Les plus grands talents culinaires de la Nouvelle-Écosse se joindront à l'UNICEF pour poursuivre une tradition vieille de 33 ans

HALIFAX, NS, le 5 mars 2025 /CNW/ - UNICEF Canada prépare une nouvelle édition de son populaire « Gala des chefs pour l'UNICEF » qui se déroulera au Convention Centre d'Halifax le 24 avril 2025. Les billets sont maintenant en vente pour cet événement dans le cadre duquel les chefs de certains des plus grands restaurants de la ville se mobiliseront pour collecter des fonds visant à financer des programmes vitaux destinés aux enfants du monde entier. Cette année, l'objectif de la soirée consiste à recueillir la somme record de 400 000 $.

Les fonds récoltés lors du Gala aideront l’UNICEF à poursuivre son travail novateur, (Groupe CNW/UNICEF Canada)

Le programme actuel comprend la crème de la crème du paysage gastronomique de la Nouvelle-Écosse qui mettra à profit ses talents créatifs et culinaires pour faire de cette 33e édition une soirée mémorable.

Parmi les cheffes cuisinières et chefs cuisiniers en vedette, citons :

Kyle Campbell - The Barrington Steakhouse



Christophe Luzeux - Convention Centre d' Halifax



Lori van Tassell - Van & Co Catering



Garwin Waterman , Marcy Frazer - The Cannery

Jacob Lubaczewski - Sysco Canada



Raj Gupta - Bells Lane Kitchen



Adam Bower - Grand Banker Bar & Grill / The Old Fish Factory / Ice House Bar

Geir Simensen - Legendary Hospitality



Tim Palmer - Westin Nova Scotian / Seaport Social

Gabriel Uggenti - Groupe Grafton Connor

En plus d'une expérience culinaire exclusive, l'événement proposera une vente aux enchères comportant plus de 100 articles et des récits émouvants sur le travail transformateur de l'UNICEF. Le chef d'antenne de Global News Halifax, Paul Brothers, se chargera de l'animation de la soirée et la présidente et cheffe de la direction d'UNICEF Canada, Sevaun Palvetzian, prononcera un discours d'ouverture inspirant qui mettra en lumière les défis pressants auxquels sont confrontés les enfants à l'échelle internationale, ainsi que les efforts déployés par l'UNICEF pour y remédier.

« Aux quatre coins du monde, des équipes de l'UNICEF contribuent chaque jour à réaliser l'impossible. Grâce à de généreux donateurs de partout au Canada, y compris d'ici à Halifax, nous sommes en mesure de déployer les solutions éprouvées de l'UNICEF à une ampleur et une portée sans pareilles, explique Mme Palvetzian. Nous sommes si reconnaissants envers la communauté d'Halifax : merci de perpétuer une tradition bien ancrée et de contribuer à faire la différence pour des enfants partout dans le monde grâce à cet événement. »

Une tradition bien ancrée : 4 millions $ en 33 ans

Depuis sa création en 1992, le Gala des chefs pour l'UNICEF d'Halifax a permis d'amasser plus de 4 millions $ pour soutenir la mise en œuvre de changements concrets au profit des enfants vivant dans certains des endroits les plus difficiles d'accès de la planète, ce qui en fait l'une des plus importantes activités de collecte de fonds de l'UNICEF en Amérique du Nord.

« Je participe à cet événement depuis plus de 20 ans et je suis très honoré de poursuivre ce partenariat, souligne Sean Doucet, directeur général de l'hôtel The Hollis. En plus d'une expérience gastronomique exceptionnelle, le gala offre une occasion fantastique aux Haligoniennes et Haligoniens de se rassembler dans le cadre d'une soirée où l'inspiration, la solidarité communautaire et l'espoir sont à l'honneur. »

Les fonds récoltés lors du Gala des chefs pour l'UNICEF aideront l'organisation à poursuivre son travail novateur consistant à créer des espaces sûrs et à fournir des services d'éducation, de santé et d'alimentation aux enfants du monde entier, tout en répondant aux situations d'urgence auxquelles ceux-ci sont confrontés à l'heure actuelle.

Pour réserver des billets ou en savoir plus sur l'événement, visitez : Gala des chefs pour l'UNICEF.

À propos de l'UNICEF

L'UNICEF est le plus important organisme humanitaire dans le monde axé sur les enfants. Nous travaillons dans les endroits les plus durs du monde pour offrir une protection, des soins de santé, des vaccins, une éducation, des aliments nutritifs, de l'eau potable et des systèmes d'assainissement de l'eau. En tant que membre des Nations Unies, nous sommes présents dans plus de 190 pays et territoires, un rayonnement unique qui nous permet d'être sur le terrain pour aider les enfants les plus défavorisés.

Bien que l'UNICEF fasse partie du système des Nations Unies, son travail, qui consiste à sauver des vies, dépend entièrement de contributions volontaires. Visitez unicef.ca et suivez-nous sur Twitter, Instagram et Facebook.

