MONTRÉAL, le 4 mars 2026 /CNW/ - Le Fonds de placement immobilier PRO (le « FPI PRO » ou le « FPI ») (TSX : PRV.UN) a communiqué aujourd'hui ses résultats financiers et ses résultats d'exploitation pour le trimestre (le « T4 » ou le « quatrième trimestre ») et l'exercice (l'« exercice 2025 ») clos le 31 décembre 2025.

Points saillants du quatrième trimestre et de l'exercice 2025

Progression du résultat d'exploitation net (REN) de 9,6 % au quatrième trimestre et de 8,4 % pour l'exercice 2025 par rapport aux mêmes périodes l'an dernier

Progression du REN des immeubles comparables* de 8,1 % au quatrième trimestre et de 8,0 % pour l'exercice 2025, portée par une hausse de respectivement 9,1 % et 8,8 % du REN des immeubles industriels comparables*

Progression des fonds provenant des activités d'exploitation (« FPAE »)* de 14,3 % au quatrième trimestre et de 11,2 % pour l'exercice 2025

Conclusion de la vente de 17 immeubles non essentiels d'une superficie locative brute (« SLB ») totalisant environ 421 050 pieds carrés pour un produit brut total de 71,2 M$

Conclusion avec Parkit Enterprise Inc. (« Parkit ») de l'acquisition de sept immeubles industriels d'une SLB totale d'environ 702 842 pieds carrés situés à Winnipeg (Manitoba) pour un produit brut de 101,9 M$

Conclusion de la vente, après la clôture de l'exercice, d'un immeuble de commerces de détail non essentiel détenu à 50 % pour un produit brut de 5,7 M$ (quote-part du FPI PRO) et conclusion d'un contrat exécutoire visant l'acquisition d'une participation de 100 % dans un immeuble industriel de 60 057 pieds carrés situé à Moncton (Nouveau-Brunswick) pour un prix d'achat de 12,3 M$

Renouvellement de 80,1 % de la SLB de 2025 à un écart moyen positif de 34,2 % et de 68,2 % de la SLB arrivant à échéance en 2026 à un écart moyen positif de 33,8 %

Taux d'occupation de 95,4 % au 31 décembre 2025 (compte tenu de la superficie réservée), contre 97,8 % à pareille date l'an dernier. Exclusion faite de l'incidence d'un immeuble inoccupé de 176 070 pieds carrés, le taux d'occupation s'établissait à 98,1 % au 31 décembre 2025

Ratio du total de la dette sur le total de l'actif de 48,8 % au 31 décembre 2025, contre 50,0 % à pareille date l'an dernier

Ratio dette ajustée/BAIIA ajusté annualisé* de 9,0x au 31 décembre 2025, contre 9,2x à pareille date l'an dernier

Ratio dette ajustée/valeur comptable brute* de 48,8 % au 31 décembre 2025, comparativement à 50,3 % à la même date l'an dernier

« L'exercice 2025 marque un jalon important pour le FPI PRO, puisque nous avons achevé au cours de cette période notre transition vers un portefeuille tourné exclusivement vers le secteur industriel, un objectif stratégique que nous nous étions fixé il y a trois ans. Grâce à notre discipline, nous avons repositionné notre portefeuille et amélioré la qualité globale de notre plateforme afin de soutenir la croissance à long terme, a déclaré Gordon Lawlor, président et chef de la direction du FPI PRO.

« Conformément à notre stratégie de réinvestissement des capitaux, nous avons conclu pendant l'exercice la vente de 17 immeubles non essentiels pour un produit brut global d'environ 71,2 M$. Nous avons aussi fait l'acquisition, auprès de Parkit, d'un portefeuille de sept immeubles industriels de grande qualité situés à Winnipeg (Manitoba) au prix de 101,9 M$ (exclusion faite des frais de clôture), dont une tranche de 42,1 M$ provient de l'émission de titres de capitaux propres afin d'accroître encore davantage notre flexibilité financière.

« Notre stratégie axée sur les marchés secondaires robustes continue de produire d'excellents résultats, notamment à Halifax, à Winnipeg et à Ottawa - nos principaux marchés - où la croissance des loyers a été supérieure à la moyenne nationale en 2025**. Ces conditions de marché favorables, de même que les bons résultats de base dans notre portefeuille d'immeubles industriels de petite et moyenne taille, expliquent la croissance du REN des immeubles comparables*, qui s'est accrue de 8,1 % au quatrième trimestre et de 8,0 % pour l'exercice par rapport aux mêmes périodes l'an dernier.

« À ce jour, environ 68 2 % de la SLB arrivant à échéance en 2026 avait été renouvelée, selon un écart moyen positif de 33,8 %. Il s'agit d'un des cycles de location les plus robustes de notre histoire qui pose les bases d'une croissance importante à venir pour 2026.

« Malgré 10 immeubles en moins, nous sommes parvenus à augmenter le REN de 8,4 % au cours de l'exercice, preuve de la forte rentabilité de notre portefeuille composé principalement d'immeubles industriels. Par rapport à l'exercice précédent, nous avons aussi solidifié notre bilan en réduisant le ratio du total de la dette sur le total de l'actif et le ratio dette ajustée/BAIIA ajusté annualisé*. Bien que le ratio de distribution des fonds provenant des activités d'exploitation ajustés (« FPAEA ») de base* ait augmenté temporairement au quatrième trimestre par suite des ventes réalisées et de la transition du portefeuille, notre repositionnement nous confère une souplesse financière pour de futures acquisitions, et une amélioration des FPAEA* et du ratio de distribution des FPAEA de base* est à prévoir à mesure que les avantages se matérialiseront.

« Pour la suite, nous avons déjà commencé à mettre en œuvre notre stratégie de croissance de 2026 grâce à l'acquisition d'un immeuble industriel à Moncton (Nouveau-Brunswick). Nous continuerons à miser sur des occasions qui cadrent avec notre approche rigoureusement axée sur le secteur industriel. Doté d'une équipe expérimentée, le FPI a toutes les cartes en main pour fortifier sa position de chef de file dans le secteur des immeubles destinés à l'industrie légère au Canada et créer une valeur durable pour ses porteurs de parts », a conclu M. Lawlor.

*Les mesures marquées d'un « * » dans le présent communiqué désignent des mesures non conformes aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ».

** Information tirée du rapport sur l'immobilier industriel de CBRE pour le quatrième trimestre de 2025

Résultats financiers

Tableau 1 - Points saillants financiers

(En milliers de dollars canadiens, sauf le nombre de parts et les montants par part et à moins d'indication contraire) Trimestre clos le

31 décembre 2025 Trimestre clos le

31 décembre 2024 Exercice clos le

31 décembre 2025 Exercice clos le

31 décembre 2024 Données financières







Produits tirés des immeubles 26 230 $ 24 883 $ 104 101 $ 99 213 $ Résultat d'exploitation net (REN) 16 059 $ 14 653 $ 63 431 $ 58 523 $ REN des immeubles comparables1) 14 125 $ 13 063 $ 53 011 $ 49 093 $ Résultat net et résultat global 2 162 $ 1 879 $ 35 348 $ 2 376 $ Résultat net et résultat global par part (de base)2) 0,0322 $ 0,0310 $ 0,5466 $ 0,0392 $ Résultat net et résultat global par part (dilué)2) 0,0319 $ 0,0307 $ 0,5365 $ 0,0388 $ Total des capitaux propres 496 892 $ 464 647 $ 496 892 $ 464 647 $ Valeur de l'actif net par part2) 7,74 $ 7,77 $ 7,74 $ 7,77 $ Total de l'actif 1 076 937 $ 997 762 $ 1 076 937 $ 997 762 $ Total de la dette 525 014 $ 498 571 $ 525 014 $ 498 571 $ Total de la dette en pourcentage du total de l'actif 48,8 % 50,0 % 48,8 % 50,0 % Dette ajustée en pourcentage de la valeur comptable brute1) 48,8 % 50,3 % 48,8 % 50,3 % Ratio de couverture des intérêts1) 2,5x 2,5x 2,6x 2,5x Ratio de couverture du service de la dette1) 1,7x 1,6x 1,7x 1,6x Ratio dette ajustée/BAIIA ajusté annualisé1) 8,9x 9,3x 9,0x 9,2x Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts hypothécaires 3,8 % 3,9 % 3,8 % 3,9 % Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, montant net 11 736 $ 11 650 $ 32 523 $ 31 098 $ Fonds provenant des activités d'exploitation1) 7 793 $ 6 819 $ 31 624 $ 28 433 $ Fonds provenant des activités d'exploitation de base par part1) 2) 0,1161 $ 0,1125 $ 0,4891 $ 0,4690 $ Fonds provenant des activités d'exploitation dilués par part1) 2) 0,1148 $ 0,1113 $ 0,4800 $ 0,4646 $ Fonds provenant des activités d'exploitation ajustés1) 7 612 $ 7 098 $ 30 803 $ 28 845 $ Fonds provenant des activités d'exploitation ajustés de base par part1) 2) 0,1134 $ 0,1171 $ 0,4764 $ 0,4758 $ Fonds provenant des activités d'exploitation ajustés dilués par part1) 2) 0,1122 $ 0,1159 $ 0,4676 $ 0,4713 $ Ratio de distribution des fonds provenant des activités d'exploitation ajustés de base1) 99,1 % 96,1 % 94,5 % 94,6 % Ratio de distribution des fonds provenant des activités d'exploitation ajustés dilués1) 100,3 % 97,1 % 96,2 % 95,5 %

1) Constitue une mesure non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ». 2) Le total des parts de base est composé de parts de fiducie et de parts de catégorie B (au sens donné à ces termes dans les présentes). Le total des parts diluées comprend aussi les parts de fiducie visées par les droits différés à la valeur de parts et les parts de fiducie visées par les droits à la valeur de parts temporairement incessibles qui sont attribuées dans le cadre du régime incitatif à long terme du FPI.

Au 31 décembre 2025, le FPI détenait 105 immeubles de placement (dont 40 détenus à 50 %), contre 115 immeubles de placement (dont 42 détenus à 50 %) au 31 décembre 2024. Au 31 décembre 2025, le total de l'actif se chiffrait à 1,08 G$, contre 997,8 M$ au 31 décembre 2024, un bond de 8 %.

Au 31 décembre 2025, le secteur des immeubles industriels représentait 92,5 % de la SLB totale et 90,5 % du loyer de base, comparativement à 85,8 % et à 80,8 %, respectivement, au 31 décembre 2024. À la date de clôture, le marché du Canada atlantique représentait 44,4 % du loyer de base, en baisse par rapport aux 52,6 % à pareille date en 2024, alors que la part du marché de l'Ouest canadien est passée de 9,5 % à 19,6 %.

Trimestre clos le 31 décembre 2025 :

Les produits tirés des immeubles se sont élevés à 26,2 M$, une progression de 1,4 M$, ou 5,4 %, par rapport à la même période de l'exercice précédent. L'augmentation est attribuable principalement aux hausses contractuelles de loyer et à l'accroissement des tarifs locatifs lors du renouvellement des baux et de la conclusion de nouveaux baux, malgré 10 immeubles en moins dans le portefeuille du FPI.

Pour le trimestre, le résultat d'exploitation net (REN) est ressorti à 16,1 M$, comparativement à 14,7 M$ au quatrième trimestre de 2024. Cette progression de 9,6 % s'explique principalement par les mêmes facteurs que ceux ayant influé sur les produits tirés des immeubles.

Le REN des immeubles comparables*, à savoir 98 des 105 immeubles du portefeuille, a totalisé 14,1 M$ pour le trimestre, une progression de 1,1 M$ ou 8,1 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Ce résultat, attribuable pour l'essentiel aux hausses contractuelles de loyer et à l'accroissement des tarifs locatifs au renouvellement des baux et à la conclusion de nouveaux baux, s'inscrit malgré le recul du taux d'occupation moyen causé surtout par l'inoccupation d'un immeuble situé au Québec. Fait notable, le REN des immeubles industriels comparables* pour le trimestre a grimpé de 1,1 M$ ou 9,1 % comparativement à la même période de 2024.

Les fonds provenant des activités d'exploitation* du quatrième trimestre de 2025 ont totalisé 7,8 M$, une augmentation de 1,0 M$ ou 14,3 % par rapport à ceux de 6,8 M$ enregistrés précédemment. Ce résultat est principalement attribuable à la hausse des loyers de base contractuels et à l'accroissement des tarifs locatifs au renouvellement des baux et à la conclusion de nouveaux baux, malgré 10 immeubles en moins dans le portefeuille du FPI. Ces éléments sont contrebalancés par une hausse des charges d'intérêts et des coûts de financement.

Le ratio de distribution des fonds provenant des activités d'exploitation ajustés de base* s'est maintenu à 99,1 %, contre 96,1 % au quatrième trimestre de 2024. Cette progression d'un exercice à l'autre s'explique essentiellement par le moment où la vente des 17 immeubles s'est conclue en 2025, par une hausse des charges d'intérêts et des coûts de financement et par l'émission de titres de capitaux propres dans le cadre de la transaction avec Parkit. Ces éléments sont contrebalancés par une hausse des loyers de base contractuels et par l'accroissement des tarifs locatifs lors du renouvellement des baux et de la conclusion de nouveaux baux par rapport à la même période de 2024.

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 :

Les produits tirés des immeubles se sont chiffrés à 104,1 M$, une progression de 4,9 M$ par rapport à l'exercice clos le 31 décembre 2024 (l'« exercice 2024). Cette hausse s'explique par les mêmes facteurs que ceux évoqués ci-haut pour la période de trois mois.

Le REN s'est élevé à 63,4 M$, comparativement à 58,5 M$ pour l'exercice 2024, une hausse de 8,4 % qui s'explique par les mêmes facteurs que ceux dont il est question ci-dessus pour le trimestre.

Le REN des immeubles comparables* s'est fixé à 53,0 M$, un bond de 3,9 M$ ou 8,0 % par rapport à l'exercice 2024, qui s'explique en majeure partie par les hausses contractuelles de loyer et par l'accroissement des tarifs locatifs au renouvellement des baux et à la conclusion de nouveaux baux, malgré une baisse du taux d'occupation moyen causée surtout par l'inoccupation d'un immeuble situé au Québec.

Les fonds provenant des activités d'exploitation* ont atteint 31,6 M$, contre 28,4 M$ pour l'exercice 2024, une hausse de 3,2 M$ ou 11,2 %. Ce résultat est principalement attribuable à la hausse des loyers de base contractuels et à l'accroissement des tarifs locatifs au renouvellement des baux et à la conclusion de nouveaux baux, malgré 10 immeubles en moins dans le portefeuille du FPI. Ces éléments sont contrebalancés par une hausse des charges d'intérêts et des coûts de financement.

Le ratio de distribution des fonds provenant des activités d'exploitation ajustés de base* se chiffrait à 94,5 % au 31 décembre 2025, un résultat comparable à celui de l'exercice 2024.

Conjoncture d'exploitation maintenue

Au 31 décembre 2025, le portefeuille du FPI comptait 105 immeubles de placement, pour une SLB totale de 6,4 millions de pieds carrés. La durée restante moyenne pondérée des baux s'établit à 4,3 ans, contre 3,8 ans à pareille date l'an dernier.

Le taux d'occupation des immeubles du portefeuille s'élevait à 95,4 % au 31 décembre 2025 (compte tenu de la superficie réservée), contre 97,8 % à pareille date l'an dernier. Cette baisse s'explique en majeure partie par l'inoccupation d'un immeuble industriel à locataire unique de 176 000 pieds carrés situé au 6375, rue Picard, à Saint-Hyacinthe (Québec) en raison de la décision du locataire de ne pas renouveler son bail en juillet 2025.

Abstraction faite de cet immeuble inoccupé, le portefeuille affiche un taux d'occupation de 98,1 % (compte tenu de la superficie réservée) au 31 décembre 2025.

À la date du présent communiqué, la SLB arrivant à échéance en 2025 était renouvelée à environ 80,1 % selon un écart moyen positif de 34,2 %, à la faveur des activités de location vigoureuses suivantes :

En août 2025, le FPI PRO a renouvelé un bail de locaux industriels arrivant à échéance en 2025 auprès d'un locataire de qualité. D'une durée de 5 ans, le nouveau bail commencera à l'échéance du bail en cours. Le loyer de base est de 24 % supérieur à celui venant à échéance, et la superficie locative brute des locaux, situés à Moncton (Nouveau-Brunswick), est d'environ 45 000 pieds carrés.

En août 2025, le FPI PRO a loué des locaux industriels d'une superficie de 28 000 pieds carrés situés à Winnipeg (Manitoba). D'une durée de 5 ans, le bail commencera le 1er janvier 2026. Le nouveau loyer de base est de 12 % supérieur à celui que payait le locataire précédent, qui a quitté l'immeuble en 2024.

À la date du présent communiqué, la SLB arrivant à échéance en 2026 était renouvelée à environ 68,2 % selon un écart moyen positif de 33,8 %, à la faveur de transactions notables, par exemple :

En novembre 2024, le FPI PRO a renouvelé un bail de locaux commerciaux arrivant à échéance en 2026 auprès d'un seul locataire dont la qualité de crédit est élevée. D'une durée de 10 ans, le nouveau bail commencera à l'échéance du bail en cours. Le nouveau loyer de base demeurera le même que celui du bail arrivant à échéance. Une hausse de loyer non récurrente est prévue à la sixième année. La SLB des locaux est d'environ 42 000 pieds carrés.

En décembre 2024, le FPI PRO a renouvelé un bail de locaux industriels arrivant à échéance en 2026 qui avait été conclu avec un locataire. D'une durée de 3 ans, le nouveau bail commencera à l'échéance du bail en cours. Le loyer de base est de plus de 40 % supérieur à celui venant à échéance et prévoit des hausses de loyer annuelles. La SLB des locaux s'élève à environ 155 000 pieds carrés.

En février 2025, le FPI a renouvelé quatre baux de locaux industriels arrivant à échéance en 2026 auprès d'un locataire dont la qualité de crédit est élevée. D'une durée de cinq ans chacun, les nouveaux baux commenceront à l'échéance des baux en cours. Le loyer de base est de plus de 45 % supérieur à celui venant à échéance et prévoit des hausses de loyer annuelles. La SLB des locaux s'élève à environ 325 000 pieds carrés.

Transactions du portefeuille

Au cours de l'exercice 2025, le FPI PRO a conclu la vente de 17 immeubles, comme suit :

Le 7 février 2025, le FPI a conclu la vente d'un immeuble industriel détenu à 50 % d'environ 62 000 pieds carrés situé à Dartmouth (Nouvelle-Écosse), pour un produit brut de 10,8 M$ (exclusion faite des frais de clôture). La quote-part de 50 % du produit brut revenant au FPI s'est élevée à 5,4 M$ (exclusion faite des frais de clôture) et a servi au remboursement d'environ 2,4 M$ d'un emprunt hypothécaire connexe. Le reste a été utilisé pour répondre aux besoins généraux et de fonds de roulement.

Le 6 mars 2025, le FPI a conclu la vente d'une participation de 100 % dans un immeuble de commerces de détail non essentiel d'environ 52 000 pieds carrés situé à New Minas (Nouvelle-Écosse), pour un produit brut de 5,9 M$ (exclusion faite des frais de clôture). Le produit net de la vente a servi à rembourser environ 4,0 M$ d'un emprunt hypothécaire connexe venant à échéance en juillet 2028. Le reste a été utilisé pour répondre aux besoins généraux et de fonds de roulement.

Le 12 mars 2025, le FPI a conclu la vente d'une participation de 100 % dans un immeuble de commerces de détail non essentiel d'environ 5 200 pieds carrés situé à Creston (Colombie-Britannique), pour un produit brut de 1,1 M$ (exclusion faite des frais de clôture). Le produit net de la vente a servi à rembourser environ 0,6 M$ d'un emprunt hypothécaire connexe arrivant à échéance en janvier 2033. Le reste a été utilisé pour répondre aux besoins généraux et de fonds de roulement.

Le 26 juin 2025, le FPI a conclu avec Parkit l'acquisition déjà annoncée d'un portefeuille de six immeubles industriels d'une SLB totale de 678 177 pieds carrés situés à Winnipeg (Manitoba), pour un prix d'achat global d'environ 96,5 M$. Le prix d'achat de 96,5 M$ (exclusion faite des frais de clôture) a été réglé au comptant au moyen d'une nouvelle facilité de crédit non renouvelable garantie de 3 ans fixée à 63,0 M$ et portant intérêt à un taux de swap fixe d'environ 4,54 %, ainsi que par l'émission de parts de fiducie et de parts de catégorie B d'une valeur de 40,0 M$ en faveur de Parkit à un prix de 6,20 $ la part. Environ 3,2 M$ de la facilité de crédit non renouvelable ont servi à rembourser une partie de l'encours de la facilité de crédit renouvelable existante du FPI, et 5,5 M$ ont été utilisés pour répondre aux besoins généraux.

Le 15 septembre 2025, le FPI a conclu la vente d'une participation de 100 % dans neuf immeubles de commerces de détail non essentiels situés au Canada atlantique et totalisant environ 221 000 pieds carrés, pour un produit brut de 39,8 M$ (exclusion faite des frais de clôture). Le produit net de la vente a servi à rembourser environ 21,5 M$ sur des emprunts hypothécaires connexes et environ 8,5 M$ de la facilité de crédit renouvelable. Le reste a été utilisé pour répondre aux besoins généraux et de fonds de roulement.

Le 26 septembre 2025, le FPI a conclu la vente d'une participation de 100 % dans deux immeubles de commerces de détail non essentiels situés à Tracadie-Sheila (Nouveau-Brunswick) et totalisant environ 50 400 pieds carrés, pour un produit brut de 9,8 M$ (exclusion faite des frais de clôture). Le produit net de la vente a servi à rembourser environ 4,9 M$ d'un emprunt hypothécaire connexe. Le reste a été utilisé pour répondre aux besoins généraux et de fonds de roulement.

Le 29 septembre 2025, le FPI a conclu la vente d'une participation de 50 % dans un immeuble de commerces de détail non essentiel d'environ 10 900 pieds carrés situé à Dartmouth (Nouvelle-Écosse), pour un produit brut de 3,5 M$ (exclusion faite des frais de clôture). La quote-part de 50 % du produit brut revenant au FPI s'est élevée à 1,8 M$ (exclusion faite des frais de clôture) et a servi au remboursement partiel d'environ 0,9 M$ d'un emprunt hypothécaire connexe. Le reste a été utilisé pour répondre aux besoins généraux et de fonds de roulement.

Le 24 octobre 2025, le FPI a conclu la vente d'une participation de 100 % dans un immeuble de bureaux non essentiel d'environ 51 000 pieds carrés situé à Saint John (Nouveau-Brunswick), pour un produit brut de 7,2 M$ (exclusion faite des frais de clôture). Le produit net de la vente a servi à rembourser environ 6,0 M$ de la facilité de crédit renouvelable. Le reste a été utilisé pour répondre aux besoins généraux et de fonds de roulement.

Le 5 novembre 2025, le FPI a conclu la vente d'une participation de 100 % dans un immeuble de commerces de détail non essentiel d'environ 5 000 pieds carrés situé à Rocky Mountain House (Alberta), pour un produit brut de 0,4 M$ (exclusion faite des frais de clôture). Le produit net de la vente et les fonds en caisse ont été utilisés pour effectuer un remboursement partiel d'environ 0,5 M$ sur un emprunt hypothécaire connexe arrivant à échéance le 31 janvier 2033.

Le 17 décembre 2025, le FPI a acquis de Parkit un autre immeuble industriel situé à Winnipeg (Manitoba) pour un prix d'achat d'environ 5,4 M$. Le prix d'achat (exclusion faite des frais de clôture) a été réglé au moyen d'un montant de 3.2 M$ provenant d'une augmentation de la facilité de crédit non renouvelable garantie de 3 ans du FPI, laquelle porte intérêt à un nouveau taux de swap fixe d'environ 4,55 %, ainsi que par l'émission de parts de fiducie d'une valeur de 2,1 M$ en faveur de Parkit à un prix de 6,20 $ la part.

Après la clôture de l'exercice, le FPI PRO a poursuivi l'exécution de sa stratégie de croissance :

Le 9 février 2026, le FPI a conclu, pour un prix d'achat total de 12,3 M$ (exclusion faite des frais de clôture), un contrat visant l'acquisition d'une participation de 100 % dans un immeuble industriel situé à Moncton (Nouveau-Brunswick) et représentant un taux de capitalisation initial d'environ 7,0 %. Cet immeuble industriel à locataire unique, construit en 2024 et comportant une SLB d'environ 60 057 pieds carrés, est muni d'un entrepôt d'une hauteur de 32 pieds et de quais de chargement modernes. La durée du bail est de 10 ans. Le prix d'achat devrait être financé par un prélèvement sur la facilité de crédit renouvelable et des fonds en caisse provenant de la vente conclue le 17 février 2026. La conclusion de la transaction est assujettie aux conditions d'usage.

Le 17 février 2026, le FPI a conclu la vente d'une participation de 50 % dans un immeuble industriel d'environ 64 898 pieds carrés situé au 170 Joseph Zatzman Drive, à Dartmouth (Nouvelle-Écosse), pour un produit brut de 11,4 M$ (exclusion faite des frais de clôture). La tranche de 50 % du produit brut de la vente revenant au FPI se chiffrait à 5,7 M$ (exclusion faite des frais de clôture). La quote-part de 50 % du produit net de la vente devrait servir à financer en partie l'acquisition en cours susmentionnée.

Le 27 février 2026, le FPI a conclu avec un nouveau locataire une entente non exécutoire d'une durée supérieure à dix ans, au taux du marché, pour la location d'environ 74 000 pieds carrés dans un immeuble industriel de 176 070 pieds carrés situé au 6375, rue Picard, à Saint-Hyacinthe (Québec). Le loyer devrait commencer vers le milieu de 2026, sous réserve de la conclusion d'un contrat de location exécutoire.

Situation financière

Au 31 décembre 2025, le total de la dette (tranche courante et tranche non courante) s'établissait à 525,0 M$, contre 531,1 M$ au 30 septembre 2025 et 498,6 M$ au 31 décembre 2024.

Le 23 septembre 2025, le FPI PRO a refinancé un emprunt hypothécaire arrivé à échéance en août 2025 pour quatre immeubles industriels détenus à 50 % au moyen de deux nouveaux emprunts hypothécaires totalisant 64,3 M$. La part de 50 % des nouveaux emprunts hypothécaires du FPI PRO s'élève à 32,1 M$ et arrive à échéance en 2028 et en 2030. Elle porte intérêt à un taux annuel de 3,99 % et de 4,20 %, respectivement. La quote-part de 50 % du produit net tiré du financement supplémentaire revenant au FPI a été utilisée pour rembourser environ 8 M$ sur la facilité de crédit renouvelable. Le solde a servi à répondre aux besoins généraux du FPI.

Au 31 décembre 2025, les emprunts hypothécaires venant à échéance en 2026 totalisaient 157,1 M$ et portaient intérêt à un taux moyen pondéré de 3,7 %.Le FPI négocie activement des modalités concurrentielles avec ses prêteurs pour refinancer ses emprunts hypothécaires venant à échéance en 2026 et prévoit obtenir un produit de refinancement robuste.

Les emprunts hypothécaires venant à échéance en 2027 et en 2028 totalisaient respectivement 48,7 M$ et 59,8 M$ et portaient intérêt à un taux moyen pondéré de respectivement 4,8 % et 3,5 %.

Le ratio du total de la dette sur le total de l'actif se chiffrait à 48,8 % au 31 décembre 2025, contre 49,0 % au 30 septembre 2025 et 50,0 % au 31 décembre 2024.

Le ratio dette ajustée/valeur comptable brute* s'élevait à 48,8 % au 31 décembre 2025, contre 50,3 % au 31 décembre 2024.

Le ratio dette ajustée/BAIIA ajusté annualisé* se fixait à 9,0x au 31 décembre 2025, contre 9,2x au 31 décembre 2024.

Distributions

Des distributions aux porteurs de parts de 0,0375 $ la part de fiducie du FPI ont été déclarées mensuellement au cours du trimestre clos le 31 décembre 2025, soit 0,45 $ la part sur une base annualisée. Des distributions équivalentes sont versées sur les parts de société en commandite de catégorie B de Société en commandite FPI PRO (les « parts de catégorie B »), une filiale du FPI.

Le 21 janvier 2026, le FPI a annoncé une distribution en espèces de 0,0375 $ la part de fiducie pour le mois de janvier 2026. Cette distribution a été payée le 17 février 2026 aux porteurs de parts inscrits au 30 janvier 2026.

Le 19 février 2026, le FPI a annoncé une distribution en espèces aux porteurs de parts inscrits en date du 27 février 2026. La distribution aura lieu le 16 mars 2026.

Stratégie

Le FPI poursuit la mise en œuvre de sa stratégie visant à stimuler la croissance en bonifiant son portefeuille par voie interne et au moyen d'acquisitions réfléchies, tout en optimisant son bilan et sa répartition des capitaux. Désormais entièrement tourné vers le secteur de l'industrie légère, le FPI PRO est déterminé à renforcer sa position de société de placement immobilier de premier plan sur des marchés primaires et secondaires prospères et à créer une valeur durable pour ses parties prenantes. À moyen terme, le FPI PRO maintient le cap sur l'atteinte de ses objectifs, soit de détenir 2,0 G$ en actifs et d'amener son ratio dette ajustée/valeur comptable brute* à 45 %, le tout dans un horizon de trois à cinq ans. Sans constituer une prévision de ses résultats futurs, ces objectifs sont fondés sur la stratégie et le plan d'affaires actuels du FPI. Voir la rubrique « Énoncés prospectifs ».

Renseignements sur la conférence téléphonique et la webémission à l'intention des investisseurs

Le 5 mars 2026 à 9 h, HE, le FPI tiendra une conférence téléphonique pour discuter de ses résultats de l'exercice et du quatrième trimestre de 2025. Il y aura aussi une période de questions réservée aux analystes financiers. Pour y accéder, composez le 1 800 990-4777 ou le 514 400-3794 (numéro de conférence : 15962).

Il sera possible de réécouter la conférence jusqu'au 12 mars 2026 en composant le 1 888 660-6345 ou le 1 289 819-1450, puis en entrant le code d'accès 15962#.

La conférence téléphonique sera également diffusée en direct sur le site du FPI PRO au www.proreit.com ou à l'adresse https://app.webinar.net/VzYPEBbEwN6.

Assemblée annuelle des porteurs de parts

L'assemblée annuelle du FPI PRO se tiendra à 11 h (HE) le 2 juin 2026 à Montréal (Québec). Des renseignements supplémentaires sur cette assemblée seront fournis dans la circulaire d'information du FPI PRO, qui sera préparée pour les besoins de l'assemblée et qu'on pourra consulter sur le site Web du FPI, à la rubrique « Investisseurs », sous « Assemblée annuelle », ainsi qu'au www.sedarplus.ca.

À propos du FPI PRO

Fondé en 2013, le FPI PRO (TSX : PRV.UN) est un fonds de placement immobilier industriel canadien. Il détient et exploite un portefeuille d'immeubles de grande qualité. Présent dans des marchés primaires et secondaires solides au Canada, le FPI PRO s'engage auprès de ses porteurs de parts à générer des flux de trésorerie stables, une croissance disciplinée et de la valeur à long terme.

Pour plus de renseignements au sujet du FPI PRO, veuillez visiter son site Web à https://proreit.com.

Mesures non conformes aux IFRS

Les états financiers consolidés du FPI sont établis conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »), telles qu'elles sont publiées par l'International Accounting Standards Board. Outre les mesures conformes aux IFRS utilisées dans les présentes, la pratique dans le secteur consiste à évaluer la performance des entités de placement immobilier en tenant compte notamment de certaines mesures et de certains ratios non conformes aux IFRS, ainsi que d'autres mesures financières déterminées (collectivement, les « mesures non conformes aux IFRS »). Les mesures marquées d'un « * » dans le présent communiqué désignent des mesures non conformes aux IFRS.

Dans le présent communiqué, le FPI fournit et explique, à titre de complément aux résultats présentés selon les IFRS, i) certaines mesures financières non conformes aux IFRS, notamment : la dette ajustée, le résultat avant intérêts, impôts et amortissement ajusté (le « BAIIA ajusté »), les fonds provenant des activités d'exploitation ajustés, le résultat avant intérêts, impôts et amortissement ajusté annualisé (le « BAIIA ajusté annualisé »), les fonds provenant des activités d'exploitation, la valeur comptable brute, la valeur de l'actif net, le REN des immeubles comparables et ii) certains ratios non conformes aux IFRS, y compris : le ratio dette ajustée/BAIIA ajusté annualisé, la dette ajustée en pourcentage de la valeur comptable brute, le ratio de distribution des fonds provenant des activités d'exploitation ajustés de base, le ratio de distribution des fonds provenant des activités d'exploitation ajustés dilués, les fonds provenant des activités d'exploitation ajustés de base par part, les fonds provenant des activités d'exploitation ajustés dilués par part, le ratio de couverture du service de la dette, le ratio de couverture des intérêts et la valeur de l'actif net par part. Ces mesures non conformes aux IFRS ne sont pas définies par les IFRS et n'ont pas de sens normalisé aux termes de celles-ci. La méthode employée par le FPI pour calculer ces mesures non conformes aux IFRS pourrait différer de celle utilisée par d'autres émetteurs, et ces mesures pourraient ne pas être comparables aux mesures similaires présentées par d'autres fiducies de placement ou émetteurs. La direction du FPI a présenté ces mesures et ces ratios non conformes aux IFRS, puisqu'elle estime qu'elles sont représentatives du rendement d'exploitation et de la performance financière du FPI. Pour obtenir des renseignements sur les mesures comparables les plus proches présentées dans les états financiers de référence du FPI et sur la composition des mesures non conformes aux IFRS, ou pour connaître la façon dont le FPI utilise ces mesures et les raisons pour lesquelles elles fournissent de l'information utile aux investisseurs, on se reportera à la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS » du rapport de gestion du FPI PRO pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2025, daté du 4 mars 2026. Ce rapport de gestion est intégré par renvoi dans le présent communiqué et peut être consulté sur le site Web de SEDAR+, au www.sedarplus.ca, sous le profil du FPI PRO. Le rapprochement de chaque mesure non conforme aux IFRS est présenté ci-après, dans les cas où il y a lieu de le fournir. Les mesures non conformes aux IFRS ne sauraient être considérées comme des substituts du résultat net, des flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation, de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, du total des actifs, du total des capitaux propres ou d'autres mesures comparables conformes aux IFRS en tant qu'indicateurs du rendement, de la liquidité, des flux de trésorerie et de la rentabilité du FPI.

Tableau 2 - Rapprochement du résultat d'exploitation net avec le résultat net et résultat global

(En milliers de dollars canadiens) Trimestre clos le

31 décembre 2025 Trimestre clos le

31 décembre 2024 Exercice clos le

31 décembre 2025 Exercice clos le

31 décembre 2024 Résultat d'exploitation net 16 059 $ 14 653 $ 63 431 $ 58 523 $









Frais généraux et administratifs 1 479 1 408 5 439 5 350 Charge liée au régime incitatif à long terme 1 909 (14) 4 002 2 824 Amortissement des immobilisations corporelles 139 82 593 590 Amortissement des immobilisations incorporelles 61 61 245 245 Charges d'intérêts et coûts de financement 6 255 5 826 24 545 23 173 Distributions - Parts de catégorie B 436 134 1 241 568 Ajustement de la juste valeur - Parts de catégorie B 2 904 (742) 2 493 619 Ajustement de la juste valeur - Immeubles de placement 663 6 665 (11 294) 24 519 Ajustement de la juste valeur - Instruments financiers dérivés 483 (509) 1 738 (839) Autres produits (1 115) (1 123) (4 171) (4 407) Autres charges 602 654 2 209 2 379 Coûts de règlement de la dette 81 332 1 043 1 126 Résultat net et résultat global 2 162 $ 1 879 $ 35 348 $ 2 376 $

Tableau 3 - Rapprochement du REN des immeubles comparables avec le REN

(tels qu'ils sont présentés dans les états financiers consolidés)

(En milliers de dollars canadiens) Trimestre clos le

31 décembre 2025 Trimestre clos le

31 décembre 2024 Exercice clos le

31 décembre 2025 Exercice clos le

31 décembre 2024 Produits tirés des immeubles 26 230 $ 24 883 $ 104 101 $ 99 213 $ Charges d'exploitation des immeubles 10 171 10 230 40 670 40 690 REN (résultat d'exploitation net), tel qu'il est présenté dans les états financiers 16 059 14 653 63 431 58 523 Ajustement des loyers sur une base linéaire (307) (139) (1 079) (477) REN après ajustement des loyers sur une base linéaire 15 752 14 514 62 352 58 046









Provenance du REN :







Acquisitions (1 545) - (5 596) (647) Cessions (82) (1 451) (3 745) (8 306) REN des immeubles comparables1) 14 125 $ 13 063 $ 53 011 $ 49 093 $ Nombre d'immeubles comparables 98 98 97 97

1) Constitue une mesure non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ».

Tableau 4 - Sommaire du REN des immeubles comparables par catégorie d'actifs

(En milliers de dollars canadiens) Trimestre clos le

31 décembre 2025 Trimestre clos le

31 décembre 2024 Exercice clos le

31 décembre 2025 Exercice clos le

31 décembre 2024 Immeubles industriels 12 827 $ 11 760 $ 47 932 $ 44 035 $ Immeubles de commerces de détail 910 881 3 402 3 449 Immeubles de bureaux 388 422 1 677 1 609 REN des immeubles comparables1) 14 125 $ 13 063 $ 53 011 $ 49 093 $

1) Constitue une mesure non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ».

Tableau 5 - Rapprochement des fonds provenant des activités d'exploitation ajustés et des fonds

provenant des activités d'exploitation avec le résultat net et résultat global

(En milliers de dollars canadiens, sauf le nombre de parts et les montants par part et à moins d'indication contraire) Trimestre clos le

31 décembre 2025 Trimestre clos le

31 décembre 2024 Exercice clos le

31 décembre 2025 Exercice clos le

31 décembre 2024 Résultat net et résultat global de la période 2 162 $ 1 879 $ 35 348 $ 2 376 $ Ajouter :







Régime incitatif à long terme 1 084 (669) 1 853 945 Distributions - Parts de catégorie B 436 134 1 241 568 Ajustement de la juste valeur - Immeubles de placement 663 6 665 (11 294) 24 519 Ajustement de la juste valeur - Parts de catégorie B 2 904 (742) 2 493 619 Ajustement de la juste valeur - Instruments financiers dérivés 483 (509) 1 738 (839) Amortissement des immobilisations incorporelles 61 61 245 245 Fonds provenant des activités d'exploitation 1) 7 793 $ 6 819 $ 31 624 $ 28 433 $ Déduire :







Ajustement des loyers sur une base linéaire (307) $ (139) $ (1 079) $ (477) $ Investissements de maintien (72) (87) (399) (353) Frais de location normalisés (1 203) (922) (4 533) (3 570) Ajouter :







Régime incitatif à long terme 825 655 2 149 1 879 Amortissement des coûts de financement 400 346 1 619 1 432 Charge de désactualisation - Débentures convertibles 95 94 379 375 Coûts de règlement de la dette 81 332 1 043 1 126 Fonds provenant des activités d'exploitation ajustés1) 7 612 $ 7 098 $ 30 803 $ 28 845 $ Fonds provenant des activités d'exploitation de base par part1) 2) 0,1161 $ 0,1125 $ 0,4891 $ 0,4690 $ Fonds provenant des activités d'exploitation dilués par part1) 2) 0,1148 $ 0,1113 $ 0,4800 $ 0,4646 $ Fonds provenant des activités d'exploitation ajustés de base par part1) 2) 0,1134 $ 0,1171 $ 0,4764 $ 0,4758 $ Fonds provenant des activités d'exploitation ajustés dilués par part1) 2) 0,1122 $ 0,1159 $ 0,4676 $ 0,4713 $ Distributions déclarées par part et par part de catégorie B 0,1125 $ 0,1125 $ 0,4500 $ 0,4500 $ Ratio de distribution des fonds provenant des activités d'exploitation ajustés de base1) 99,1 % 96,1 % 94,5 % 94,6 % Ratio de distribution des fonds provenant des activités d'exploitation ajustés dilués1) 100,3 % 97,1 % 96,2 % 95,5 % Nombre de parts moyen pondéré de base2) 3) 67 142 798 60 634 909 64 664 039 60 627 925 Nombre de parts moyen pondéré dilué2) 3) 67 864 045 61 251 790 65 880 324 61 197 011

1) Constitue une mesure non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ». 2) Les fonds provenant des activités d'exploitation et les fonds provenant des activités d'exploitation ajustés par part sont obtenus en les divisant par le nombre moyen pondéré total de parts de base ou diluées, selon le cas, auquel on ajoute le nombre moyen pondéré de parts de catégorie B en circulation au cours de la période. 3) Le total des parts de base est composé de parts de fiducie et de parts de catégorie B. Le total des parts diluées comprend aussi les parts de fiducie visées par les droits différés à la valeur de parts et les parts de fiducie visées par les droits à la valeur de parts temporairement incessibles qui sont attribuées dans le cadre du régime incitatif à long terme du FPI.

Tableau 6 - Rapprochement du BAIIA ajusté avec le résultat net et le résultat global

(En milliers de dollars canadiens) Trimestre clos le

31 décembre 2025 Trimestre clos le

31 décembre 2024 Exercice clos le

31 décembre 2025 Exercice clos le

31 décembre 2024 Résultat net et résultat global 2 162 $ 1 879 $ 35 348 $ 2 376 $ Charges d'intérêts et coûts de financement 6 255 5 826 24 545 23 173 Amortissement des immobilisations corporelles 139 82 593 590 Amortissement des immobilisations incorporelles 61 61 245 245 Ajustement de la juste valeur - Parts de catégorie B 2 904 (742) 2 493 619 Ajustement de la juste valeur - Immeubles de placement 663 6 665 (11 294) 24 519 Ajustement de la juste valeur - Instruments financiers dérivés 483 (509) 1 738 (839) Distributions - Parts de catégorie B 436 134 1 241 568 Loyers comptabilisés selon la méthode linéaire (307) (139) (1 079) (477) Charge liée au régime incitatif à long terme 1 909 (14) 4 002 2 824 Coûts de règlement de la dette 81 332 1 043 1 126 BAIIA ajusté1) 14 786 $ 13 575 $ 58 875 $ 54 724 $ BAIIA ajusté annualisé1) 59 144 $ 54 300 $ 58 875 $ 54 724 $

1) Constitue une mesure non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ».

Tableau 7 - Calcul du ratio dette ajustée/BAIIA ajusté annualisé

(En milliers de dollars canadiens) Trimestre clos le

31 décembre 2025 Trimestre clos le

31 décembre 2024 Exercice clos le

31 décembre 2025 Exercice clos le

31 décembre 2024 Dette ajustée1) 527 162 $ 503 436 $ 527 162 $ 503 436 $









BAIIA ajusté1) 14 786 $ 13 575 $ 58 875 $ 54 724 $ BAIIA ajusté annualisé1) 59 144 $ 54 300 $ 58 875 $ 54 724 $ Ratio dette ajustée/BAIIA ajusté annualisé1) 8,9x 9,3x 9,0x 9,2x

1) Constitue une mesure non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ».

Tableau 8 - Calcul du ratio de couverture des intérêts

(En milliers de dollars canadiens) Trimestre clos le

31 décembre 2025 Trimestre clos le

31 décembre 2024 Exercice clos le

31 décembre 2025 Exercice clos le

31 décembre 2024 BAIIA ajusté1) 14 786 $ 13 575 $ 58 875 $ 54 724 $









Charge d'intérêts 5 865 $ 5 514 $ 22 932 $ 21 955 $ Ratio de couverture des intérêts1) 2,5x 2,5x 2,6x 2,5x

1) Constitue une mesure non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ».

Tableau 9 - Calcul du ratio de couverture du service de la dette

(En milliers de dollars canadiens) Trimestre clos le

31 décembre 2025 Trimestre clos le

31 décembre 2024 Exercice clos le

31 décembre 2025 Exercice clos le

31 décembre 2024 BAIIA ajusté1) 14 786 $ 13 575 $ 58 875 $ 54 724 $ Charge d'intérêts 5 865 5 514 22 932 21 955 Remboursements de capital 3 081 3 102 12 730 12 380 Obligations au titre du service de la dette 8 946 $ 8 616 $ 35 662 $ 34 335 $ Ratio de couverture du service de la dette1) 1,7x 1,6x 1,7x 1,6x

1) Constitue une mesure non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ».

Tableau 10 - Calcul de la valeur comptable brute, de la dette ajustée et de la dette ajustée en pourcentage de la valeur comptable brute

(En milliers de dollars canadiens, sauf le nombre de parts et les montants par part et à moins d'indication contraire) Trimestre

clos le

31 décembre

2025 Trimestre

clos le

30 septembre

2025 Trimestre

clos le

30 juin

2025 Trimestre

clos le

31 mars

2025 Trimestre

clos le

31 décembre

2024 Trimestre

clos le

30 septembre

2024 Trimestre

clos le

30 juin

2024 Trimestre

clos le

31 mars

2024 Total de l'actif, y compris les immeubles de placement présentés à la juste valeur 1 076 937 $ 1 083 723 $ 1 110 963 $ 1 005 147 $ 997 762 $ 1 003 747 $ 990 199 $ 1 001 575 $ Cumul des amortissements sur les immobilisations corporelles et incorporelles 4 178 4 649 4 441 4 230 4 011 3 867 3 649 3 409 Valeur comptable brute1) 1 081 115 $ 1 088 372 $ 1 115 404 $ 1 009 377 $ 1 001 773 $ 1 007 614 $ 993 848 $ 1 004 984 $

















Dette (tranche courante et tranche non courante), telle qu'elle est présentée dans les états financiers 525 014 531 143 562 426 495 048 498 571 501 064 486 646 493 624 Éléments de rapprochement :















Coûts de financement non amortis 3 431 3 779 3 917 3 777 4 030 4 369 4 541 4 721 Cumul de la charge de désactualisation - Débentures convertibles2) (971) (876) (781) (687) (592) (498) (404) (310) Cumul de l'ajustement de la juste valeur - Instruments financiers dérivés2) (312) 171 480 1 565 1 427 917 1 602 (918)

















Dette ajustée1) 527 162 $ 534 217 $ 566 042 $ 499 703 $ 503 436 $ 505 852 $ 492 385 $ 497 117 $

















Dette ajustée en pourcentage de la valeur comptable brute1) 48,8 % 49,1 % 50,7 % 49,5 % 50,3 % 50,2 % 49,5 % 49,5 %

1) Constitue une mesure non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ». 2) Représente les montants cumulatifs depuis l'émission des débentures convertibles le 26 mai 2023. 3) Représente les montants cumulatifs depuis l'émission des débentures convertibles le 26 mai 2023 et la conclusion du swap de taux d'intérêt le 26 juin 2025.

Tableau 11 - Calcul de la valeur de l'actif net et de la valeur de l'actif net par part

(En milliers de dollars canadiens, sauf le nombre de parts et les montants par part et à moins d'indication contraire) Trimestre

clos le

31 décembre

2025 Trimestre

clos le

30 septembre

2025 Trimestre

clos le

30 juin

2025 Trimestre

clos le

31 mars

2025 Trimestre

clos le

31 décembre

2024 Trimestre

clos le

30 septembre

2024 Trimestre

clos le

30 juin

2024 Trimestre

clos le

31 mars

2024 Total des capitaux propres attribuables aux porteurs de parts, tel qu'il est présenté dans les états financiers consolidés 496 892 $ 499 716 $ 493 934 $ 472 994 $ 464 647 $ 469 455 $ 472 812 $ 472 075 $ Ajustement au titre des parts de catégorie B 25 366 22 462 21 958 6 024 6 288 7 030 5 773 7 434 Valeur de l'actif net1) 522 258 $ 522 178 $ 515 892 $ 479 018 $ 470 935 $ 476 485 $ 478 585 $ 479 509 $ Total des parts et des parts de catégorie B en circulation 67 431 683 67 086 522 67 086 522 60 634 909 60 634 909 60 634 909 60 634 909 60 634 909 Valeur de l'actif net par part1) 7,74 $ 7,78 $ 7,69 $ 7,90 $ 7,77 $ 7,86 $ 7,89 $ 7,91 $

1) Constitue une mesure non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ».

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs et des informations prospectives (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des énoncés portant sur certaines attentes et projections, certains plans de croissance ou d'autres informations relatives à la stratégie d'affaires et aux plans du FPI. Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes dont plusieurs sont indépendants de la volonté du FPI, et en conséquence desquels les résultats et événements réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués, explicitement ou implicitement, dans les énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué portent notamment sur l'exécution par le FPI PRO de sa stratégie de croissance, sur sa performance financière et opérationnelle future, de même que sur l'atteinte de ses objectifs à moyen terme. Les objectifs du FPI PRO et les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses, notamment celles voulant que i) le FPI PRO obtiendra du financement à des conditions favorables; ii) le niveau d'endettement futur du FPI PRO et son potentiel de croissance futur correspondront à ses attentes actuelles; iii) qu'aucune modification aux lois fiscales ne nuira à la capacité de financement ou aux activités du FPI PRO; iv) l'incidence de la conjoncture économique et de la conjoncture financière mondiale actuelles sur les activités du FPI PRO, dont sa capacité de financement et la valeur de son actif, correspondra à ses attentes actuelles; v) le rendement des placements du FPI PRO au Canada sera conforme aux attentes actuelles du FPI PRO et vi) les marchés financiers procureront au FPI PRO un accès à des titres de capitaux propres et/ou d'emprunt.

Les objectifs à moyen terme du FPI PRO, présentés sous la rubrique « Stratégie », sont fondés sur sa stratégie et son plan d'affaires actuels et ne constituent pas une prévision des résultats futurs. Les objectifs à moyen terme tiennent compte de la croissance historique et de certaines hypothèses, notamment i) la conjoncture mondiale des marchés financiers, ii) l'accès aux capitaux, iii) l'exposition aux fluctuations des taux d'intérêt, iv) la disponibilité d'immeubles industriels de grande qualité en vue d'acquisitions, et v) la capacité de financer des acquisitions de façon à apporter de la valeur.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont visés expressément par cette mise en garde. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont à jour à la date de ce dernier. Le FPI ne s'engage pas à mettre à jour l'information prospective pour tenir compte, notamment, d'une nouvelle information ou de nouveaux événements, à moins que la loi ne l'y oblige.

Des renseignements supplémentaires sur ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle la plus récente du FPI PRO et à la rubrique « Risques et incertitudes » de son rapport de gestion pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2025. On trouvera ces documents sous le profil du FPI PRO sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca.

