles, le Web, la réponse vocale interactive et les facteurs biométriques

La conformité à l'échelle mondiale et syndicale simplifiée

Au service d'un éventail d'industries, y compris la fabrication, le commerce de détail, les soins de santé, l'énergie, l'enseignement supérieur et le secteur public, la suite WorkForce d'ADP soutient des environnements opérationnels complexes qui exigent la précision et le respect de la réglementation. Ces caractéristiques donnent aux entreprises confiance dans la gestion précise de leur main-d'œuvre dans n'importe quelle région ou n'importe quel groupe d'employés. Ses capacités sont les suivantes :

Application automatisée des conventions collectives et des règles du travail

Modèles de pays préconçus pour accélérer la configuration du système et soutenir la mise en œuvre des lois et des politiques en milieu de travail à travers le monde

Prise en charge de plusieurs langues, devises et fuseaux horaires

Une plateforme, une vue d'ensemble de l'effectif

La suite WorkForce d'ADP offre une expérience transparente et unifiée qui aide les entreprises à tirer davantage de valeur de leurs systèmes de gestion de la main-d'œuvre. Grâce à l'authentification unique et à des interfaces cohérentes, le personnel et les gestionnaires peuvent rapidement adopter la plateforme avec un minimum de formation. Les données circulent sans effort entre les services des RH, de la paie et de la gestion du temps, ce qui élimine les retards et les tâches manuelles. En regroupant ces fonctions, les entreprises obtiennent une meilleure visibilité, normalisent les processus, réduisent la complexité opérationnelle et diminuent les coûts globaux.

Reconnaissance de l'industrie et validation du marché

La suite WorkForce d'ADP continue de dominer le marché. Elle a figuré au premier rang du classement de Nucleus Research pendant 11 années consécutives et a été reconnue comme un « leader exemplaire » par ISG Research. Ces distinctions reflètent un impact commercial mesurable, aidant les entreprises à simplifier leurs opérations, à améliorer la conformité et à stimuler l'efficacité dans le monde entier.

« La disponibilité de la suite WorkForce d'ADP directement dans les plateformes complètes de gestion du capital humain d'ADP représente un changement important sur le marché », a déclaré Evelyn McMullen, directrice de recherche chez Nucleus Research. « Traditionnellement, les entreprises devaient choisir entre une suite unique de gestion du capital humain ou la combinaison de différentes solutions de premier ordre pour répondre à leurs besoins. Alors que les entreprises cherchent de plus en plus à consolider leur infrastructure technologique en matière de RH pour réduire la complexité, elles n'ont pas à faire de compromis entre facilité et qualité. Grâce à l'offre unifiée d'ADP, les entreprises peuvent simplifier leurs activités tout en offrant aux employés du monde entier une expérience plus cohésive sur le plan de la planification des horaires, de la conformité et de tâches quotidiennes. »

Pour en savoir plus, visitez workforcesoftware.com/workforce-suite

À propos d'ADP (NASDAQ : ADP)

L'innovation et le savoir-faire d'ADP façonnent le monde du travail depuis plus de 75 ans. Chef de file mondial des solutions de RH et de paie, ADP s'efforce continuellement de résoudre les défis commerciaux pour nos clients et leurs effectifs, qu'il s'agisse d'outils simples et conviviaux pour les petites entreprises, de plateformes entièrement intégrées pour les entreprises mondiales, ou tout ce qui se trouve entre les deux. Axer le développement sur les personnes signifie que nous nous concentrons uniquement sur les gens. Nous utilisons nos connaissances inégalées axées sur l'IA et notre expertise éprouvée pour concevoir des solutions novatrices qui aident les gens à mieux réussir au travail. Plus de 1,1 million de clients dans plus de 140 pays s'appuient sur le service exceptionnel d'ADP pour soutenir leur personnel et faire progresser leurs activités. RH, Talent, Gestion du temps, Avantages sociaux, Conformité et Paie. Pour en savoir plus, visitez le site ADP.com.

ADP, le logo ADP et Axer le développement sur les personnes sont des marques de commerce d'ADP, Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Copyright © 2025 ADP, Inc. Tous droits réservés.

