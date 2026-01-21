MONTRÉAL, le 21 janv. 2026 /CNW/ - Le Fonds de placement immobilier PRO (le « FPI PRO » ou le « FPI ») (TSX : PRV.UN) a annoncé aujourd'hui qu'une distribution en espèces de 0,0375 $ par part de fiducie du FPI pour le mois de janvier 2026 (0,45 $ sur une base annualisée) sera versée le 17 février 2026 aux porteurs de parts inscrits au 30 janvier 2026.

À propos du FPI PRO

Fondé en 2013, le FPI PRO (TSX : PRV.UN) est une fiducie de placement immobilier à capital variable non constituée en personne morale dont le mandat principal est de détenir et d'exploiter un portefeuille d'immeubles de grande qualité destinés à l'industrie légère au Canada. Présent dans des marchés primaires et secondaires solides, le FPI PRO s'engage à faire en sorte que ses porteurs de parts puissent profiter de flux de trésorerie stables, d'une croissance disciplinée et d'une valeur à long terme.

Pour plus de renseignements au sujet du FPI PRO, veuillez visiter son site Web à https://proreit.com.

SOURCE FPI PRO

Renseignements supplémentaires : Fonds de placement immobilier PRO, Gordon G. Lawlor, CPA, Président et chef de la direction, 514 933‑9552 ; Fonds de placement immobilier PRO, Alison J. Schafer, CPA, Chef des finances et secrétaire, 514 933‑9552