Le Forum des PDG de l'APEC en Chine s'ouvrira en marge du Salon international chinois de la chaîne d'approvisionnement, renforçant ainsi la coopération dans la région Asie-Pacifique

PÉKIN, 16 juin 2026 /CNW/ - Le Forum des PDG de l'APEC en Chine, organisé par le Conseil chinois pour la promotion du commerce international (CCPIT), événement phare du monde des affaires qui coïncide avec l'Année de la Chine à l'APEC, se tiendra à Pékin le 21 juin, la veille de l'ouverture du quatrième Salon international chinois de la chaîne d'approvisionnement (CISCE).

FORUM DES PDG DE L'APEC EN CHINE 2026

Sous le thème « Ouverture, connectivité, synergie : relier l'Asie-Pacifique pour un avenir commun », ce forum comprendra une cérémonie d'ouverture et trois tables rondes. Des hauts responsables issus du Conseil consultatif des entreprises de l'APEC (ABAC), du Secrétariat de l'APEC, d'organismes gouvernementaux chinois et d'entreprises figurant au classement Fortune Global 500 aborderont des questions clés, telles que l'intégration économique régionale, la connectivité et l'innovation numérique.

Ce forum servira également de vitrine et dressera un bilan à mi-parcours des réalisations du monde des affaires au cours de l'Année de la Chine à l'APEC. Il mettra en avant les principaux résultats de la récente réunion de l'ABAC au Mexique, notamment la déclaration de l'ABAC sur la zone de libre-échange de l'Asie-Pacifique et la déclaration de l'ABAC sur la connectivité, préparant le terrain pour des recommandations de politique publique qui seront soumises à la réunion des dirigeants économiques de l'APEC.

Ce forum sera organisé en étroite collaboration avec la quatrième édition du Salon international chinois de la chaîne d'approvisionnement. Les représentants des entreprises participant au forum visiteront le salon, échangeront avec les exposants, prendront part à des activités de mise en relation commerciale et engageront des discussions portant sur la coopération au sein de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Cet accord permettra en outre de consolider les résultats obtenus par la communauté d'affaires de l'APEC et de mettre en avant le rôle du secteur privé chinois dans la promotion de l'intégration économique de la région Asie-Pacifique, le soutien à une économie régionale ouverte et le renforcement de la coopération industrielle et des chaînes d'approvisionnement.

Pour en savoir plus sur le prochain Forum des PDG de l'APEC en Chine, visitez le site https://fr.ccpit.org/.

SOURCE China International Supply Chain Expo

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