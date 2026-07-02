PROREIT RÉALISE L'ACQUISITION DE 17 IMMEUBLES INDUSTRIELS POUR UN PRIX D'ACHAT TOTAL DE 136,8 MILLIONS DE DOLLARS

Acquisition de deux portefeuilles d'immeubles industriels de qualité institutionnelle composés de 17 immeubles (13 à Québec et 4 à Winnipeg) dont la superficie locative brute (la « SLB ») totalise 771 159 pieds carrés, pour un prix d'achat total de 136,8 millions de dollars

Conclusion d'une entente exécutoire visant l'acquisition de quatre immeubles industriels supplémentaires qui sont situés à Winnipeg et dont la SLB totalise environ 165 000 pieds carrés, pour un prix d'achat de 21,7 millions de dollars

MONTRÉAL, le 2 juill. 2026 /CNW/ - Fonds de placement immobilier PRO (TSX: PRV.UN) (« PROREIT ») a annoncé aujourd'hui la réalisation de l'acquisition précédemment annoncée d'une participation de 100 % dans deux portefeuilles d'immeubles industriels situés dans la ville de Québec, au Québec, et dans la ville de Winnipeg, au Manitoba (collectivement, les « acquisitions »), pour un prix d'achat total d'environ 136,8 millions de dollars (compte non tenu des frais de clôture). Le portefeuille de Québec, qui se compose de 13 immeubles industriels qui sont situés dans la ville de Québec et dont la SLB totalise 611 924 pieds carrés, a été acquis pour 112,8 millions de dollars (compte non tenu des frais de clôture). Le portefeuille de Winnipeg, qui se compose de quatre immeubles industriels dont la SLB totalise 159 235 pieds carrés, a été acquis pour 24,0 millions de dollars (compte non tenu des frais de clôture). Les acquisitions devraient avoir un effet relutif sur les FPAE par part* de 2026, sans incidence sur l'effet de levier.

PROREIT a également conclu une entente exécutoire relativement à l'acquisition précédemment annoncée de quatre immeubles industriels supplémentaires qui sont situés à Winnipeg et dont la SLB totalise environ 165 000 pieds carrés (les « acquisitions supplémentaires »), pour un prix d'achat de 21,7 millions de dollars (compte non tenu des frais de clôture). Le prix d'achat devrait être financé à hauteur d'environ 14,1 millions de dollars à l'aide d'un nouveau financement hypothécaire à taux fixe de 8 ans et de fonds en caisse, y compris le produit du financement par capitaux propres que PROREIT a réalisé le 10 juin 2026. La clôture des acquisitions supplémentaires devrait avoir lieu au cours du troisième trimestre de 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Les acquisitions

Portefeuille de Québec

Le portefeuille de Québec, qui se compose de 13 immeubles industriels dont la SLB totalise 611 924 pieds carrés, a été acquis pour 112,8 millions de dollars (compte non tenu des frais de clôture). Le prix d'achat a été financé à hauteur d'environ 73,8 millions de dollars au moyen d'un prélèvement sur la facilité de crédit non renouvelable garantie de quatre ans dont une tranche de 71,0 millions de dollars est couverte par un swap à taux fixe d'une durée de quatre ans au taux de 4,69 %, et à hauteur d'environ 39,1 millions de dollars au moyen de liquidités tirées du produit net du financement par capitaux propres du 10 juin 2026.

Adresse des immeubles

SLB (pi2) 2700 rue Jean-Perrin, Québec, QC

132 070 1041 boulevard Pierre-Bertrand, Québec, QC

115 893 2500 rue Jean-Perrin, Québec, QC

77 160 1010 avenue Godin, Québec, QC

56 676 2600 rue Jean-Perrin, Québec, QC

49 242 955 boulevard Pierre-Bertrand, Québec, QC

45 315 989 boulevard Pierre-Bertrand, Québec, QC

39 969 5205 rue Rideau, Québec, QC

24 400 579 avenue Godin, Québec, QC

22 057 310 rue Métivier, Québec City, QC

19 225 765 avenue Godin, Québec, QC

15 350 5125 rue Rideau, Québec, QC

12 092 5000 rue Rideau, Québec, QC

2 475 Total

611 924

Portefeuille de Winnipeg

Le portefeuille de Winnipeg, qui se compose de quatre immeubles industriels dont la SLB totalise 159 235 pieds carrés, a été acquis pour 24,0 millions de dollars (compte non tenu des frais de clôture). Le prix d'achat a été financé à hauteur d'environ 15,6 millions de dollars au moyen d'un nouveau financement hypothécaire à taux fixe d'une durée de huit ans portant intérêt au taux de 4,95 %, et à hauteur d'environ 8,4 millions de dollars au moyen de liquidités tirées du produit net du financement par capitaux propres du 10 juin 2026.

Adresse des immeubles

SLB (pi 2 ) 1595 Buffalo Place, Winnipeg, MB

68 894 961-977 Powell Avenue, Winnipeg, MB

38 061 1681-1703 Dublin Avenue, Winnipeg, MB

21 875 1717 Dublin Avenue et 985 Powell Avenue, Winnipeg, MB

30 405 Total

159 235

Incidence sur l'ensemble du portefeuille de PROREIT

Après la réalisation des acquisitions et compte tenu des acquisitions supplémentaires prévues aux termes de l'entente exécutoire, le portefeuille de PROREIT sera composé de 126 immeubles productifs de revenus dont la SLB totalise environ 7,4 millions de pieds carrés.

Les opérations augmentent de façon significative l'exposition de PROREIT au secteur des immeubles industriels, qui compte désormais pour environ 93,5 % de la SLB totale des immeubles de PROREIT et environ 92,1 % des loyers de base annualisés, sur une base pro forma. Les acquisitions contribuent à la mise en œuvre de la stratégie de PROREIT visant à accroître sa participation dans des actifs industriels de grande qualité situés dans de solides marchés canadiens de la logistique et de la distribution.

À propos du Fonds de placement immobilier PRO

Fondé en 2013, PROREIT (TSX : PRV.UN) est un fonds de placement immobilier industriel canadien qui détient et exploite un portefeuille d'immeubles de grande qualité. Présent dans des marchés primaires et secondaires solides au Canada, PROREIT s'engage auprès de ses porteurs de parts à générer des flux de trésorerie stables, une croissance disciplinée et de la valeur à long terme.

Pour plus de renseignements au sujet de PROREIT, veuillez visiter le site Web de PROREIT situé à https://proreit.com.

Indicateurs clés non conformes aux IFRS et indicateurs clés du rendement d'exploitation

Les états financiers consolidés résumés de PROREIT sont établis conformément aux Normes comptables IFRS®, telles qu'elles sont publiées par l'International Accounting Standards Board (les « IFRS »). Outre les mesures conformes aux IFRS présentées dans le présent communiqué, la pratique dans le secteur consiste à évaluer les entités de placement immobilier en fonction, notamment, de certaines mesures financières non conformes aux IFRS, de ratios non conformes aux IFRS et d'autres mesures financières spécifiées (collectivement, les « mesures non conformes aux IFRS »). De façon non limitative, les mesures qui, dans le présent communiqué, sont suivies du signe « * » sont des mesures non conformes aux IFRS. Dans le présent communiqué, PROREIT communique et analyse certaines mesures non conformes aux IFRS, notamment les FPEA par part. Ces mesures non conformes aux IFRS ne sont pas définies par les IFRS et n'ont pas de sens normalisé aux termes de celles‑ci. La méthode utilisée par PROREIT pour calculer ces mesures non conformes aux IFRS peut différer de la méthode utilisée par d'autres émetteurs et, en conséquence, ces mesures peuvent ne pas être comparables aux mesures similaires présentées par d'autres fiducies de placement immobilier ou d'autres émetteurs. PROREIT a présenté ces mesures et ratios non conformes aux IFRS, car la direction estime qu'il s'agit de mesures pertinentes du rendement opérationnel et financier sous‑jacent de PROREIT. Pour des informations au sujet : de la mesure financière la plus directement comparable présentée dans les états financiers de base de PROREIT; de la composition des mesures non conformes aux IFRS; de la manière dont PROREIT utilise ces mesures; de la manière dont ces mesures fournissent de l'information utile aux investisseurs; et, le cas échéant, d'un rapprochement avec la mesure la plus directement comparable établie conformément aux IFRS, se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » du rapport de gestion de PROREIT daté du 13 mai 2026, pour la période de trois mois close le 31 mars 2026, disponible sous le profil de PROREIT sur SEDAR+, à www.sedarplus.ca , et qui est intégré par renvoi au présent communiqué. Les mesures non conformes aux IFRS ne doivent pas être considérées comme des substituts au résultat net, aux flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie, au total des actifs, au total des capitaux propres ou à d'autres mesures comparables établies conformément aux IFRS en tant qu'indicateurs du rendement, de la liquidité, des flux de trésorerie et de la rentabilité de PROREIT.

Information prospective

Le présent communiqué renferme des énoncés et des renseignements prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation en valeurs mobilières applicable, notamment des énoncés portant sur des attentes, des projections, des plans de croissance et d'autres informations se rapportant à la stratégie d'affaires et aux plans futurs de PROREIT. Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujettis à des risques et des incertitudes, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de PROREIT et peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont énoncés dans les énoncés prospectifs ou qui sont implicites dans ceux‑ci.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué se rapportent, notamment, aux acquisitions supplémentaires, à l'incidence des acquisitions sur les FPEA par part de PROREIT, et à la capacité de PROREIT d'exécuter ses stratégies de croissance. Les objectifs de PROREIT, ainsi que les énoncés prospectifs, sont fondés sur certaines hypothèses, notamment les suivantes : i) PROREIT obtiendra du financement à des conditions favorables; ii) le niveau d'endettement futur de PROREIT et son potentiel de croissance future demeureront conformes aux attentes actuelles de PROREIT; iii) il ne sera apporté aux lois fiscales aucun changement ayant une incidence défavorable sur la capacité de financement ou les activités de PROREIT; iv) l'incidence de la conjoncture économique actuelle et des conditions actuelles des marchés financiers mondiaux sur les activités de PROREIT, y compris sur sa capacité de financement et la valeur de ses actifs, demeureront conformes aux attentes actuelles de PROREIT; v) le rendement des investissements de PROREIT au Canada évoluera conformément aux attentes actuelles de PROREIT; et vi) PROREIT continuera d'avoir accès aux marchés des capitaux propres et/ou des titres d'emprunt.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont présentés expressément sous réserve de la présente mise en garde. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont valables en date du présent communiqué. PROREIT ne s'engage pas à mettre à jour l'information prospective, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige.

Des renseignements supplémentaires concernant ces hypothèses, ces risques et ces incertitudes sont présentés à la rubrique « Facteurs de risque » de la plus récente notice annuelle de PROREIT et à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de PROREIT pour la période de trois mois close le 31 mars 2026, lesquels sont disponibles sous le profil de PROREIT sur SEDAR+, à www.sedarplus.ca.

SOURCE FPI PRO

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Fonds de placement immobilier PRO, Gordon G. Lawlor, CPA, président et chef de la direction, 514 933‑9552; Fonds de placement immobilier PRO, Alison Schafer, CPA, chef des finances et secrétaire, 514 933‑9552