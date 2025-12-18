MONTRÉAL, le 18 déc. 2025 /CNW/ - Le Fonds de placement immobilier PRO (le « FPI PRO » ou le « FPI ») (TSX: PRV.UN) a annoncé aujourd'hui l'acquisition, auprès de Parkit Enterprise Inc. (TSXV : PKT) (« Parkit »), d'une participation de 100 % dans un immeuble industriel de grande qualité situé à Winnipeg, au Manitoba. L'acquisition de cet immeuble d'une superficie locative brute totale de 24 665 pieds carrés a été réalisée au prix de 5,4 millions de dollars (compte non tenu des frais de clôture), ce qui correspond à environ 217 $ le pied carré et à un taux de capitalisation d'environ 6,5 % (l'« Opération »).

« Cette acquisition relutive d'un immeuble industriel renforce notre position sur le marché de Winnipeg où nous figurons parmi les trois plus importants propriétaires d'immeubles industriels1 », a déclaré le président et chef de la direction du FPI PRO, Gordon Lawlor. « Cette opération met également en évidence la valeur de notre relation stratégique avec Parkit et notre engagement commun à créer des occasions de croissance à long terme pour nos porteurs de parts », a ajouté M. Lawlor.

Une tranche d'environ 2,1 millions de dollars du prix d'achat a été réglée par l'émission en faveur de Parkit de 345 161 parts de fiducie du FPI PRO, au prix de 6,20 $ la part.

1 Information publiée le 22 octobre 2025 par Capital Commercial Investment Services.

Immeuble destiné à l'industrie légère à un seul locataire

Situé au 555 Camiel Sys Street, dans le parc industriel St. Boniface, à Winnipeg, cet immeuble est une installation de transbordement à un seul locataire dont la superficie locative brute totale est de 24 665 pieds carrés et qui bénéficie d'un excellent accès aux principales voies de transport. Il est occupé dans son intégralité par une société nationale du secteur de la logistique, dont le bail à long terme prévoit des augmentations de loyer annuelles et une option de renouvellement.

Avec cette acquisition, le portefeuille d'immeubles à petite et moyenne superficie du FPI PRO à Winnipeg comporte maintenant 23 immeubles (y compris une parcelle de terrain en voie d'aménagement) dont la superficie locative brute totale est d'environ 1,3 million de pieds carrés.

Financement de l'opération

Le prix d'achat de 5,4 millions de dollars (compte non tenu des frais de clôture) a été réglé au moyen de liquidités provenant d'une majoration de 3,5 millions de dollars de la facilité de crédit non renouvelable garantie sur trois ans de 63 millions de dollars (assortie d'une option de renouvellement de deux périodes successives d'un an), précédemment annoncée, portant intérêt à un taux de swap fixe sur cinq ans de 4,55 %, ainsi qu'au moyen de l'émission, en faveur de Parkit, de parts de fiducie d'une valeur de 2,1 millions de dollars.

À propos du Fonds de placement immobilier PRO

Fondé en 2013, le FPI PRO (TSX : PRV.UN) est une fiducie de placement immobilier à capital variable non constituée en personne morale dont le mandat principal est de détenir et d'exploiter un portefeuille d'immeubles de grande qualité destinés à l'industrie légère au Canada. Présent dans des marchés primaires et secondaires solides, le FPI PRO s'engage à faire en sorte que ses porteurs de parts puissent profiter de flux de trésorerie stables, d'une croissance disciplinée et d'une valeur à long terme. Pour plus de renseignements au sujet du FPI PRO, veuillez visiter son site Web à https://proreit.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés et des renseignements prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation en valeurs mobilières applicable, notamment des énoncés portant sur des attentes, des projections, des plans de croissance et d'autres informations se rapportant à la stratégie d'affaires et aux plans futurs du FPI. Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et comportent de nombreux risques et incertitudes, dont plusieurs sont indépendants de la volonté du FPI PRO et peuvent faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent considérablement de ceux qui sont indiqués, explicitement ou implicitement, dans les énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué se rapportent notamment à l'exécution de la stratégie du FPI PRO et à l'incidence de l'Opération sur le portefeuille du FPI. Les objectifs et les énoncés prospectifs du FPI PRO sont fondés sur certaines hypothèses, notamment celles selon lesquelles i) le FPI PRO obtiendra du financement à des conditions favorables, ii) le niveau d'endettement futur du FPI PRO et son potentiel de croissance future correspondront toujours à ses attentes actuelles, iii) aucune modification apportée aux lois fiscales ne nuira à la capacité de financement du FPI PRO ni à ses activités, iv) l'incidence de la conjoncture économique et de la conjoncture financière mondiale actuelles sur les activités du FPI PRO, dont sa capacité à obtenir du financement et la valeur de ses actifs, correspondra toujours à ses attentes actuelles, v) le rendement des placements du FPI PRO au Canada sera conforme aux attentes actuelles du FPI PRO et vi) le FPI PRO aura facilement accès aux marchés des titres de capitaux propres et/ou des titres de créance.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué doivent être lus à la lumière de la présente mise en garde. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont présentés en date du présent communiqué. Le FPI PRO ne s'engage pas à mettre à jour l'information prospective par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf si la loi l'exige.

Des renseignements supplémentaires sur ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle la plus récente du FPI PRO, qui peut être consultée sous le profil du FPI PRO sur SEDAR+, à www.sedarplus.ca.

Renseignements supplémentaires : Relations avec les investisseurs : Fonds de placement immobilier PRO, Gordon G. Lawlor, CPA, Président et chef de la direction, 514 933‑9552; Fonds de placement immobilier PRO, Alison J. Schafer, CPA, Chef des finances et secrétaire, 514 933‑9552