Le Fonds Valorisation Bois investit 25 M$ dans Nordic Kraft

La relance de l'usine de Lebel-sur-Quévillon aura un effet structurant pour l'industrie forestière et l'économie québécoise

LEBEL-SUR-QUÉVILLON, QC, le 8 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Pour appuyer la relance de l'usine de pâtes kraft à Lebel-sur-Quévillon, le Fonds Valorisation Bois (FVB) investit 25 millions de dollars dans Nordic Kraft. L'annonce de cet investissement a été faite aujourd'hui lors d'une conférence de presse à laquelle participaient les partenaires financiers.

« Ce projet majeur pour Lebel-sur-Quévillon aura un impact concret dans la vie des gens bien haut delà de la région. Il s’agit d’un projet structurant pour l’ensemble des scieries québécoises qui permet de rééquilibrer la dynamique du du marché des copeaux, et nous sommes fiers de nous y associer. » - Janie Béïque, Fonds de solidarité FTQ (Groupe CNW/Fonds de solidarité FTQ)

Créé par le gouvernement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ, et géré par ce dernier, le FVB appuie financièrement les entreprises du secteur des produits forestiers qui ont un bon potentiel économique à long terme et qui désirent passer à l'ère moderne.

« La relance de l'usine par Nordic Kraft est le résultat de plusieurs années de travail par de nombreuses personnes qui ont à cœur le développement du secteur forestier, a déclaré Janie Béïque, première vice-présidente aux investissements du Fonds de solidarité FTQ. Ce projet majeur pour Lebel-sur-Quévillon aura un impact concret dans la vie des gens bien haut delà de la région. Il s'agit d'un projet structurant pour l'ensemble des scieries québécoises qui permet de rééquilibrer la dynamique du marché des copeaux, et nous sommes fiers de nous y associer. »

« Chantiers Chibougamau est devenu une entreprise partenaire du Fonds de solidarité FTQ pour la première fois en 2011. Grâce à ce projet, nous renouvelons une fois de plus notre confiance dans l'équipe dirigée par Michel Filion, chef de la direction, qui a mené de main de maître ce projet. Sans son dévouement, ce projet ne se réaliserait pas », a poursuivi Dany Pelletier, vice-président aux investissements, Capital structurant, énergie, environnement et mines, du Fonds.

La transaction est assujettie aux conditions normales de clôture.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui fait appel à l'épargne des Québécois. Avec un actif de 15,6 milliards de dollars au 31 mai 2019, le Fonds appuie 215 104 emplois. Le Fonds est partenaire de 3 126 entreprises et compte aujourd'hui plus de 700 000 actionnaires-épargnants.

