Le français au travail : le bon réflexe - L'Office québécois de la langue française lance une série de balados pour soutenir les entreprises

MONTRÉAL, le 5 févr. 2025 /CNW/ - L'Office québécois de la langue française lance une série de balados intitulée Le français au travail : le bon réflexe, qui plonge les auditrices et les auditeurs dans le quotidien d'entreprises fictives et leur permet de comprendre comment se traduit le respect des obligations de la Charte de la langue française dans la vie de tous les jours.

Ces balados font partie des moyens déployés par l'Office pour accompagner les entreprises employant de 25 à 49 personnes qui devront s'inscrire auprès de lui et amorcer une démarche de francisation, une obligation de la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français qui entrera en vigueur le 1er juin 2025.

Les quatre épisodes de la série de balados portent successivement sur les communications internes, les communications externes, les outils de travail et l'affichage public, lequel fait l'objet de modifications apportées au Règlement sur la langue du commerce et des affaires. Au fil de la série, les entreprises pourront mieux comprendre certaines obligations de la loi et découvrir des solutions simples pour s'assurer de respecter les droits des travailleuses et des travailleurs ainsi que de leur clientèle.

Puisque l'adoption de bonnes pratiques linguistiques permet aux petites comme aux grandes entreprises de prospérer et de contribuer au visage francophone du Québec, toutes sont invitées à écouter Le français au travail : le bon réflexe.

Faits saillants

Les entreprises employant de 25 à 49 personnes peuvent s'inscrire auprès de l'Office dès maintenant afin d'amorcer leur démarche de francisation et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé de l'Office. Pour ce faire, elles doivent remplir le formulaire d'inscription accessible sur la page Démarche de francisation du site Web de l'organisme.





Les quatre épisodes de la série de balados peuvent être écoutés sur le site Web de l'Office ainsi que sur des plateformes Web telles que Apple Podcasts, Deezer, Podcast Addict, Spotify et YouTube.





Produit en collaboration avec Coyote Audio, Le français au travail : le bon réflexe met en vedette de nombreux talents québécois, dont Paul Ahmarani , Marc Béland, Louise Bombardier , Paul Doucet et Maxim Gaudette . La narration est assurée par Catherine Bérubé.

Liens connexes

Série de balados Le français au travail : le bon réflexe : www.oqlf.gouv.qc.ca/francisation/entreprises/balado.html.





: www.oqlf.gouv.qc.ca/francisation/entreprises/balado.html. Formulaire d'inscription à l'Office et informations sur la démarche de francisation : Québec.ca/démarche-francisation.

SOURCE Office québécois de la langue française

Source : Relations avec les médias, Office québécois de la langue française, 514 873-6567 ou, sans frais, 1 888 873-6202, [email protected]