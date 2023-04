Des Prix Distinction seront remis à Ginette Reno , Jean-Pierre Ferland et Plume Latraverse.

Les Prix Classiques de la SOCAN iront à : Les Cowboys Fringants, Corneille, Daniel Boucher , Ariane Moffatt , Jean Leloup , Daniel Bélanger, Les Respectables et Noir Silence .

Les Prix Auteur-compositeur iront à : Roxane Bruneau et Mathieu Brisset ainsi que Banx & Ranx.

MONTRÉAL, le 18 avril 2023 /CNW/ - Plus de 100 trophées dans 28 catégories seront remis aux créateurs et éditeurs de musique du Québec lors du grand retour du Gala SOCAN à Montréal le 7 mai prochain à la TOHU. Après deux éditions en ligne et une pause d'un an, cette 33e édition célébrera les deux dernières années de réalisations des créateurs et des éditeurs de musique du passé, du présent et de la relève.

L'événement sera animé par la flamboyante et colorée drag queen Barbada, tandis que la talentueuse Chloé Lacasse assurera la direction musicale d'un gala qui promet de belles surprises sur le plan des performances et hommages en musique.

Parmi les Prix Distinctions qui seront remis, le Prix Empreinte culturelle de la SOCAN sera présenté à Jean-Pierre Ferland pour son hymne à l'espoir et à l'émancipation d'un peuple « Un peu plus haut, un peu plus loin » tandis que sans aucun doute l'interprète la plus illustre de cette chanson, Ginette Reno, recevra le Prix Hommage de la SOCAN.

Un autre créateur mythique québécois, le grand Plume Latraverse, verra sa longue et singulière carrière être célébrée par le Prix Excellence.

Les prix Auteur-Compositeur (interprète) et Auteur-Compositeur (non-interprète) seront décernés respectivement à deux tandems créatifs à succès, soit Roxane Bruneau et Mathieu Brisset ainsi que le duo de « hitmakers » Banx & Ranx.

Du côté du secteur de l'audiovisuel, le Prix Compositeur de musique à l'image sera remis à deux étoiles montantes : Nathalie Bonin et Cristobal Tapia de Veer, qui ont collectionné les succès et les prix pour leur travail de composition pour le petit et le grand écran au cours des deux dernières années. Le travail de Nathalie Bonin a été en vedette dans des productions telles que le documentaire primé Women Warriors : The Voices of Change tandis que Cristobal Tapia de Veer s'est particulièrement démarqué par son travail pour la deuxième saison de The White Lotus qui a été récompensée par un Emmy.

D'autres contributions inestimables de compositeurs de musique à l'image seront reconnues dans plusieurs catégories liées à leur travail créatif exceptionnel dans le domaine du cinéma et de la télévision.

Toujours dans la catégorie des Prix Distinctions, le travail remarquable des membres éditeurs musicaux de la SOCAN sera souligné par la remise du Prix Éditeur à Éditions Bloc Notes Musique, alors que le Prix International reviendra au duo de producteurs musicaux montréalais Demy & Clipz, responsables, entre autres, du hit mondial « La Corriente » de la mégastar primée aux Grammys, Bad Bunny, qui a cumulé plus d'un milliard d'écoutes sur les plateformes à l'échelle planétaire.

Cette année marquera également le retour de la célébration des Classiques de la SOCAN1 qui salueront les chansons « Toune d'automne » des Cowboys Fringants, « Parce qu'on vient de loin » de Corneille, « La Désise » de Daniel Boucher, « Point de mire » d'Ariane Moffatt, « Balade à Toronto » de Jean Leloup, « Rêver mieux » de Daniel Bélanger, « Amalgame » des Respectables, et « On jase de toi » de Noir Silence, groupe qui célèbre d'ailleurs son 30e anniversaire cette année.

Les Prix Chansons populaires francophones, anglophones et internationales de la SOCAN seront aussi remis aux œuvres les plus entendues des deux dernières années, et on dévoilera les récipiendaires des catégories des Prix Spéciaux, dont le Prix Révélation, le Prix Compositrice de musique à l'image - Révélation (remis pour la première fois), le Prix Musique country, le Prix Musique électronique, le Prix Musique virale, le Prix Musique hip-hop, le Prix Hagood-Hardy (musique globale) et le Prix Jan V. Matejcek (nouvelle musique classique).

Chaque année, la SOCAN honore les organisations qui défendent de manière cohérente les licences musicales équitables et les droits des créateurs et éditeurs de musique à recevoir leur juste part pour l'utilisation de leur musique. Le prix Partenaire en musique de la SOCAN sera remis conjointement cette année à Télé-Québec et Sphère Média pour leur engagement continu dans le cadre de l'émission télévisée exceptionnelle Belle et Bum qui a célébré sa 20e saison cette année.

« Nous sommes ravis de présenter à nouveau le Gala SOCAN de Montréal en direct et en personne », a déclaré Jennifer Brown, chef de la direction de la SOCAN. « Nous célébrerons les grandes réalisations des auteurs, compositeurs, compositeurs à l'image et des éditeurs de musique du Québec et de la francophonie canadienne, et je ne saurais être plus fière de nos employés qui travaillent d'arrache-pied pour répondre aux besoins de nos membres et surpasser leurs attentes, les aider à naviguer dans un paysage en constante évolution et s'assurer qu'ils sont rémunérés équitablement pour leur travail extraordinairement précieux. Cette 33e édition sera très certainement l'occasion de jeter un regard rempli de reconnaissance et de gratitude sur les acteurs importants du passé, tout en célébrant les succès toujours grandissants des créatrices et créateurs actuels. »

Chacun des lauréats des Prix Distinctions recevra « Le SOCAN », le premier et le seul trophée majeur de l'industrie de la musique à être également un instrument de musique.

La liste complète des gagnants de l'édition 2023 du Gala SOCAN sera publiée en soirée le 7 mai 2023 via communiqué et sur le site Web dédié spécialement au Gala SOCAN 2023 au galasocan.com .

La Gala SOCAN à Montréal est le volet francophone des SOCAN Awards présentés à Toronto pour les auteurs-compositeurs, compositeurs de musique à l'image et éditeurs musicaux œuvrant principalement en anglais.

À propos de la SOCAN

La SOCAN est une organisation de gestion de droits qui est le trait d'union entre plus de quatre millions de créateurs partout dans le monde et plus d'un quart de million d'entreprises et d'individus, uniquement au Canada. Son effectif de membres compte plus de 180 000 auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, tandis que plus de 100 000 entreprises de partout au Canada détiennent une licence « Autorisé à vous divertir ». Grâce à son utilisation concertée de technologies de pointe et de données uniques, la SOCAN se dévoue à la défense d'une vérité fondamentale : la musique a une valeur et les créateurs et éditeurs méritent d'être rémunérés équitablement pour leur travail. Pour en savoir plus : www.socan.com

___________ 1 Au Québec, une chanson est sacrée Classique de la SOCAN lorsqu'elle dépasse le cap des 25 000 exécutions à la radio sur une période d'au moins 20 ans.

