LE FPI PRO RECUEILLE 107,3 MILLIONS DE DOLLARS DANS LE CADRE D'UN FINANCEMENT PAR CAPITAUX PROPRES PAR VOIE DE PRISE FERME DE 83,3 MILLIONS DE DOLLARS ET D'UN PLACEMENT PRIVÉ SIMULTANÉ DE 24,0 MILLIONS DE DOLLARS

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MONTRÉAL, le 10 juin 2026 /CNW/ - Le Fonds de placement immobilier PRO (le « FPI PRO » ou le « FPI ») (TSX: PRV.UN) est heureux d'annoncer la clôture de son appel public à l'épargne auparavant annoncé visant des parts de fiducie du FPI (les « parts ») par voie de prise ferme (le « placement »). Dans le cadre du placement, le FPI a émis 12 822 500 parts au prix de 6,50 $ chacune (le « prix d'offre ») pour un produit brut totalisant 83 346 250 $, y compris 1 672 500 parts émises dans le cadre de l'exercice intégral de l'option de surallocation accordée aux preneurs fermes.

À la clôture du placement, le FPI a réalisé un placement privé sans courtier dans le cadre duquel il a émis un total de 3 693 670 parts au prix d'offre, le produit brut total s'établissant à 24 008 855 $ (le « placement privé »). Dans le cadre du placement privé, 2 924 439 parts ont été émises à Collingwood Investments Incorporated, membre du Bragg Group of Companies, et 769 231 parts ont été émises à Parkit Enterprise Inc.

Le placement a été effectué par l'intermédiaire d'un syndicat de preneurs fermes composé de Valeurs Mobilières TD Inc. et de la Banque Scotia, en qualité de coteneurs de livres, ainsi que de BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc., Corporation Canaccord Genuity, Marchés mondiaux CIBC inc., RBC Dominion Valeurs mobilières Inc., Raymond James Ltée, Valeurs mobilières Desjardins inc., iA Gestion privée de patrimoine inc. et Leede Finance Inc.

Les parts ont été émises dans le cadre du placement aux termes d'un supplément de prospectus daté du 5 juin 2026 (le « supplément de prospectus ») relatif au prospectus préalable de base du FPI daté du 23 décembre 2025 (le « prospectus préalable de base »), déposé auprès des autorités en valeurs mobilières de l'ensemble des provinces et territoires du Canada. Le supplément de prospectus et le prospectus préalable de base sont affichés sous le profil du FPI sur SEDAR+, à www.sedarplus.com.

Suivant la clôture du placement et du placement privé, Collingwood Investments Incorporated et Parkit Enterprise Inc. détiennent une participation économique avec droit de vote d'environ 17,7 % (17,9 % avec une partie reliée) et 9,4 %, respectivement, dans le FPI.

Le FPI entend affecter le produit net tiré du placement et du placement privé au financement partiel des acquisitions (comme annoncé précédemment et définies dans le supplément de prospectus), au remboursement de certaines dettes qui pourraient être contractées de nouveau par la suite, et le solde au financement d'acquisitions futures ainsi qu'à ses besoins généraux et en matière de fonds de roulement.

Pour plus de renseignements sur le placement, le placement privé, l'affectation proposée du produit net tiré du placement et du placement privé par le FPI PRO et les acquisitions, se reporter au supplément de prospectus. Les acquisitions sont assujetties aux conditions usuelles de clôture, y compris en ce qui concerne les approbations des autorités de réglementation, et leur clôture devrait avoir lieu au cours du troisième trimestre de 2026.

Les titres n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 ») ni d'aucune autre loi sur les valeurs mobilières d'un État américain, et ils ne peuvent être offerts ni vendus, directement ou indirectement, aux États-Unis ou dans leurs territoires ou possessions, ou encore à des personnes des États-Unis (au sens donné à U.S. persons dans le Regulation S pris en vertu de la Loi de 1933) ou à des personnes agissant pour leur compte, sauf conformément à une dispense des exigences d'inscription de cette loi. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de ces titres aux États-Unis ou dans leurs territoires ou possessions, ou encore à des personnes des États-Unis ou à des personnes agissant pour leur compte.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés et des renseignements prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation en valeurs mobilières applicable, notamment des énoncés portant sur des attentes, des projections, des plans de croissance et d'autres informations se rapportant à la stratégie d'affaires et aux plans futurs du FPI. Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujettis à des risques et des incertitudes, dont plusieurs sont indépendants de la volonté du FPI PRO et peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont énoncés dans les énoncés prospectifs ou qui sont implicites dans ceux‑ci.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué se rapportent notamment à la clôture des acquisitions et à l'emploi du produit net tiré du placement et du placement privé. Les objectifs du FPI PRO, ainsi que les énoncés prospectifs, sont fondés sur certaines hypothèses, notamment les suivantes : i) le FPI PRO obtiendra du financement à des conditions favorables; ii) le niveau d'endettement futur du FPI PRO et son potentiel de croissance future demeureront conformes aux attentes actuelles du FPI PRO; iii) il ne sera apporté aux lois fiscales aucun changement ayant une incidence défavorable sur la capacité de financement ou les activités du FPI PRO; iv) l'incidence de la conjoncture économique actuelle et des conditions actuelles des marchés financiers mondiaux sur les activités du FPI PRO, y compris sur sa capacité de financement et la valeur de ses actifs, demeureront conformes aux attentes actuelles du FPI PRO; v) le rendement des investissements du FPI PRO au Canada évoluera conformément aux attentes actuelles du FPI PRO; et vi) le FPI PRO continuera d'avoir accès aux marchés des capitaux propres et/ou des titres d'emprunt.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué doivent être lus à la lumière de la présente mise en garde. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont présentés en date du présent communiqué. Le FPI PRO ne s'engage pas à mettre à jour l'information prospective advenant, notamment, une nouvelle information ou de nouveaux événements dans le futur, à moins que la loi ne l'y oblige.

Des renseignements supplémentaires sur ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle la plus récente du FPI PRO et dans le supplément de prospectus, qui sont tous deux affichés sous le profil du FPI sur SEDAR+, à www.sedarplus.com.

À propos du FPI PRO

Fondé en 2013, le FPI PRO (TSX : PRV.UN) est un fonds de placement immobilier industriel canadien qui détient et exploite un portefeuille d'immeubles de grande qualité. Présent dans des marchés primaires et secondaires solides au Canada, le FPI PRO s'engage auprès de ses porteurs de parts à générer des flux de trésorerie stables, une croissance disciplinée et de la valeur à long terme.

Pour plus de renseignements au sujet du FPI PRO, veuillez visiter le site Web du FPI situé à https://proreit.com.

SOURCE FPI PRO

Pour des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec : Fonds de placement immobilier PRO, Gordon G. Lawlor, CPA, président et chef de la direction, 514 933‑9552; Fonds de placement immobilier PRO, Alison Schafer, CPA, chef des finances et secrétaire, 514 933‑9552