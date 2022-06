Le générateur éolien en mer de Shanghai Electric conçu pour le climat en Chine quitte la chaîne de production

Malgré la faible vitesse moyenne du vent, le générateur offre une solution rentable pour l'utilisation de l'énergie éolienne comme ressource énergétique afin de stimuler le développement des parcs éoliens et de permettre à la Chine d'atteindre les objectifs de pic de carbone et de carboneutralité alors que nous entrons dans l'ère de la parité en mer.

Jouissant des 10 ans d'expérience de Shanghai Electric en matière de plateformes en mer, la plateforme Poseidon est réputée pour sa conception de pale avancée, son système fiable de palette et d'orientation, son système de refroidissement efficace et à faible consommation d'énergie, ainsi que son système électrique optimal. Les solutions de production, de transport et d'entretien éprouvées de l'entreprise constituent également une base solide pour la fiabilité de la plateforme. Grâce à la technologie de chaîne semi-directe de nouvelle génération hautement intégrée de Shanghai Electric, la plateforme permet de réduire considérablement les coûts en kilowattheures tout au long du cycle de vie des parcs éoliens.

Le système utilise des pales en fibre de carbone de 100 mètres, tire parti de la technologie intelligente des rouleaux de capteurs et gère la conception numérique, la production, l'exploitation et l'entretien tout au long du cycle de vie. Grâce au dernier système de contrôle LeapX de l'entreprise, le EW8.X-230 réduit la charge d'exploitation de l'ensemble du système tout en établissant une interconnexion intelligente avec le système Fengyun de Shanghai Electric afin d'améliorer continuellement le taux d'utilisation et le rendement du client.

Basé sur une vitesse moyenne annuelle du vent de 7,5 mètres par seconde, le système peut générer 28 millions de kWh par an, répondant ainsi à la demande annuelle en électricité de 14 500 foyers tout en réduisant la consommation de charbon de près de 10 000 tonnes et les émissions de dioxyde de carbone de 24 000 tonnes.

À propos de Shanghai Electric

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE : 601727) est un important groupe de fabrication d'équipement intégré et spécialisé dans l'équipement énergétique, l'équipement industriel et les services d'intégration. L'entreprise est déterminée à fournir à ses clients des solutions d'intégration technologique et des systèmes intégrant l'écologie, le respect de l'environnement, l'intelligence et l'Internet. Ses produits comprennent la production d'électricité au charbon et les équipements connexes, la production d'électricité au gaz et les unités d'énergie nucléaire, les équipements éoliens, les équipements de stockage d'énergie, les ascenseurs, les moteurs électriques de grande et moyenne taille, les équipements de fabrication intelligents, l'Internet industriel, la protection de l'environnement et l'ingénierie et les services d'automatisation, etc.

