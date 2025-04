SAO PAULO, 3 avril 2025 /CNW/ -- Le forum économique et commercial Chine-Brésil, qui a eu lieu à Sao Paulo, au Brésil, le 28 mars a réuni des hauts fonctionnaires et des chefs d'entreprise des deux pays. Parmi les conférenciers de marque, mentionnons Ren Hongbin, président du Conseil chinois de promotion du commerce international, Luiz Augusto de Castro Neves, président du conseil commercial Brésil-Chine, et Yu Peng, consul général de la Chine à Sao Paulo.

Ren Hongbin, président du Conseil chinois de promotion du commerce international, a prononcé un discours lors du forum de coopération économique et commerciale Chine-Brésil, réclamant la coopération bilatérale entre la Chine et le Brésil avec de nouvelles possibilités d’explorer lors de la troisième China International Supply Chain Expo. (PRNewsfoto/China International Supply Chain Expo)

Dans son discours, Ren Hongbin a souligné le partenariat durable entre la Chine et le Brésil, soulignant l'engagement du Conseil chinois de promotion du commerce international à élargir la collaboration économique dans le cadre de la Belt and Road Initiative (BRI). À la tête d'une délégation d'entrepreneurs chinois, il a participé à des discussions de haut niveau avec le vice-président brésilien Geraldo Alckmin, explorant de nouvelles possibilités en matière d'intégration industrielle, de résilience de la chaîne d'approvisionnement et d'innovation multilatérale. La Chine a réaffirmé son soutien à la présidence brésilienne des BRICS en 2024 et à l'objectif commun de 50 années glorieuses de coopération et de solidarité bilatérales efficaces entre les pays du Sud.

Les participants brésiliens ont insisté sur la résilience et les forces complémentaires des liens économiques entre les deux pays face aux défis mondiaux, y compris la montée du protectionnisme, les transitions liées aux changements climatiques et les perturbations technologiques. Des occasions clés ont été ciblées dans les domaines de l'énergie verte, des industries de grande valeur et des chaînes d'approvisionnement intégrées, invitant les entreprises à tirer parti de plateformes comme la China International Supply Chain Expo (CISCE) pour faire progresser la croissance durable.

Organisé conjointement par le Conseil chinois de promotion du commerce international et le conseil commercial Brésil-Chine, le forum a attiré plus de 100 délégués d'organismes commerciaux, de chambres de commerce et d'entreprises, ce qui a abouti à des accords sur place d'une valeur de plus de 2 milliards de dollars américains couvrant les domaines de l'agriculture, de l'exploitation minière et de la participation de la CISCE.

Au cours de la visite, Ren Hongbin a dirigé une délégation de plus de 40 entreprises représentant des secteurs clés, dont l'agriculture, la transformation alimentaire, les finances, les infrastructures, l'énergie, les télécommunications et les soins de santé. La délégation a participé à des discussions stratégiques avec le gouvernement et des chefs d'entreprise du Brésil, tout en visitant des entreprises locales pour cerner et saisir les occasions de collaboration.

