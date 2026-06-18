Le FRQ et l'INRS s'allient pour soutenir les scientifiques en résidence en contexte municipal

Le Centre Ruralités durables de l'INRS met son expertise et son réseau au service de la relève scientifique

VILLE DE QUÉBEC, QC, le 18 juin 2026 /CNW/ - Le Fonds de recherche du Québec (FRQ) et l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) concluent une entente de partenariat pour renforcer l'accompagnement des scientifiques sélectionnés dans le volet municipal du programme Scientifique en résidence du FRQ. Le nouveau Centre Ruralités durables de l'INRS sera ainsi mis à contribution pour activer auprès de cette relève en recherche l'accès aux ressources scientifiques de l'INRS ainsi qu'à son réseau de partenaires universitaires.

Objectifs du partenariat

De gauche à droite (de bas en haut) : • David Tremblay, associé de recherche, Centre Ruralités durables, INRS • Valérie Lacombe, scientifique en résidence, municipalité de Victoriaville • Émilie Rochette, responsable de programme, Direction des grands enjeux de société, FRQ • Amélie Forget, directrice d’implantation, Centre Ruralités durables, INRS • Kathy Bélanger, scientifique en résidence, municipalité de Gatineau • Sabrine Sayadi, scientifique en résidence, municipalité de Mirabel • Laureline Berthot, scientifique en résidence, MRC de Beauce Centre • Zahra Zarrabi, scientifique en résidence, municipalité de Sainte Marthe sur le Lac • Marie Pierre Cosette, directrice des grands enjeux de société, FRQ • Gabrielle LeBlanc, coordonnatrice du projet d’implantation, Centre Ruralités durables, INRS • Galaad Lefay, scientifique en résidence, IVÉO Crédit : INRS (Groupe CNW/Institut National de la recherche scientifique (INRS))

Offrir aux scientifiques en résidence un cadre pour maximiser leur expérience et leurs apprentissages pendant leur résidence ;

un cadre pour maximiser leur expérience et leurs apprentissages pendant leur résidence ; Développer des outils d'accompagnement pour soutenir l'initiation au conseil scientifique en contexte pratique d'un stage en milieu municipal ;

Favoriser l'essor et la diversification du conseil scientifique dans les milieux municipaux qui souhaitent miser sur la science pour mieux faire face aux enjeux.

Un accès élargi à des ressources scientifiques

Le statut de personnes en formation continue et l'accès à l'environnement numérique de l'INRS ;

Une offre de formation coconstruite et évolutive, incluant la participation à des conférences scientifiques du réseau de partenaires universitaires ;

Des ressources documentaires spécialisées et des bases de données ;

Le soutien à la constitution d'une communauté de pratique, incluant des activités de réseautage, de partage d'expérience ainsi qu'un événement de clôture.

Cette collaboration étroite permet au Centre Ruralités durables de concrétiser sa mission de soutien à la science par des actions tangibles, tout en renforçant l'initiative portée par le FRQ. Elle s'inscrit aussi dans la volonté de l'INRS de consolider son engagement envers la recherche au service des collectivités et la formation d'une relève hautement qualifiée.

« En misant sur l'accompagnement et l'accès à des ressources spécialisées, la relève scientifique peut s'engager activement dans le secteur public et auprès des collectivités, et renforcer de façon concrète la place de la science dans l'action municipale. »

-- Jérôme Dupras, Scientifique en chef du Québec

« Cette collaboration illustre pleinement la mission de l'INRS : mettre la recherche au service des milieux, de leurs besoins et du développement social, culturel et économique du Québec. En soutenant les scientifiques en résidence, nous favorisons une science ancrée dans les réalités des collectivités et utile à l'action publique. »

-- Isabelle Delisle, Directrice scientifique de l'INRS

« Ce partenariat avec le FRQ nous permet de mettre à profit les activités du Centre et de l'INRS pour soutenir la relève scientifique dans les milieux publics. En construisant ce pont pour un accès à des ressources scientifiques et une communauté de pratiques qui portent la science auprès des acteurs municipaux, nous contribuons à rapprocher la science des décisions publiques et à renforcer son impact sociétal. »

-- Amélie Forget, Drectrice d'implantation du Centre Ruralités durables de l'INRS

Programme Scientifique en résidence : FRQ

Initiatives du Centre Ruralités durables de l'INRS : Centre Ruralités durables | INRS

À propos du Fonds de recherche du Québec

Relevant du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le Fonds de recherche du Québec a pour mission d'assurer le développement stratégique et cohérent de la recherche québécoise et de la soutenir financièrement, d'appuyer la formation des chercheuses et des chercheurs, d'établir les partenariats à la réalisation de sa mission, de soutenir la mobilisation des connaissances et de promouvoir la recherche et la science en français, et ce, dans les secteurs des sciences naturelles et du génie, des sciences de la santé, des sciences sociales et humaines, des arts et lettres. Fonds de recherche du Québec.

À propos de l'INRS

L'Institut national de la recherche scientifique (INRS) est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs dans des créneaux stratégiques au Québec. Depuis sa création en 1969, il poursuit sa mission de contribuer activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS se classe 1er au Québec en intensité de recherche. Il est composé de cinq centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval, à Varennes, et dans Charlevoix, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société, Armand-Frappier Santé Biotechnologie, et Ruralités durables (centre en développement). Sa communauté compte près de 1 500 membres étudiants, stagiaires au postdoctorat, membres du corps professoral et membres du personnel.

SOURCE Institut National de la recherche scientifique (INRS)

Contacts: Service des communications et des affaires publiques, Institut national de la recherche scientifique (INRS), [email protected]; Marie-Pierre Cossette, Directrice aux grands défis de société, Fonds de recherche du Québec, [email protected]