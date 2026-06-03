LE FPI PRO ANNONCE LE RÉSULTAT DU VOTE English

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FPI PRO

03 juin, 2026, 07:02 ET

MONTRÉAL, le 3 juin 2026 /CNW/ - Le Fonds de placement immobilier PRO (le « FPI PRO » ou le « FPI ») (TSX: PRV.UN) a le plaisir d'annoncer le résultat du vote tenu dans le cadre de son assemblée annuelle des porteurs de parts qui a eu lieu le 2 juin 2026, à Montréal, au Québec.

Au total, les porteurs d'environ 39,79 % des parts comportant droit de vote émises et en circulation du FPI ont participé en personne ou par procuration à l'assemblée, et chacun des dix candidats à l'élection à un poste de fiduciaire a été élu. En fonction des procurations reçues avant l'assemblée, chaque fiduciaire a été élu à une majorité substantielle, comme suit :

Fiduciaire

Voix en faveur

Pourcentage
des voix en
faveur

Abstention

Pourcentage
d'abstention

James W. Beckerleg

26 601 939

99,66 %

92 111

0,34 %

Vincent Chiara

26 640 127

99,80 %

53 923

0,20 %

Martin Coté

26 350 267

98,71 %

343 783

1,29 %

Shenoor Jadavji

26 227 594

98,25 %

466 456

1,75 %

Gordon G. Lawlor

26 606 642

99,67 %

87 408

0,33 %

Kenrick McKinnon

26 596 539

99,64 %

97 511

0,36 %

Christine Pound

26 235 827

98,28 %

458 223

1,72 %

Steven Scott

26 559 252

99,50 %

134 798

0,50 %

Deborah Shaffner

26 594 218

99,63 %

99 832

0,37 %

Ronald E. Smith

26 345 220

98,69 %

348 830

1,31 %

À l'assemblée, le mandat de l'auditeur externe a également été renouvelé. Le résultat définitif du vote sur toutes les questions qui ont fait l'objet d'un vote à l'assemblée sera affiché sous le profil du FPI PRO sur SEDAR+ à www.sedarplus.com.

À propos du FPI PRO

Fondé en 2013, le FPI PRO (TSX : PRV.UN) est un fonds de placement immobilier industriel canadien qui détient et exploite un portefeuille d'immeubles de grande qualité. Implanté au sein de marchés canadiens primaires et secondaires robustes, le FPI PRO vise à générer des flux de trésorerie stables, une croissance disciplinée et une valeur à long terme pour ses porteurs de parts.

Pour plus de renseignements au sujet du FPI PRO, veuillez visiter son site Web à https://proreit.com.

SOURCE FPI PRO

Renseignements supplémentaires : Fonds de placement immobilier PRO, Gordon G. Lawlor, CPA, Président et chef de la direction, 514 933‑9552; Fonds de placement immobilier PRO, Alison J. Schafer, CPA, Chef des finances et secrétaire, 514 933‑9552

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