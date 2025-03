Face à la flambée des coûts des études, 75 % des étudiants et étudiantes sont aux prises avec un lourd fardeau financier et où près du tiers d'entre eux risquent d'abandonner leurs études

Les recettes du gala Ensemble pour demain serviront à financer le programme de bourses d'études TELUS, permettant à des jeunes socialement engagées et financièrement défavorisées de poursuivre des études postsecondaires

MONTRÉAL, le 31 mars 2025 /CNW/ - La Fondation TELUS pour un futur meilleur a annoncé aujourd'hui la tenue de son deuxième gala annuel « Ensemble pour demain » qui aura lieu le 12 juin prochain. Organisé par TELUS, le gala se déroulera cette année encore dans l'emblématique pavillon TELUS Centre for Performance and Learning du Royal Conservatory of Music à Toronto. Ce gala intervient à un moment crucial où 75 % des étudiants et des étudiantes ont du mal à payer leurs études postsecondaires et où près du tiers d'entre eux envisagent d'abandonner leurs études en raison du stress financier. Depuis le lancement du programme de bourses d'études en 2023, la Fondation TELUS pour un futur meilleur a remis des bourses totalisant plus de 4 millions de dollars à plus de 1 000 étudiants et étudiantes, dans 9 provinces et 93 établissements d'enseignement.

« Les jeunes acteurs et actrices du changement qui figurent parmi les personnes lauréates du programme de bourses d'études TELUS sont l'illustration du dynamisme et de la résilience, affirme Nimmi Kanji, directrice générale de la Fondation TELUS pour un futur meilleur. Tout en réalisant leur rêve de poursuivre des études postsecondaires, ces étudiants et étudiantes extraordinaires continuent d'apporter des changements concrets dans leur milieu. Le gala Ensemble pour demain permet d'amasser des fonds essentiels pour que ces futurs leaders disposent des ressources nécessaires pour réaliser tout leur potentiel tout en continuant à poser des gestes concrets pour le bien des collectivités. »

La totalité des recettes du gala Ensemble pour demain sera directement affectée à l'octroi de bourses à des jeunes du niveau postsecondaire au parcours scolaire digne de mention et qui s'impliquent dans leur milieu. Ces bourses seront octroyées par l'intermédiaire du programme de bourses d'études TELUS de la Fondation. L'an dernier, 76 % des bourses ont été attribuées à des groupes en quête d'équité et parmi les lauréats et lauréates, la moitié sont les premières personnes dans leur famille à poursuivre des études postsecondaires au pays. D'un montant maximal de 5 000 $, chaque bourse s'accompagne de soutien connexe (services mobiles et Internet de TELUS, soutien en santé mentale et plus encore). Le programme aide donc les lauréats à rester connectés pendant leurs études et à s'épanouir tout au long de leur parcours scolaire. Plusieurs de ces jeunes leaders sont aujourd'hui ambassadeurs et ambassadrices des jeunes au sein des Comités d'investissement communautaire de TELUS et utilisent leur expérience pour orienter les décisions de financement des programmes jeunesse locaux.

« Investir dans l'éducation des jeunes, c'est investir dans d'innombrables possibilités d'avenir, a déclaré Nebiyou Timotewos, étudiant à l'Université York, lauréat du prix Diana et d'une bourse d'études TELUS. La bourse m'a ouvert des portes que j'étais loin d'imaginer. J'ai pu poursuivre mes études tout en lançant des programmes communautaires aux fortes retombées pour les jeunes. Maintenant que je suis membre d'un Comité d'investissement communautaire de TELUS, je peux contribuer à orienter les investissements communautaires tout en faisant entendre la voix des jeunes. Le programme aide les étudiants et étudiantes à devenir acteurs et actrices du changement dans la collectivité. »

Le gala Ensemble pour demain, qui soutient le programme de bourses d'études TELUS par l'intermédiaire de la Fondation TELUS pour un futur meilleur, sera animé par Sangita Patel, personnalité de la télévision. Plusieurs personnalités canadiennes bien connues seront de la soirée, dont Arkells, Deborah Cox et Steven Page qui nous offriront une performance, ainsi que Mark McEwan, chef cuisinier de renom, de Top Chef Canada. Les partenaires de l'initiative vivront une soirée extraordinaire qui mêlera divertissement et vente aux enchères, tout en soutenant le développement de la prochaine génération de leaders communautaires. Nous remercions tout particulièrement TELUS, notre commanditaire principal, Jay McCauley et Christi Himmelheber, respectivement coprésident et coprésidente du gala, ainsi que les membres dévoués du comité du gala, qui rendent possible la tenue de cet événement remarquable.

À propos de la Fondation TELUS pour un futur meilleur

La Fondation TELUS pour un futur meilleur est un organisme de bienfaisance canadien enregistré qui estime que tous les jeunes méritent des chances égales de réaliser tout leur potentiel, peu importe les circonstances. En finançant chaque année plus de 500 organismes de bienfaisance qui offrent des bourses d'études de même que des programmes d'éducation et de santé, dont beaucoup sont appuyés par la technologie, la Fondation TELUS pour un futur meilleur aide plus de deux millions de jeunes dans les collectivités partout au Canada à acquérir des compétences, à gagner en assurance et à développer un sentiment d'appartenance. En 2024 seulement, la Fondation a versé plus de 11 millions de dollars en subventions à plus de 550 programmes de bienfaisance partout au Canada et des bourses à plus de 500 étudiants et étudiantes de niveaux postsecondaires dans le besoin qui s'engagent à changer les choses dans leur collectivité.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 20 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. Déterminée à tirer parti de sa technologie pour générer des retombées sociales remarquables, TELUS est animée par la passion d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore 76 millions de vies dans le monde entier grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. Guidés par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS et ses membres de l'équipe, actuels et retraités, ont versé 1,8 milliard de dollars en argent, en contributions en nature, en temps et en programmes, ce qui comprend 2,4 millions de jours de bénévolat depuis 2000, et ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde. Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur X ( @NouvellesTELUS ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).

