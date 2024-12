MONTRÉAL, le 4 déc. 2024 /CNW/ - Le conseil d'administration du Fonds Québecor, à la suite des dépôts du 1er octobre 2024, est fier d'annoncer les noms des producteurs canadiens qui obtiendront un investissement financier dans le cadre de la 49e ronde de financement de son Programme d'aide à la production télévisuelle. Pour cette ronde, le Fonds Québecor versera une contribution globale de près de 1,8 millions $.

De ce montant, 584 860 $ a été accordé à trois projets pour le volet de soutien à la création de propriétés intellectuelles. Les producteurs de ces projets sont Pixcom International inc., Jane Losa Films inc. (en collaboration avec Productions du milieu inc.) et Sphère Animation inc. Les télédiffuseurs qui investissent dans le développement de ces projets sont Groupe TVA inc., TV5 Québec Canada, la Société Radio-Canada et TFO.

Pour le volet de soutien à la production de propriétés intellectuelles destinées aux marchés internationaux en partenariat avec le Fonds des médias du Canada (FMC), le Fonds Québecor investira, pour cette ronde, une somme de 1 187 057 $ et le FMC une somme de 576 360 $, pour un investissement global totalisant 1 763 417 $. Huit projets de séries de fiction et un projet de série documentaire ont été sélectionnés et se partageront l'investissement du Fonds Québecor et du FMC. Les producteurs de ces projets sont Encore Télévision inc., Duo Productions inc., Trio Orange inc., Les Productions ALSO inc., Les Productions Passez Go inc., UGO Média inc., Productions Casablanca inc. (en collaboration avec Connections Productions inc.), Productions Pixcom inc. et Productions Lustitia inc. Les productions sélectionnées seront diffusées par les télédiffuseurs canadiens suivants : Corus Média inc., Groupe TVA inc., Bell Média inc., TV5 Québec Canada et la Société Radio-Canada. L'investissement du FMC sera partagé par huit de ces productions.

Depuis sa création en 1999, le Fonds Québecor a soutenu avec tous les volets de son Programme d'aide à la production télévisuelle un total de 401 projets touchant 99 producteurs, 49 diffuseurs canadiens et 59 diffuseurs étrangers avec des contributions totalisant près de 107 millions $. Depuis le printemps 2017, pour ses trois volets, le Fonds Québecor a soutenu jusqu'à maintenant des émissions documentaires à hauteur de 19%, des émissions pour enfants et pour jeunes à hauteur de 19%, des émissions de variétés et arts de la scène à hauteur de 15% et des émissions dramatiques à hauteur de 47%.

Avec cette ronde de son volet de soutien à la création de propriétés intellectuelles, lancé en mars 2017, le Fonds Québecor a offert des contributions remboursables, totalisant à ce jour plus de 14 millions $, à des projets de création touchant tous les genres d'émissions ayant obtenu l'engagement financier d'un télédiffuseur (EPR) de langue française reconnu.

Avec cette ronde du volet de soutien à la production de propriétés intellectuelles destinées aux marchés internationaux, lancé en avril 2019 en partenariat avec le Fonds des médias du Canada (FMC), le Fonds Québecor a offert des contributions remboursables de plus de 15,3 millions $ et le FMC de 6,5 millions $, totalisant près de 22 millions $. Ces investissements permettent à des producteurs québécois d'augmenter la valeur des émissions de fiction et documentaires de langue française afin de conquérir le marché international.

Par ailleurs, grâce au Programme d'aide à l'exportation (PAEX), le Fonds Québecor et le Fonds des médias du Canada soutiennent également les initiatives d'exportation afin de développer des contenus audiovisuels adaptés aux marchés hors Québec et internationaux, ainsi que les efforts de commercialisation. Pour cette 27e ronde, le Fonds Québecor investit une part de 200 000 $ et le FMC, une part de 402 000 $, pour un investissement global totalisant 602 000 $ dans trois modèles d'affaires des entreprises suivantes : Amalga Créations Médias inc., Urbania Média inc. et Productions Version 10 inc. Une somme globale de plus de 12,3 millions $ a été investie depuis sa création en mars 2014, dans 60 modèles d'affaires d'exportation avec 35 entreprises partenaires. Depuis 2017, le FMC s'est joint au Fonds Québecor, en investissant une somme de plus de 4,8 millions $, les deux partenaires ont ainsi investi une somme globale de plus de 17,1 millions $.

Depuis juin 2020, le Fonds Québecor offre un financement spécifique pour favoriser l'actionnariat au féminin chez les partenaires ayant obtenu le soutien du Programme d'aide à l'exportation (PAEX). Amalga Créations Médias inc., Trio Orange International inc. et Encore Télévision Distribution inc., bénéficieront de cette bonification soutenant le transfert d'actions à leur personnel clé féminin, d'une contribution de 160 000 $ pour cette ronde. Le montant accordé à ce jour, pour ce volet, totalise 720 000 $ pour six entreprises et 19 nouvelles actionnaires.

PROJETS EN PRODUCTION FINANCÉS PAR LE PROGRAMME D'AIDE À LA PRODUCTION TÉLÉVISUELLE

VOLET DE SOUTIEN À LA PRODUCTION DE PROPRIÉTÉS INTÉLECTUELLES DESTINÉES AUX MARCHÉS INTERNATIONAUX :

SÉRIES DE FICTION

Bête Noire - saison 3

Encore Télévision inc.

- Télédiffuseur canadien : Corus Média inc.

- Partenariat avec le FMC

Dans un camp de vacances, on doit retrouver un enfant qui semble avoir disparu. Boisvert et Éliane mènent une enquête parallèle devant l'inaction des autorités et découvrent que le jeune a en fait été enlevé par son père. Notre duo d'enquêteurs fera tout pour empêcher la tragédie, mais la Bête, dans cette nouvelle saison, n'est pas celle que l'on croit. Plus féroce et déterminée à semer le chaos.

Dernière seconde

Duo Productions inc

- Télédiffuseur canadien : Groupe TVA inc.

- Partenariat avec le FMC

Suite à un attentat qui l'a grièvement blessée et traumatisée, Véronique, technicienne en explosifs, doit reconstruire sa vie, sa dextérité, sa confiance en elle et sa place au sein de son unité.

Bellefleur - saison 2

Trio Orange inc.

- Télédiffuseur canadien : Bell Média inc.

- Partenariat avec le FMC

9 mois plus tard, Nicolas est à nouveau célibataire, de retour à la case départ. Il a emménagé chez Minh, mais quelque chose lui manque. Quand Raphaëlle lui fait une annonce choc, c'est sa vie tout entière qui sera chamboulée.

Mr Big

Les Productions ALSO inc.

- Télédiffuseur canadien : Groupe TVA inc.

- Partenariat avec le FMC

Inspirée de la méthode d'enquête du même nom, Mr. Big est une série policière qui met en scène une unité spéciale de la GRC. Celle-ci organise des opérations d'envergure, des coups montés, dans le but d'obtenir des aveux incriminants de la part de suspects de crimes graves.

Prends soin

Les Productions Passez Go inc.

- Télédiffuseur canadien : Bell Média inc.

- Partenariat avec le FMC

Lorsque Raphaëlle, préposée aux bénéficiaires, rencontre Mathias, elle tombe sous le charme de son amoureuse, Macha, jeune femme libre qui fait de l'assistance sexuelle. Ce qui commence comme une fascination innocente se transforme peu à peu en une obsession. Raphaëlle veut absorber l'essence de Macha. Sournoise et déterminée, elle parvient à s'immiscer dans le couple… jusqu'à prendre le contrôle de leur vie.

FEM - saison 2

UGO Média inc.

- Télédiffuseur canadien : TV5 Québec Canada

- Partenariat avec le FMC

Zav, à peine remise de son coming out et en quête d'émancipation de son entourage, fait ses premiers pas dans l'industrie musicale montréalaise. Pour faire sa place dans l'industrie, elle doit mieux définir sa personnalité musicale, mais aussi comprendre où elle se situe sur le spectre de l'identité de genre.

Mont-Rouge - saison 2

Productions Casablanca inc. (en coproduction avec Connections Productions inc.)

- Télédiffuseur canadien : Société Radio-Canada

- Partenariat avec le FMC

Le suicide d'un policier force Luc et Manon à revenir à Mont-Rouge. Leur séjour se prolonge lorsqu'ils réalisent qu'il s'agit d'un homicide. Ils s'empressent de clore l'enquête car certains villageois sont persuadés d'avoir trouvé le coupable et veulent se faire justice.

Alertes - Édition Spéciale

Productions Pixcom inc.

- Télédiffuseur canadien : Groupe TVA inc.

Centrée sur le personnage du sergent-enquêteur Guillaume Pelletier, l'intrigue se déroule dans une petite ville de région et traite d'un sujet qui fait trop souvent la manchette : le féminicide. À l'aube de la cinquantaine et de ses questionnements, Pelletier est sur le point de partir en vacances et prévoit passer du temps de qualité au chalet de son chum de jeunesse François.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

Saveurs précieuses

Productions Lustitia inc.

- Télédiffuseurs canadiens : TV5 Québec Canada

- Partenariat avec le FMC

« Saveurs précieuses » est une série captivante de huit épisodes qui nous mène aux quatre coins du monde à la découverte d'aliments singuliers, rares et luxueux. Chaque épisode se veut une exploration immersive à 360 degrés autour d'un produit unique et fascinant. Tout en célébrant l'exclusivité́ et le caractère exceptionnel de ces saveurs, la série maintient une approche sans complaisance, ouvrant la voie à des perspectives pragmatiques, écologiques, sociales et économiques.

Fonds Québecor

Le Fonds Québecor a été créé grâce à Vidéotron ltée, une entreprise de Québecor Média inc. qui verse des redevances annuelles de près de 5 millions $ à titre de contribution des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) à l'industrie canadienne.

Cet organisme sans but lucratif (OSBL), est un fonds privé qui a pour mission de soutenir le développement, la production, la commercialisation et l'exportation de contenus de qualité, ainsi que l'exploitation de ceux-ci sur différentes plateformes. Pour l'ensemble de ses programmes de financement, le Fonds Québecor a accordé au total plus de 140,6 millions $.

Le conseil d'administration prend toutes les décisions liées au Fonds Québecor, notamment ses orientations, et possède la responsabilité entière et exclusive de ses décisions de financement. La prochaine ronde de financement pour le Programme d'aide à la production télévisuelle aura lieu le mardi 1er avril 2025, à moins d'un avis exceptionnel publié sur le site Internet. Les dépôts des demandes se font uniquement par voie électronique pour tous les programmes. Visitez fondsquebecor.ca pour davantage d'information.

À propos du FMC

Le Fonds des médias du Canada (FMC) favorise, développe, finance et promeut la production de contenus canadiens et d'applications pour toutes les plateformes audiovisuelles. En outre, il oriente les contenus vers un environnement numérique mondial concurrentiel en soutenant l'innovation de l'industrie, en récompensant le succès, en favorisant la diversité des voix et en encourageant l'accès à des contenus grâce à des partenariats avec les secteurs public et privé. Le FMC reçoit des fonds du gouvernement du Canada et des distributeurs de services de télévision par câble, par satellite et par IP du pays. Visitez cmf-fmc.ca/fr pour davantage d'information.

