OTTAWA, ON, le 10 déc. 2020 /CNW/ - C'est ce soir, lors d'une cérémonie virtuelle soulignant l'excellence journalistique de six incroyables finalistes, que le Globe and Mail a été désigné lauréat du Prix Michener 2019, lequel récompense l'excellence en journalisme servant l'intérêt public. Fausses promesses, une enquête menée par la reporter Kathy Tomlinson, fait la lumière sur l'exploitation systémique des travailleurs temporaires et des étudiants étrangers par des consultants en immigration et des employeurs corrompus.

« Le lauréat de cette année représente l'exemple parfait de tout ce que le Prix Michener défend, c'est-à-dire le désir et la volonté fermes de mener une enquête approfondie qui aura des retombées vastes et durables sur notre société, déclare Pierre-Paul Noreau, président de la Fondation des Prix Michener. Le Globe and Mail a réalisé une enquête pancanadienne exhaustive et opportune, et celle-ci a imposé des changements concrets au sein du gouvernement fédéral, soit la création d'un nouveau permis de travail ouvert permettant aux travailleurs étrangers victimes de mauvais traitement de changer d'employeur et l'adoption d'une nouvelle loi prévoyant un resserrement de la réglementation qui vise les consultants en immigration ».

Célébrant cette année son 50e anniversaire, le Prix Michener a été créé en 1970 par le regretté Roland Michener, ancien gouverneur général du Canada, pour souligner la contribution exceptionnelle et remarquable au journalisme d'intérêt public. Les candidatures pour le Prix Michener sont examinées par un comité d'experts en journalisme œuvrant dans l'univers médiatique et le milieu universitaire de l'ensemble du pays.

En adressant les finalistes pendant la cérémonie, Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, a dit « Vous les journalistes avez la tâche importante de rechercher les faits et de les expliquer au grand public. En ces temps de pandémie, cette interprétation a été essentielle. Pour ce que vous avez fait et continuez de faire pour les Canadiens : merci! ».

La cérémonie de cette année a aussi rendu hommage à John Anderson Fraser en lui décernant le Prix spécial Michener-Baxter pour récompenser son impressionnante carrière journalistique au service de l'intérêt public. Plus tôt cette année, La Fondation des Prix Michener a en outre dévoilé le nom du récipiendaire de la nouvelle Bourse Michener - L. Richard O'Hagan pour les études en journalisme et des lauréats des deux Bourses Michener-Deacon pour le journalisme d'enquête. Chacune de ces bourses, d'une valeur de 40 000 $, comprend des dépenses à justifier pouvant aller jusqu'à 5 000 $.

La bourse d'études a été attribuée à J-Source/Canada pour le projet Press Freedom. Les bourses pour le journalisme d'enquête ont été remises à Laura Eggertson pour une série d'articles sur les jeunes qui quittent leur famille d'accueil et à Marie-Claude Lortie pour un projet sur l'utilisation des pesticides dans l'agriculture canadienne.

Parmi les autres finalistes 2019 :

CBC News - Confiance perdue : délits sexuels dans le sport amateur

Halifax Examiner - La condamnation injustifiée de Glen Assoun

La Presse - L'entreprise contaminée

The London Free Press - Nous sommes la police

L'Institut de journalisme d'enquête - Eau contaminée

Sincères remerciements au jury du Prix Michener :

Margo Goodhand , présidente

, présidente Pierre Tourangeau

Sally Reardon

Katherine Sedgwick

Pierre Asselin

Mary McGuire

Les candidatures pour le Prix Michener 2020 et pour les bourses soutenant le journalisme au service de l'intérêt public sont désormais acceptées. Pour en savoir plus, visitez www.PrixMichener.ca.

