Le Fonds Québecor dévoile les noms des producteurs financés par le Programme d'aide à la production télévisuelle

MONTRÉAL, le 12 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration du Fonds Québecor, à la suite des dépôts du 15 et du 30 avril 2019, est fier d'annoncer les noms des producteurs canadiens qui obtiendront un investissement financier dans le cadre de la 38e ronde de financement de son Programme principal d'aide à la production télévisuelle. Pour cette ronde, le Fonds Québecor versera une contribution globale de plus de 2,7 millions $.

De ce montant, 388 361 $ ont été accordés pour le volet de soutien à la production convergente que se partageront les producteurs suivants : Gala Productions inc., URBANIA TV 2802 inc. Les deux productions sélectionnées seront diffusées par les télédiffuseurs canadiens suivants : TFO et Savoir Média. Pour le volet de soutien à la création de propriétés intellectuelles, six projets ont été sélectionnés et se partageront une contribution de 1 552 759 $. Les promoteurs de ces projets sont Productions Pixcom inc., Productions GFP (IX) inc. (Groupe Fair-Play inc.), Carpediem Film & TV inc., Terre Innu, Trio Orange inc., Productions MON FILS inc. (Duo Productions inc.). Les télédiffuseurs qui investissent dans le développement de ces projets sont TVA, AMI-Télé, ICI Radio-Canada, Unis TV, Yoopa (Groupe TVA). Finalement, pour le nouveau volet de soutien à la production de propriétés intellectuelles destinées aux marchés internationaux en collaboration avec le Fonds des Médias du Canada (FMC), cinq projets ont été sélectionnés et se partageront la part du Fonds Québecor, soit une contribution de 774 750 $, à laquelle s'ajoutera la part du FMC. Les producteurs de ces projets sont Productions Pixcom inc., Sphère Média 2016 inc. (DATSIT Sphère inc.) Productions KOTV VII inc., Blachfilms (Films Blach inc.) Mont-Rouge Québec inc. (Productions Casablanca inc.) & Mont-Rouge Acadie inc. (Connections Productions inc.). Les productions sélectionnées seront diffusées par les télédiffuseurs canadiens suivants : ICI Radio-Canada, Groupe TVA, Télé-Québec et Super Écran (Bell Média).

Depuis sa création en 1999, le Fonds Québecor a soutenu avec tous les volets de son Programme d'aide à la production télévisuelle un total de 280 projets touchant 85 producteurs, 48 diffuseurs canadiens et 34 diffuseurs étrangers avec des contributions totalisant plus de 83 millions $.

Au cours de ces années, le Fonds Québecor a octroyé près de 68,5 millions $ pour la composante multiplateforme des projets aidés avec le volet de soutien à la production convergente, ce qui représente 72 % des sommes totales investies en multimédia par les producteurs participants, ainsi que plus de 8,1 millions $ pour la composante télévisuelle de ces mêmes projets, ce qui constitue une aide globale au-delà de 76,6 millions $ pour la production convergente. Sur l'ensemble de ses contributions pour les composantes télévisuelles et multiplateformes, le Fonds Québecor a aidé jusqu'à maintenant des émissions pour enfants et pour jeunes à hauteur de 26 %, des émissions documentaires à hauteur de 24 %, des émissions de variétés et arts de la scène à hauteur de 39 % et des émissions dramatiques à hauteur de 10 % (pourcentages arrondis).

Avec cette 5e ronde de son volet de soutien à la création de propriétés intellectuelles dans le cadre de son Programme d'aide à la production télévisuelle, lancé en mars 2017, le Fonds Québecor a offert des contributions remboursables, totalisant à ce jour plus de 5,8 millions $, à des projets de développement touchant tous les genres d'émissions ayant obtenu l'engagement financier d'un télédiffuseur (EPR) de langue française reconnu.

Avec ce tout nouveau volet de soutien à la production de propriétés intellectuelles destinées aux marchés internationaux dans le cadre de son Programme d'aide à la production télévisuelle, lancé en avril 2019 en partenariat avec le Fonds des Médias du Canada (FMC), le Fonds Québecor offre des contributions remboursables à des producteurs québécois pour augmenter la valeur d'émissions de fiction de langue de française afin de leur permettre de conquérir le marché international.

PROJETS FINANCÉS PAR LE PROGRAMME D'AIDE A LA PRODUCTION TÉLÉVISUELLE

VOLET DE SOUTIEN À LA PRODUCTION CONVERGENTE :

TiDoc'

Gala Productions inc.

Télédiffuseur canadien : TFO

TiDoc' est une série animée qui nous présente un attachant duo : TiDoc', la jeune médecin bienveillante, et Tifou, un caméléon déjanté et hypochondriaque! Dans TiDoc', les enfants de 6 à 9 ans et leurs parents vont découvrir les symptômes et problématiques associées à des maladies du quotidien ou à de grandes pathologies. TiDoc' et Tifou leur permettront de s'informer pour prévenir certains virus et parfois peut-être, découvrir les comportements à adopter face à certaines pathologies plus graves. Le jeu de Tidoc' est une application digitale interactive qui reprend la mission pédagogique de la série animée. Grâce à l'interactivité, au rythme et au lien affectif avec les personnages, le jeu vise à renforcer l'éveil et la connaissance en lien avec des pathologies et de saines habitudes de vie.

Couple de Nerds

URBANIA TV 2802 inc. (Groupe URBANIA TV inc.)

(Groupe URBANIA TV inc.) Télédiffuseur canadien: Savoir Média

Matthieu Dugal et Marianne Desautels-Marrissal ont deux points en commun: ils sont nerds et forment un couple. Couple de Nerds est une série documentaire qui abordent des questions scientifiques ou technologiques qui émergent naturellement de leur quotidien en lisant le journal ou encore lors d'une rencontre entre amis. En plus de la série télé, les nerds vous proposent deux séries originales de format court. D'abord Kick théorique, où l'on dresse le portrait d'un scientifique à l'extérieur des murs de sa discipline. Et aussi Décortiqué, série dans laquelle Matthieu et Marianne font un pari risqué : celui de décortiquer en quelques minutes un sujet scientifique relié à la thématique de chaque épisode.

VOLET DE SOUTIEN À LA PRODUCTION DE PROPRIÉTÉS INTÉLECTUELLES :

Nuit Blanche

Productions Pixcom inc.

Télédiffuseur canadien: ICI Radio-Canada

Loulou Hébert, admirée de tous, autrefois top model et aujourd'hui célèbre pour ses parfums, meurt seule dans le jardin de son domaine après une réception qui soulignait sa réussite. Accident ? Meurtre? Cet événement aussi énigmatique qu'inattendu est le point de départ d'une saga familiale où les enfants découvriront que leur mère adorée, une fois disparue, avait décidé de veiller sur eux en tirant les ficelles de leur destin, donnant ainsi un itinéraire différent de celui qu'ils avaient choisi.

Épidémie

Sphère Média 2016 inc. (DATSIT Sphère inc.)

(DATSIT Sphère inc.) Télédiffuseur canadien : Groupe TVA

Alors qu'un mystérieux virus apparaît au sein de la population montréalaise, Anne-Marie Leclerc, médecin infectiologue et directrice du laboratoire d'urgence sanitaire doit jongler avec cette épidémie et les catastrophes de sa propre vie. Comment y arrivera-t-elle?

Plan B (saison 3)

Productions KOTV VII inc.

Télédiffuseur canadien : ICI Radio-Canada

Libéré sous conditions après 3 mois de prison, Jessy cherche à reconstituer sa famille avec son père désabusé et sa mère toxicomane prostituée qui avait quitté le foyer. Faisant des larcins pour survivre, malgré ses conditions de libération, Jessy découvre par inadvertance Plan B, une agence qui propose des voyages... dans le passé. Il s'en sert pour réussir le plus gros coup d'argent de sa carrière et ainsi régler les problèmes de tout son monde. Pour sa part, il voudrait s'arracher à ce milieu de misère et conquérir enfin, l'inaccessible Pamela, son amour de jeunesse.

Le 422

Blachfilms (Films Blach inc.)

Télédiffuseur canadien : Télé-Québec

Après avoir découvert un passage secret dans la maison abandonnée de leur village, Lou est sa bande explorent une dimension parallèle et mystérieuse, dans le but de mettre la main, sur un trésor d'une valeur inestimable.

Mont-Rouge

Mont-Rouge Québec inc. (Prod Casablanca) & Mont-Rouge Acadie inc. (Connections Prod)

Télédiffuseur canadien : Super Écran (Bell Média)

Après la mort suspecte de Tim Clarkson, un riche client de l'hôtel Mont-Rouge, Manon Daigle, la policière de la petite municipalité aidée malgré elle par Luc Doiron de la GRC est chargée d'élucider l'affaire.

Fonds Québecor

Le Fonds Québecor a été créé grâce à Vidéotron ltée, qui verse des redevances annuelles de plus de 7 millions $ à titre de contribution des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) à l'industrie canadienne. Cet organisme sans but lucratif (OSBL), est un fonds privé qui a pour mission de soutenir le développement, la production, la commercialisation et l'exportation de contenus de qualité, ainsi que l'exploitation de ceux-ci sur différentes plateformes. Pour l'ensemble de ses programmes de financement, le Fonds Québecor a accordé au total près de 105 millions $.

Le conseil d'administration prend toutes les décisions liées au Fonds Québecor, notamment ses orientations, et possède la responsabilité entière et exclusive de ses décisions de financement. La prochaine ronde de financement pour le Programme d'aide à la production télévisuelle aura lieu le mardi 1er octobre 2019. Maintenant par souci écologique et aussi d'efficacité, les dépôts des demandes se font uniquement par voie électronique pour tous les programmes. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.fondsquebecor.ca.

Renseignements: Serge Thibaudeau, Président-directeur général, Fonds Québecor, 514-842-2497, info@fondsquebecor.ca

