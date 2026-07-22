La professeure Valérie Langlois nommée conseillère scientifique municipale de la Ville de Roberval

QUÉBEC, le 22 juill. 2026 /CNW/ -- L'Institut national de la recherche scientifique (INRS) se réjouit de la nomination de la professeure Valérie Langlois à titre de conseillère scientifique municipale de la Ville de Roberval. Cette nouvelle collaboration permettra de mettre l'expertise scientifique au service de la prise de décision municipale, particulièrement sur des enjeux liés à l'environnement, au développement durable et à la résilience des collectivités.

Professeure titulaire au Centre Eau Terre Environnement de l'INRS et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en écotoxicogénomique et perturbations endocriniennes, Valérie Langlois est reconnue pour ses travaux sur les effets des contaminants environnementaux sur les écosystèmes aquatiques ainsi que pour le développement d'outils novateurs de suivi de la biodiversité à l'aide de l'ADN environnemental.

Le rôle d'un conseiller scientifique municipal est d'agir comme interface entre les milieux de la recherche et les décideurs municipaux. En toute indépendance et neutralité, il facilite l'accès aux connaissances scientifiques, contribue à l'analyse d'enjeux complexes et soutient une prise de décision fondée sur les meilleures données disponibles. Cette expertise peut notamment être mise à profit dans des dossiers touchant l'environnement, l'adaptation aux changements climatiques, l'aménagement du territoire, l'innovation ou encore le développement durable.

Avec cette nomination, Valérie Langlois devient le deuxième membre du corps professoral de l'INRS à assumer une telle fonction auprès d'une municipalité québécoise, après le chercheur Philippe Constant, nommé conseiller scientifique en chef de la Ville de Mirabel. Cette nouvelle nomination témoigne de l'engagement de l'INRS à mettre l'expertise de ses chercheurs et chercheuses au service des collectivités et des décideurs publics.

« Je suis honorée de pouvoir contribuer, par la science, au développement de la Ville de Roberval. En favorisant l'utilisation de données probantes dans les décisions municipales, nous pourrons mieux anticiper les défis environnementaux, protéger nos écosystèmes et renforcer la résilience du territoire. Cette collaboration représente une occasion unique de rapprocher la recherche des enjeux municipaux et de générer des retombées concrètes pour la collectivité ».

- Valérie Langlois, professeure à l'INRS et conseillère scientifique municipale de la Ville de Roberval

Pour l'INRS, cette nomination illustre l'importance de renforcer les liens entre le milieu de la recherche et les collectivités afin de soutenir des décisions éclairées et porteuses pour les communautés.

« En acceptant ce rôle de conseillère scientifique municipale, la professeure Valérie Langlois illustre parfaitement la mission de l'INRS : mettre la recherche au service de la société. Lorsqu'une municipalité fait appel à une professeure ou un professeur de l'INRS comme conseiller scientifique, cela démontre concrètement que l'expertise développée par notre communauté de recherche répond aux enjeux réels de nos collectivités et contribue à éclairer les décisions qui façonnent l'avenir de nos milieux, au Québec comme au Canada. ».

- Isabelle Delisle, directrice scientifique de l'INRS

Cette nomination s'inscrit dans le mouvement du conseil scientifique municipal soutenu par le Scientifique en chef du Québec et les Fonds de recherche du Québec. En favorisant l'intégration des connaissances scientifiques au cœur de la gouvernance locale, cette initiative contribue à renforcer la capacité des municipalités à planifier leur développement, à innover et à répondre aux défis complexes auxquels elles sont confrontées.

À propos de Valérie Langlois

Valérie Langlois est professeure titulaire au Centre Eau Terre Environnement de l'Institut national de la recherche scientifique. Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en écotoxicogénomique et perturbations endocriniennes, elle étudie les effets des contaminants émergents sur les espèces aquatiques et développe des approches fondées sur l'ADN et l'ARN environnementaux pour évaluer la santé des écosystèmes et suivre la biodiversité.

À propos de l'INRS

L'Institut national de la recherche scientifique (INRS) est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs dans des créneaux stratégiques au Québec. Depuis sa création en 1969, il poursuit sa mission de contribuer activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS se classe 1er au Québec en intensité de recherche. Il est composé de cinq centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval, à Varennes, et dans Charlevoix, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société, Armand-Frappier Santé Biotechnologie, et Ruralités durables (centre en développement). Sa communauté compte près de 1 500 membres étudiants, stagiaires au postdoctorat, membres du corps professoral et membres du personnel.

SOURCE Institut National de la recherche scientifique (INRS)

Source : Service des communications et des affaires publiques, Institut national de la recherche scientifique (INRS), [email protected], inrs.ca