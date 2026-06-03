MONTRÉAL, le 3 juin 2026 /CNW/ - Le Fonds de placement immobilier PRO (le « FPI PRO » ou le « FPI ») (TSX: PRV.UN) a le plaisir d'annoncer le résultat du vote tenu dans le cadre de son assemblée annuelle des porteurs de parts qui a eu lieu le 2 juin 2026, à Montréal, au Québec.

Au total, les porteurs d'environ 39,79 % des parts comportant droit de vote émises et en circulation du FPI ont participé en personne ou par procuration à l'assemblée, et chacun des dix candidats à l'élection à un poste de fiduciaire a été élu. En fonction des procurations reçues avant l'assemblée, chaque fiduciaire a été élu à une majorité substantielle, comme suit :

Fiduciaire Voix en faveur Pourcentage

des voix en

faveur Abstention Pourcentage

d'abstention James W. Beckerleg 26 601 939 99,66 % 92 111 0,34 % Vincent Chiara 26 640 127 99,80 % 53 923 0,20 % Martin Coté 26 350 267 98,71 % 343 783 1,29 % Shenoor Jadavji 26 227 594 98,25 % 466 456 1,75 % Gordon G. Lawlor 26 606 642 99,67 % 87 408 0,33 % Kenrick McKinnon 26 596 539 99,64 % 97 511 0,36 % Christine Pound 26 235 827 98,28 % 458 223 1,72 % Steven Scott 26 559 252 99,50 % 134 798 0,50 % Deborah Shaffner 26 594 218 99,63 % 99 832 0,37 % Ronald E. Smith 26 345 220 98,69 % 348 830 1,31 %

À l'assemblée, le mandat de l'auditeur externe a également été renouvelé. Le résultat définitif du vote sur toutes les questions qui ont fait l'objet d'un vote à l'assemblée sera affiché sous le profil du FPI PRO sur SEDAR+ à www.sedarplus.com.

À propos du FPI PRO

Fondé en 2013, le FPI PRO (TSX : PRV.UN) est un fonds de placement immobilier industriel canadien qui détient et exploite un portefeuille d'immeubles de grande qualité. Implanté au sein de marchés canadiens primaires et secondaires robustes, le FPI PRO vise à générer des flux de trésorerie stables, une croissance disciplinée et une valeur à long terme pour ses porteurs de parts.

Pour plus de renseignements au sujet du FPI PRO, veuillez visiter son site Web à https://proreit.com.

SOURCE FPI PRO

Renseignements supplémentaires : Fonds de placement immobilier PRO, Gordon G. Lawlor, CPA, Président et chef de la direction, 514 933‑9552; Fonds de placement immobilier PRO, Alison J. Schafer, CPA, Chef des finances et secrétaire, 514 933‑9552