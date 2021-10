Le GastronomiQc Lab invite les restaurateurs et les acteurs du secteur alimentaire à profiter des avancées de la science lors de ses Rendez-vous virtuels

Les Rendez-vous du GastronomiQc Lab, ce sont quatre événements uniques qui permettront de réunir virtuellement experts, restaurateurs, chercheurs, professeurs et professionnels. Ils permettront aux participants de s'inspirer et se nourrir des plus récentes avancées de la recherche du GastronomiQc Lab : Des enjeux pour les restaurateurs d'adapter leur modèle d'affaires en temps de crise (22 novembre) , en passant par l'arrimage éco-efficience et restauration (24 janvier) , par les défis et solutions d'approvisionnement local au Québec (31 janvier) jusqu'aux dernières avancées entourant le potentiel culinaire de produits émergents ou méconnus du Québec (7 février) . Le GastronomiQc Lab réunira, lors de ces Rendez-vous, un savoir pertinent, pour ne pas dire savoureux!

« Il nous fait plaisir de vous présenter cette série de Rendez-vous virtuels, qui permet de partager enfin le fruit des recherches du GastronomiQc Lab et surtout de présenter une relève scientifique engagée et inspirante ainsi que des exemples d'initiatives ancrées dans les enjeux actuels des secteurs liés à la gastronomie. » - Véronique Perreault, Professeure-Chercheuse à l'ITHQ et codirectrice du GastronomiQc Lab.



« Nous avons préparé une programmation riche et variée, teintée de la fusion de diverses disciplines scientifiques, que nous espérons source d'inspiration pour tous ceux qui évoluent dans les sphères de l'alimentation, la restauration et la gastronomie. Nous sommes tous concernés par le menu de demain. » - Sylvie Turgeon, Professeure titulaire à l'université Laval et codirectrice du GastronomiQc Lab.

Programme sommaire :

Journée 1 - 22 novembre 2021, 10h-12h:

Modèles d'affaires en restauration : Des erreurs, mais vite!

Avec Robert Laporte, Professeur-chercheur à l'ITHQ, Nelson Théberge, Professeur-chercheur à l'ITHQ et Sophie Veilleux, Professeure titulaire à l'Université Laval.

De nombreux restaurants au Québec ont fermé leurs portes définitivement depuis la COVID-19. 1Plus de la moitié (51,2 %) des services de restauration et de débits de boissons ne savent pas combien de temps ils pourront poursuivre leurs activités dans le contexte actuel. Au cœur d'un environnement hautement compétitif et volatil, comment les restaurateurs indépendants du Québec peuvent-ils innover dans leur modèle d'affaires? Quelles sont les pratiques de gestion qui favorisent aujourd'hui la pérennité des restaurants indépendants? Le GastronomiQc Lab et ses professeurs-chercheurs vous présentent les fruits de leur recherche.

Journée 2 - 24 janvier 2022, 10h-12h:

Éco-efficience : Avenue de durabilité et d'innovation en restauration

Avec Sergey Mikhaylin, Professeur à l'Université Laval, Véronique Perreault, Professeure-chercheuse à l'ITHQ, Jonathan Lapierre-Réhayem, Directeur de la restauration commerciale et des services alimentaires à l'ITHQ et bien d'autres.

Comment opérationnaliser l'éco-efficience en restauration ou augmenter la valeur d'un produit, d'un service, tout en diminuant l'impact environnemental? Un rendez-vous mettant de l'avant les expériences et les résultats de projets réalisés en restauration commerciale ou institutionnelle. Des pistes de solution seront abordées pour s'attaquer aux impacts environnementaux de l'offre alimentaire, tout en considérant les coûts, la qualité nutritionnelle et la réduction du gaspillage.

_________________________________

1Selon les données statistiques canadiennes (source : STATCAN, mars 2021).

Journée 3 - 31 janvier 2022, 10h-12h:

S'approvisionner localement : Défis actuels, récoltes de demain

Avec Alain Girard, Professeur-chercheur à l'ITHQ, Rémy Lambert, Professeur titulaire à l'Université Laval, chefs invités et bien d'autres.

Des présentations et discussions autour des pratiques d'approvisionnement local en contexte de restauration indépendante et institutionnelle. Les meilleures pratiques et les plus récentes avancées pour relever les défis posés par l'approvisionnement local : de l'analyse du réseau de commercialisation des produits de terroir, incluant les produits de la pêche, à l'apport d'un outil innovant pour augmenter la proportion d'achat local.

Journée 4 - 7 février 2022, 10h-12h:

Produits d'ici sous la loupe : Révéler leur plein potentiel

Avec Sylvie Turgeon, Professeure titulaire à l'Université Laval, Véronique Perreault, Professeure-chercheuse à l'ITHQ, entreprises invitées et bien d'autres.



Des légumineuses aux conifères en passant par les champignons forestiers du Québec, les chercheurs (s'improvisant parfois cueilleurs !) présentent leurs dernières découvertes entourant des produits d'ici, méconnus ou émergents. L'équipe de recherche du GastronomiQc Lab et ses invités spéciaux mettront en lumières les caractéristiques sensorielles et fonctionnelles de ces ressources locales, visant à inspirer une diversité d'usages.

Rendez-vous virtuels du GastronomiQc Lab Gratuit!

QUAND?

OÙ? Les lundis 22 novembre 2021, 24 et 31 janvier et 7 février 2022

100% en ligne! Inscription obligatoire

Inscription et programmation détaillé

À propos du GastronomiQc Lab

GastronomiQc Lab est une initiative conjointe de l'Université Laval et de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ), dont le but est de favoriser l'innovation et de faire rayonner la gastronomie québécoise à l'échelle locale et internationale. L'ITHQ se démarque au Canada par son rôle de leader dans le secteur de l'hôtellerie, du tourisme et de la restauration et par son expertise scientifique relative à ces domaines. L'Université Laval est, quant à elle, reconnue pour son expertise en sciences de l'alimentation avec sa Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation (FSAA) et les approches interdisciplinaires de son Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels (INAF).



La Société des casinos du Québec (SCQ), son partenaire principal, est un acteur d'envergure dans l'industrie. De plus, le GastronomiQc Lab n'aurait pu voir le jour sans les démarches et l'appui des Fondations de l'ITHQ et de l'Université Laval.

