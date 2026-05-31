L'Australie est nommée pour la première fois pays d'honneur invité ; les régions françaises et italiennes font leurs débuts en tant que provinces invitées internationales

PÉKIN, le 31 mai 2026 /CNW/ -- La 4e China International Supply Chain Expo (CISCE), qui se tiendra à Pékin du 22 au 26 juin, devrait atteindre des niveaux records de participation internationale et de portée mondiale, selon Li Xingqian, vice-président du Conseil chinois pour la promotion du commerce international (CCPIT).

L’Australie nommée pour la première fois pays d’honneur invité (PRNewsfoto/China International Supply Chain Expo)

L'Australie sera le pays d'honneur invité pour la première fois. Cette initiative marque la première participation officielle de l'Australie à l'Expo à l'échelle nationale et reflète la notoriété internationale croissante de la CISCE. Cinq grandes organisations internationales reviennent en tant que partenaires de soutien : la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), la Commission du droit commercial international des Nations unies (CNUDCI), l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), le Centre du commerce international (CCI) et la Chambre de commerce internationale (CCI).

Cette année, l'expo présentera également pour la première fois un programme international Guest Province. La région Auvergne-Rhône-Alpes en France et la région Ligurie en Italie ont été nommées les premières provinces invitées internationales, apparaissant aux côtés des provinces invitées chinoises, Anhui et Hainan.

Anhui mettra l'accent sur l'innovation scientifico-technologique et la fabrication de pointe, en mettant l'accent sur les industries émergentes, notamment les véhicules électriques connectés intelligents, les technologies de l'information de nouvelle génération, l'intelligence artificielle, la fabrication d'équipement haut de gamme, les matériaux de pointe et l'aviation à basse altitude. Hainan, qui sert de province invitée pendant la première année d'opérations douanières indépendantes pour le port de libre-échange de Hainan, présentera un aperçu complet du développement du port de libre-échange. La province mettra l'accent sur les chaînes d'approvisionnement modernes du secteur des services, l'innovation institutionnelle et les possibilités de coopération internationale dans la chaîne d'approvisionnement liées au port de libre-échange.

À ce jour, des exposants représentant 85 pays, régions et organisations internationales ont confirmé leur participation. Les exposants internationaux représentent maintenant 36,5 % de tous les exposants, tandis que les entreprises du Fortune Global 500 et les chefs de file de l'industrie représentent plus de 65 % des participants. Plus de 150 délégations internationales ont confirmé leur intention de se rendre en Chine pour des réunions et des discussions d'affaires, le nombre et le profil des délégations participantes devant dépasser l'édition précédente.

La cérémonie d'ouverture aura lieu le 22 juin en matinée. Les participants diffuseront également conjointement la 4e initiative de la CISCE à Pékin pendant l'événement.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : China International Supply Chain Expo.

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SOURCE China International Supply Chain Expo

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