MONTRÉAL, le 3 juin 2026 /CNW/ - Le Fonds de placement immobilier PRO (le « FPI PRO » ou le « FPI ») (TSX: PRV.UN) a le plaisir d'annoncer le résultat du vote tenu dans le cadre de son assemblée annuelle des porteurs de parts qui a eu lieu le 2 juin 2026, à Montréal, au Québec.
Au total, les porteurs d'environ 39,79 % des parts comportant droit de vote émises et en circulation du FPI ont participé en personne ou par procuration à l'assemblée, et chacun des dix candidats à l'élection à un poste de fiduciaire a été élu. En fonction des procurations reçues avant l'assemblée, chaque fiduciaire a été élu à une majorité substantielle, comme suit :
|
Fiduciaire
|
Voix en faveur
|
Pourcentage
|
Abstention
|
Pourcentage
|
James W. Beckerleg
|
26 601 939
|
99,66 %
|
92 111
|
0,34 %
|
Vincent Chiara
|
26 640 127
|
99,80 %
|
53 923
|
0,20 %
|
Martin Coté
|
26 350 267
|
98,71 %
|
343 783
|
1,29 %
|
Shenoor Jadavji
|
26 227 594
|
98,25 %
|
466 456
|
1,75 %
|
Gordon G. Lawlor
|
26 606 642
|
99,67 %
|
87 408
|
0,33 %
|
Kenrick McKinnon
|
26 596 539
|
99,64 %
|
97 511
|
0,36 %
|
Christine Pound
|
26 235 827
|
98,28 %
|
458 223
|
1,72 %
|
Steven Scott
|
26 559 252
|
99,50 %
|
134 798
|
0,50 %
|
Deborah Shaffner
|
26 594 218
|
99,63 %
|
99 832
|
0,37 %
|
Ronald E. Smith
|
26 345 220
|
98,69 %
|
348 830
|
1,31 %
À l'assemblée, le mandat de l'auditeur externe a également été renouvelé. Le résultat définitif du vote sur toutes les questions qui ont fait l'objet d'un vote à l'assemblée sera affiché sous le profil du FPI PRO sur SEDAR+ à www.sedarplus.com.
À propos du FPI PRO
Fondé en 2013, le FPI PRO (TSX : PRV.UN) est un fonds de placement immobilier industriel canadien qui détient et exploite un portefeuille d'immeubles de grande qualité. Implanté au sein de marchés canadiens primaires et secondaires robustes, le FPI PRO vise à générer des flux de trésorerie stables, une croissance disciplinée et une valeur à long terme pour ses porteurs de parts.
Pour plus de renseignements au sujet du FPI PRO, veuillez visiter son site Web à https://proreit.com.
SOURCE FPI PRO
Renseignements supplémentaires : Fonds de placement immobilier PRO, Gordon G. Lawlor, CPA, Président et chef de la direction, 514 933‑9552; Fonds de placement immobilier PRO, Alison J. Schafer, CPA, Chef des finances et secrétaire, 514 933‑9552
Partager cet article