VIENNE, 20 mars 2025 /CNW/ - Le forum de coopération économique et commerciale Chine-Autriche s'est tenu à Vienne, en Autriche, en même temps qu'une opération de promotion de la troisième édition de l'exposition internationale de la chaîne d'approvisionnement de Chine (« CISCE »). Cette rencontre a rassemblé plus de 200 représentants d'agences de promotion du commerce et de l'investissement, d'associations professionnelles et d'entreprises chinoises et autrichiennes. Au cours du forum, le China International Exhibition Center Group a mis l'accent sur la prochaine CISCE et a conclu des accords de coopération avec des institutions et des entreprises autrichiennes de premier plan.

Le forum de coopération économique et commerciale Chine-Autriche et la promotion de la troisième CISCE ont eu lieu à Vienne (PRNewsfoto/China International Supply Chain Expo)

Ren Hongbin, président du Conseil chinois pour la promotion du commerce international (« CCPIT »), a salué les récents progrès de la collaboration sino-autrichienne dans de multiples secteurs. Il a souligné la volonté de la Chine de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires autrichiens afin de tirer parti de leurs atouts complémentaires en matière de ressources et de cadres industriels. M. Ren a également encouragé les entreprises des deux pays à explorer de nouvelles possibilités d'expansion commerciale et a invité les entreprises et les institutions autrichiennes à participer à latroisième CISCE.

Christoph Matznetter, vice-président de la Chambre économique fédérale autrichienne, et Qi Mei, ambassadeur de Chine en Autriche, ont assisté à l'événement, parmi d'autres invités de marque.

Le représentant autrichien, Christoph Matznetter, a fait remarquer que ce forum représentait le premier événement économique et commercial important entre l'Autriche et la Chine depuis l'entrée en fonction du nouveau gouvernement autrichien, soulignant ainsi son rôle crucial dans le renforcement des relations bilatérales. Il a affirmé que la Chine était un partenaire fiable et a salué la CISCE comme une exposition de premier plan dédiée au renforcement de la coopération industrielle internationale et de la chaîne d'approvisionnement. Il a également exprimé son optimisme quant à l'élargissement de la coopération afin de relever les défis mondiaux et de faire respecter les normes commerciales internationales.

L'exposition internationale de la chaîne d'approvisionnement de Chine, reconnue comme la première exposition nationale au monde consacrée aux chaînes d'approvisionnement, vise à faciliter l'intégration des secteurs en amont, en aval et en milieu de chaîne, à mettre en relation des entreprises de toutes tailles, à encourager la collaboration entre l'industrie, les universités et les instituts de recherche, tout en renforçant l'interaction entre les entreprises chinoises et multinationales. Sur le thème Connecter le monde pour un avenir commun, elle s'est imposée comme une plateforme essentielle pour renforcer la coopération internationale dans les chaînes industrielles et d'approvisionnement. La troisième édition de la CISCE se tiendra du 16 au 20 juillet à Pékin. Des zones d'exposition seront consacrées à la fabrication avancée, à l'énergie propre, aux véhicules intelligents et autres, et plus de 300 entreprises ont d'ores et déjà confirmé leur participation.

Au début de l'année, les événements promotionnels de la CISCE ont eu lieu en Allemagne, en Suisse, au Portugal et au Royaume-Uni afin de renforcer les liens de coopération entre la Chine et les pays européens et d'élargir et d'approfondir les relations économiques et commerciales bilatérales.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2645421/photo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2427202/CISCE_Logo.jpg

SOURCE China International Supply Chain Expo

PERSONNE-RESSOURCE : Ruoyi Liu, [email protected]