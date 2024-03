Dans le nouveau concept de vente au détail, tout ce qui se trouve dans la salle d'exposition vise à rehausser les interactions du client avec les véhicules. Par exemple, les tâches administratives sont réduites ou simplifiées au moyen de plateformes numériques intégrées, permettant ainsi aux clients de profiter des voitures les plus désirables au monde sans distraction visuelle ni interruption. Le dernier concept de Mercedes-Benz incorpore aussi des fonctionnalités et des processus qui combinent les interactions personnelles et les services traditionnels avec des points de contact numériques qui centralisent l'information, ce qui se traduit par une expérience fluide et efficace pour l'ensemble des services, des ventes au financement en passant par l'entretien et les réparations.

De plus, les clients peuvent interagir avec l'équipe de vente au détail dans une variété d'environnements selon leurs besoins et leurs préférences. Par exemple, à travers la salle d'exposition se trouvent divers salons spécialement conçus dans le but de permettre aux conversations portant sur les ventes et le service de se dérouler dans un cadre relaxant. Il y a également des bureaux fermés pour les clients qui préfèrent un espace plus privé.

« Chez Mercedes-Benz Kelowna, les clients ont maintenant la possibilité de faire l'expérience de la marque de façon inédite chaque fois qu'ils viennent dans la concession », dit Andreas Tetzloff, directeur général de Mercedes-Benz Canada. « Mercedes-Benz fabrique les voitures les plus désirables au monde en adoptant une approche centrée sur le client et en se concentrant sur trois piliers clés : l'esthétique, la technologie et la durabilité. Notre nouveau concept de vente au détail applique la même approche à la salle d'exposition automobile. L'équipe chez Mercedes-Benz Kelowna a investi dans le futur de la vente automobile au détail et rehaussé l'expérience en concession pour nos clients dans le processus. Nous la remercions de son partenariat et lui adressons nos sincères félicitations pour avoir fait de cette concession le premier endroit au Canada à appliquer le nouveau concept de vente au détail dans ce magnifique nouvel établissement. »

« L'équipe chez Mercedes-Benz Kelowna a toujours eu pour passion de fournir une expérience de possession à la hauteur des véhicules emblématiques que nous vendons », déclare Adam Rich, directeur général de Mercedes-Benz Kelowna. « Maintenant, nous sommes fiers d'être la première concession à introduire ce nouveau concept de vente au détail au Canada. Non seulement cet établissement est magnifique, mais il se démarque aussi par un design innovant et bien pensé qui favorise une expérience Mercedes-Benz haut de gamme pour chaque client qui nous rend visite. »

Nouvelles caractéristiques d'architecture et de design combinant éléments analogiques et numériques pour rehausser l'expérience client

En vertu du nouveau concept de design, une façade en grande partie transparente crée une transition fluide entre les espaces intérieur et extérieur. L'intérieur de 4 645 m2 est essentiellement de type concept ouvert, avec des limites spatiales délibérément réduites au minimum pour maintenir une sensation d'espace.

Dès que le visiteur entre dans la salle d'exposition, l'architecture du nouveau concept se fait remarquer. Au lieu d'être accueillis dans une réception traditionnelle, les clients sont invités à prendre place dans un salon informel et relaxant par un « assistant étoile » - un rôle nouvellement créé pour garantir des premières impressions positives. L'« assistant étoile » crée une atmosphère accueillante à l'arrivée du client en confirmant les besoins et les buts de ce dernier, et en lui faisant entamer son parcours en concession en le présentant aux membres appropriés de l'équipe.

L'expérience offerte par le nouveau concept de vente au détail de Mercedes-Benz combine les avantages des points de contact numériques et en personne pour optimiser l'expérience client. Par exemple, lors de la présentation d'un véhicule, les conseillers en vente et en service peuvent utiliser des surfaces multimédias ou des appareils mobiles pour enrichir leur présentation. Le fait d'alterner entre l'utilisation de surfaces multimédias et des démonstrations en personne permet une explication efficace de la gamme des produits et des services Mercedes-Benz.

À travers l'établissement, huit grands écrans numériques viennent en complément aux véhicules exposés et présentent du contenu vidéo dynamique. Le plus grand écran fait environ 1,2 m de large et 0,6 m de haut, et peut servir de point focal pour une variété de formats de présentation.

Une expérience de service optimisée avec aire d'accueil accessible en voiture

Les clients qui se rendent à la concession pour un rendez-vous de service profitent aussi d'une expérience optimisée. À leur arrivée, ils conduisent leur véhicule jusque dans une zone de réception intérieure pour le service, située au sein de l'établissement, stationnent et sont accueillis par le conseiller technique, qui est déjà au courant des détails de leur rendez-vous grâce aux plateformes numériques intégrées de la concession. L'établissement compte 17 postes de travail.

Infrastructure de recharge

Les concessionnaires Mercedes-Benz à travers le pays ont beaucoup investi pour se préparer à la transition vers les VE. En 2023, 88 chargeurs rapides à CC de niveau 3 et 694 chargeurs de niveau 2 ont été installés dans l'ensemble du réseau des 59 concessionnaires de la compagnie. Mercedes-Benz Kelowna a deux chargeurs rapides à CC et 20 chargeurs de niveau 2 à la disposition des clients qui conduisent un VE.

Un espace conçu pour offrir une expérience à vivre

La configuration ouverte et les éléments de design chaleureux du nouveau concept de vente au détail permettent de facilement transformer les salles d'exposition en espaces événementiels pouvant accueillir de grands groupes pour offrir des expériences de marque uniques.

Juste avant la Journée internationale de la femme, un tel événement a d'ailleurs eu lieu chez Mercedes-Benz Kelowna. Destiné à souligner les possibilités de carrière pour les femmes dans le domaine de l'automobile, il a réuni des filles de l'antenne locale de Grands Frères Grandes Sœurs et des femmes de la communauté d'affaires de Kelowna. Au programme de l'événement figuraient des visites de la nouvelle concession, une projection exclusive d'un nouveau documentaire sur les femmes dans le sport automobile, ainsi qu'une séance d'accueil et de questions-réponses avec l'une des pilotes apparaissant dans le film : Nicole Havrda, une jeune femme de 18 ans de Comox Valley, en C.-B., qui est actuellement en Formule 3 et qui a pour objectif, un jour, de disputer des courses de Formule 1.

Nicole Havrda était ravie de participer à cet événement, d'inspirer plus de filles à explorer les possibilités qui s'offrent à elles dans l'univers de l'automobile et d'encourager les femmes en général à repousser les limites et à remettre en question le statu quo. Sa présence chez Mercedes-Benz Kelowna s'inscrivait dans le cadre de l'initiative de citoyenneté d'entreprise « Propulser votre avenir » de Mercedes-Benz Canada, qui vise à autonomiser la prochaine génération de Canadiens par le biais d'un partenariat avec Grands Frères Grandes Sœurs.

« Notre équipe chez Mercedes-Benz Kelowna a travaillé très fort pour introduire ce nouveau concept de vente au détail au Canada. C'était extrêmement gratifiant de mettre en vedette l'établissement en organisant un événement aussi unique et aussi captivant à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Je suis fière que nous ayons pu créer une soirée inspirante pour des femmes et des filles de notre communauté », dit Pamela Pearson, directrice des opérations internes chez Mercedes-Benz Kelowna.

