Le futur édifice de HEC Montréal au centre-ville portera le nom d'Hélène Desmarais

« Hélène Desmarais contribue de manière exceptionnelle depuis plus de 30 ans au rayonnement de l'École et au développement de la relève en gestion. Le fait d'associer son nom à ce nouvel édifice est une manière de souligner la place importante et toujours grandissante des femmes en entrepreneuriat et dans le monde des affaires », déclare Federico Pasin, directeur de HEC Montréal.

« Ce nouvel édifice au centre-ville permettra à HEC Montréal de continuer à s'affirmer comme pôle mondial d'avancées scientifiques. Je partage l'ambition de HEC Montréal de miser sur ses expertises mondialement reconnues et d'être une locomotive pour soutenir les entreprises à relever les défis de la transformation technologique. Cette étroite et agile collaboration avec l'industrie s'appuiera sur une expertise pratique du monde économique et une connaissance pointue des technologies qui façonnent notre futur », exprime Hélène Desmarais qui a été, en 2003, la première femme nommée au poste de présidente du conseil d'administration de l'École.

L'édifice Hélène-Desmarais abritera notamment les formations de l'École destinées aux professionnels en exercice - les programmes de MBA, de EMBA et ceux de l'École des dirigeants -, lesquelles attirent des professionnels aguerris des quatre coins du monde. En se rapprochant ainsi des cadres et professionnels qui travaillent au centre-ville d'affaires de Montréal, HEC Montréal facilitera le transfert des connaissances vers les organisations et l'amélioration des compétences de celles et ceux qui développent les entreprises au bénéfice de l'économie du Québec.

Un objectif de financement en voie d'être atteint

« La Fondation HEC Montréal est heureuse et privilégiée que Paul et Hélène Desmarais aient épousé la cause de HEC Montréal. Leur intention a toujours été d'encourager l'École à se hisser parmi les meilleurs établissements au monde en formant les leaders de demain », précise Michel Patry, président-directeur général de la Fondation HEC Montréal.

Avec ce don, la Fondation HEC Montréal a atteint déjà 60 % de son objectif visant à appuyer financièrement la construction de l'édifice au centre-ville, soit 24 millions de dollars sur les 40 millions visés. Tout au long des prochains mois, plusieurs initiatives permettront à la communauté de HEC Montréal et au grand public de soutenir la campagne de financement « Faire battre le cœur des affaires ».

Ouverture du nouvel édifice dès l'automne 2022

Le nouvel édifice au centre-ville d'affaires, situé sur le site adjacent à la basilique Saint-Patrick, est en cours de construction et son ouverture est prévue pour l'automne 2022. En plus des programmes destinés aux cadres et aux professionnels en exercice, des antennes de plusieurs centres de recherche et de transfert, ainsi que du dispositif en entrepreneuriat et innovation de l'École seront déployées dans l'édifice Hélène-Desmarais, de même qu'un centre de conférences et d'autres services à la communauté.

À propos de HEC Montréal

École de gestion de renommée internationale, HEC Montréal accueille plus de 15 000 étudiants et forme chaque année plus de 9 000 cadres et dirigeants. Détentrice de plusieurs agréments, l'École offre plus de 100 programmes d'études de tous les cycles universitaires. Elle compte 36 chaires de recherche, dont 7 chaires de recherche du Canada. Forte de ses 300 membres du corps professoral, HEC Montréal offre un enseignement multilingue et attire des étudiants de 144 pays. Depuis sa fondation en 1907, HEC Montréal a formé plus de 100 800 diplômés dans tous les domaines de la gestion.

À propos de la Fondation HEC Montréal

La Fondation HEC Montréal a pour mission de mobiliser des donateurs afin de recueillir les fonds nécessaires pour soutenir les projets de l'École. Elle contribue ainsi à former une relève de calibre mondial, qui participera activement au développement social et économique du Québec ainsi qu'à son rayonnement international.

